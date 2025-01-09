「活享儲蓄計劃」實現彈性理財 結合滾存、提存、承傳 應對任何「儲」境

現成功投保可享高達13%保費回贈

香港2025年1月9日 /美通社/ -- 友邦香港及澳門宣佈推出「活享儲蓄計劃」，結合長線滾存、靈活提存和財富承傳，幫助客戶彈性理財，以應對未來不同需要；即使有多種財務目標，也可以輕鬆達成。計劃特設市場首創[1]特別紅利，讓客戶兼得穩健的財富增長及潛在紅利，亦具備市場罕有[2]價值保障選項，使客戶盡享提存便利，應付突如其來的資金流動需要，更設有市場首創[3]受益人靈活選項，客戶可自主守護摯愛，將財富代代相傳。

客戶現於指定日期內成功投保「活享儲蓄計劃」，可享高達13%保費回贈[4]。

友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「全球經濟形勢瞬息萬變，我們最近進行有關儲蓄偏好的客戶意見調查[5]，發現他們在選擇財富產品時，除追求長期回報以外，亦越來越著重產品的彈性和靈活提取資金的選項，以增強信心應對多變時代，從容面對未來。

友邦香港及澳門一直堅持以客戶為先，因此推出「活享儲蓄計劃」，以滿足客戶對彈性理財的需要。計劃具備多項領導市場的特點，既協助客戶作長遠財富儲備, 亦讓他們按需要靈活提存資金#，實踐不同心願，例如：職業休假、追尋夢想嗜好等；加上其靈活財富傳承元素，充分展現「活享儲蓄計劃」集滾存、提存和承傳於一身的優勢。調查顯示，計劃會特別吸引新來港定居人士以及準備退休人士，因為他們分外重視靈活理財。我們希望在新一年，藉著推出多功能、彈性高的「活享儲蓄計劃」，鼓勵大眾多做財富規劃，積極實踐『健康長久好生活』。」

「活享儲蓄計劃」主要特點包括：

長線滾存 – 穩健增長、潛在紅利

市場首創 [ 1] 特別紅利：由第11個保單年度終結後起，向未曾行使紅利及分紅鎖定選項、價值保障選項及沒有在精神上無行為能力選項 [6] 下作出任何支付，亦未曾從保單內提取任何保單價值包括部分退保的客戶，提供額外的非保證特別紅利，助長線滾存財富。

靈活提存 – 時間、金額、頻率

市場罕有 [ 2] 價值保障選項 : 由第6個保單年度終結後起，提取保單價值的部分金額轉移至價值保障戶口，可隨時提取之餘，亦能以非保證利率賺取利息。

由第6個保單年度終結後起，提取保單價值的部分金額轉移至價值保障戶口，可隨時提取之餘，亦能以非保證利率賺取利息。 紅利及分紅鎖定選項 和市場首創 [ 7] 紅利及分紅解鎖選項： 紅利及分紅鎖定選項 – 讓客戶鎖定潛在回報，將非保證復歸紅利及終期分紅的最新現金價值的一定百分比轉移至紅利及分紅鎖定戶口，以非保證利率賺取利息。 紅利及分紅解鎖選項 – 讓客戶解鎖部分紅利及分紅鎖定戶口的最新價值並轉為非保證復歸紅利和終期分紅以繼續滾存回報，配合客戶理財需要。



財富承傳 – 靈活選項 代代相傳

市場首創 [ 3] 受益人靈活選項 : 當受益人已達投保人所選的指定年齡或患上指定疾病後 [8] ，受益人可按需要自由選擇身故賠償支付辦法。

: 當受益人已達投保人所選的指定年齡或患上指定疾病後 ，受益人可按需要自由選擇身故賠償支付辦法。 新增末期疾病利益 [ 9] : 舒緩受保人因醫療開支而引致的財務負擔。若受保人不幸確診末期疾病，並被預計會因該末期疾病在12個月內身故，會一次過預先支付身故賠償金額作為末期疾病利益。

以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽網站。

備註 : 1 截至2024年12月9日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。特別紅利在以下情況可應予支付：如保單因行使精神上無行為能力選項而終止，惟特別紅利的所有其他條件皆獲符合(即未曾行使價值保障選項及紅利及分紅鎖定選項，以及未曾從保單提取任何保單價值包括沒有在保單下作出部分退保) 。 2 截至2024年12月9日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。由第6個保單年度終結後，客戶可申請提取保單價值的部分金額(可能包括任何非保證復歸紅利的最新現金價值，及部分保證現金價值，以及相應的任何非保證終期分紅的現金價值)及轉移至價值保障戶口以賺取非保證利息。提取保單價值可引致部分退保，而在轉移後，客戶可隨時從價值保障戶口內提取部分或全部金額而無需退保。 3 受益人靈活選項之市場首創是指保單持有人可透過受益人靈活選項，當受益人達保單持有人所選擇的指定年齡或受益人確診患上指定疾病靈活選項時，讓受益人選擇身故賠償支付辦法。截至2024年12月9日，此產品特點於與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較為市場首創。 4 保費回贈：可享高達13％首年保費之保費回贈，推廣期由即日起至 2025 年3月31 日。優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽 www.aia.com.hk。 5 調查訪問超過1300位曾經購買財富產品人士。 6 除特別紅利或會因行使精神上無行為能力選項而導致保單終止時應予支付外，惟須同時符合上述所有條件。 7 紅利及分紅解鎖選項由AIA於2022年10月5日在盈御多元貨幣計劃2中首創。在行使紅利及分紅鎖定選項1年後起，於每個保單年度終結後起30日內，可於每個保單年度申請行使紅利及分紅解鎖選項一次。 8 當受益人已達投保人所選的指定年齡（「指定年齡」）；或受益人患上指定疾病，包括癌症、中風、心臟病、末期疾病及腎衰竭（「指定疾病」）（以較早者為準），讓每位受益人按各自所需選擇支付辦法以收取屬於他／她部分之尚未支付的身故賠償和意外身故賠償（如有）餘額。 9 若末期疾病利益一經支付，基本保單不會支付身故賠償。當支付末期疾病利益後，保單下所有保障將會終止。末期疾病利益將於受保人85歲生日當天或緊接其後之保單週年日時自動終止。 # 如提取金額包括任何復歸紅利的現金價值，這將導致復歸紅利的面值減少，及本公司其後及將來可能公佈的任何復歸紅利將相應地減少。如提取金額包括部分保證現金價值及相應的終期分紅的現金價值，這將導致保單的基本金額減少。其後的保證現金價值、終期分紅的面值及現金價值及已付基本保費總和（用以計算身故賠償）將根據已下調的基本金額減少，及本公司其後及將來可能公佈的任何復歸紅利和任何終期分紅將相應地減少。因此，提取任何復歸紅利的現金價值或保證現金價值及相應的終期分紅的現金價值將導致保單的身故賠償、退保利益、將來價值及保單價值的可持續性和潛在增長隨之減少。

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有近17,000名財務策劃顧問[1]，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶[2]提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1 截至2024年6月30日 2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年6月30日)

SOURCE AIA Hong Kong & Macau