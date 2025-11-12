嶺大跨學科學院學者聯合研發嶄新策略 實現高效穩定反式鈣鈦礦太陽能電池 成果發表於國際最頂級學術期刊《自然》

研究團隊通過設計「可交聯的自組裝分子」（JJ24），並與既有的空穴選擇性SAM分子共組裝，在經過160 ℃短時加熱後，JJ24與鄰近空穴選擇性SAM分子中的烷基鏈形成穩定共價鍵。該策略同時帶來三項裨益：一是顯著提升SAM分子構象穩定性，避免襯底暴露所引發的鈣鈦礦降解；二是改善SAM分子取向與偶極矩，使襯底功函數下移，以此增強電荷提取和減少能量損失；三是幫助SAM前驅體溶液中的溶質分散，改善SAM在襯底上的致密度，以提升器件重現性與可擴展性。

基於上述嶄新方法製備的反式鈣鈦礦太陽能電池，實現了百分之26.98的能量轉換效率，經第三方權威機構認證效率為百分之26.82。而且在國際電工委員會（IEC）制定的嚴苛穩定性測試標準下（ISOS-L-2），實現了連續運行1000小時無效率衰減，並於-40 ℃至85 ℃之間重複冷熱循環700次後，仍保持超過百分之98的初始效率。

本研究項目的共同通訊作者、嶺大跨學科學院助理教授吳聖釩教授進一步解釋：「此次研究的突破，在於同時實現了接近百分之27的能量轉換效率，以及在85 ℃高溫條件下，長時間連續運行無效率衰減的鈣鈦礦太陽能電池。此外，我們的實驗結果表明，該策略適用於各種主流SAM分子，因而具有良好普適性，並在放大太陽能電池面積過程中，展示出良好的可擴展性，有望在未來三至五年內推動大面積鈣鈦礦太陽能模組的實際部署與應用。」

有關研究成果已於《自然》上發表，文章題爲《Toughened self-assembled monolayers for durable perovskite solar cells》。該項科研工作實現了嶺南大學跨學科學院在國際最頂級學術期刊的首次突破，展現了學院及大學在新能源領域的研究實力，爲推動新一代光伏技術的產業化和大規模應用奠定了重要基礎。

