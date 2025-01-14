金沙中國携手支付寶、澳門通 成功於澳門率先推出創新數字化支付解決方案「 碰一下」

三方合作的首階段，「碰一下」已覆蓋了金沙中國旗下綜合度假村澳門威尼斯人®、澳門巴黎人、澳門倫敦人®及澳門金沙的300間商舖，包括酒店、餐飲、購物及票務等多種消費場景，為顧客提供了便捷的支付體驗。內地遊客在澳門金沙度假區「碰一下」支付時，還可於活動期間享多重優惠，如滿80減8元「碰一下」澳門新用戶首單專屬優惠，同時疊加金沙最高立減888元獨家優惠，及出境遊消費筆筆減優惠。

如今，一台收單設備即可實現對遊客和本地居民主流電子錢包的支付需求。澳門金沙度假區內商家分享，「由於內地遊客對『 碰一下』支付方式的接受度很高，加之近期的優惠活動，這種支付方式的交易訂單自上線以來顯著增加，有效提升了經營效率。」

螞蟻集團支付寶副總裁李佳佳表示 :「澳門地處國內國際雙循環交匯點，區位優勢明顯，為創新技術的上線提供絕佳土壤。支付寶和Alipay+跨境服務已覆蓋近九成澳門商戶，『碰一下』成功上線澳門，將進一步提升遊客在澳門的支付便利性，推動商家加速數字化轉型，激發更多商業潛力，並促進大灣區內的數字生活互聯互通。」

「碰一下」支付上線澳門，并不是支付模式的簡單複製，而是打造了一个結合本地特色的數字商業模式標杆。此次三方合作，深度融合了支付寶的用戶體驗及會員偏好、金沙中國無可比擬的場景服務與配套以及澳門通的區域覆蓋與運營經驗，共同探索出一條全新數字經營模式。

金沙中國電子商務及數位營銷副總裁鍾俊傑表示：「金沙中國很榮幸成為全澳首間提供這一創新支付技術的集團，今次透過將『碰一下』與綜合度假村內的各類業態場景深度融合，進一步提升了國內外遊客流暢便捷的支付體驗，助力打造澳門數字經濟與科技創新的環境。未來，金沙中國將持續透過更多的創新與技術合作，積極配合澳門特區政府發展，讓便捷和數字化服務觸手可及，為推動澳門旅遊業的高質量發展貢獻力量。」

澳門通首席產品技術官趙皓表示：「作為澳門本地數字化解決方案的引領者，澳門通將自身數字化能力與『碰一下』技術深度結合，並連接本地生態場景，打造具有本地特色的數字商業新範本。未來，我們將進一步打通一站式終端、權益與會員等能力，助力商家數字化升級，推動澳門數字經濟的高質量發展，為經濟適度多元發展提供有力支持。」

隨著新技術的應用，數字金融和創新業態、新質生產力的交互將更加緊密。「碰一下」支付的上線，不僅將進一步提升澳門移動支付的便利性，還將推動實體經濟與數字經濟深度融合，為智慧旅遊和智慧城市建設注入動力。同時，借助澳門獨特的區位優勢，以更優質的遊客消費體驗和創新數字生態，推動澳門與大灣區數字經濟建設的深度融合，並在更廣闊的全球市場展現澳門作為國際都市的魅力。

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SOURCE 澳門通股份有限公司