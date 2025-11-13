環島接力泳賽載譽歸來 國際泳手雲集維港 籌款助港人學游泳

香港隊伍成員包括首位征服全球最艱險水道之一「北海峽」的香港人梁俊曦、設於香港唯一海岸保護區的「香港大學太古海洋科學研究所」外展及策略合作關係經理莫家嘉，以及兩年前才開始接觸公開水域游泳的「Whiskers N Paws」創辦人鍾易芝。

近半數港人不諳水性

儘管香港的海岸線總長度位列世界城市之冠，城中更有多不勝數的游泳池，但仍有大約一半的香港居民不懂游泳，其中大部分是來自低收入家庭的女性和兒童。「Make Waves for Hong Kong」活動的受益機構「樂泳基金會」是致力為弱勢兒童和成年人提供習泳機會的慈善機構，在香港開辦免費游泳課程。學員在完成20小時教學後，學會游泳的成功率達80%。

習泳促進個人與社區福祉

梁俊曦 目前正在 True North Education 擔任資深美國升學顧問，他期待能在自己出生的城市裡盡情暢泳：「橫渡北海峽最具挑戰的海域時，唯一令我堅持下去的方法是調整心態，專注處理可以掌控的事情，對無法掌控的只能接受。在『Make Waves for Hong Kong』出賽並協助更多人學游泳，間接為香港弱勢年青人提供了應對日常壓力的工具，幫助他們建立抗逆能力，明白即使是最初看似不可為的目標，最終亦有可能成功。」

莫家嘉 從金融界轉戰海洋保育，職業上的改變與她投身公開水域游泳的心路歷程息息相關：「香港社會重視土地，看不見的事物不受人們重視。我從小開始練水，訓練場所一般是游泳池，直到某天終於鼓起勇氣踏入未知領域。受惠於政府2010年代初採取的一系列改善措施，香港水域變得更潔淨和清澈。若要做得更好，香港人需要學會游泳和熱愛水域，親眼見證值得我們守護的一切。」

鍾易芝 坦言：「我從未想過，僅憑泳衣、泳鏡和泳帽，就能讓人如此開心。我之所以參加『Make Waves for Hong Kong』，是因為我希望其他人也能感受到這份開心。兩年前，我第一次游出防鯊網，頓覺世界海闊天空，那份興奮令我感覺豁然開朗，同時又賦予我一份腳踏實地的安心感。我的心靈與呼吸全然融入大自然當中，萬物在此刻合而為一，使我著迷不已。我真的十分高興能有機會幫助更多人體驗游泳帶給我的喜悅。」

長遠影響

「Make Waves for Hong Kong」所籌善款惠澤樂泳基金會每年近半數的游泳課程，讓成千上萬弱勢社群兒童和成年人體會學游泳為人生帶來的轉變，並終生享受在水中暢行無阻的樂趣。

「Make Waves for Hong Kong」將於 11 月 27 日（星期四）凌晨在香港島南岸數碼港附近的沙灣開始。 30 名泳手將分成五隊，連續接力游 11-13 小時。

2025 年「Make Waves for Hong Kong」活動得以順利舉行，全賴 Simpson Marine 、 Kiri Capital 、聖安娜、恒基兆業地產及李兆基基金等贊助商慷慨支持

贊助商寄語：

Simpson Marine ：市場推廣及可持續發展業務主管 Ewa Stachurska 女士表示：「過去九年來，我們一路支持樂泳基金會，包括為籌款游泳比賽提供配備船員的安全和支援船隻，以及全天候策略、後勤及安全協助。我們熱愛大海，致力維護水上安全，讓更多人毫無後顧之憂地享受水上活動的樂趣。」

：市場推廣及可持續發展業務主管 Ewa Stachurska 女士表示：「過去九年來，我們一路支持樂泳基金會，包括為籌款游泳比賽提供配備船員的安全和支援船隻，以及全天候策略、後勤及安全協助。我們熱愛大海，致力維護水上安全，讓更多人毫無後顧之憂地享受水上活動的樂趣。」 Kiri Capital ：Engage Program 主管 Katherine Chan 女士表示：「這是一個獨一無二的國際性活動，我們很高興見證著它年復一年獲得廣泛關注。活動旨在推動卓越公益事業，確保更多香港市民有機會學習游泳這項求生技能。」

：Engage Program 主管 Katherine Chan 女士表示：「這是一個獨一無二的國際性活動，我們很高興見證著它年復一年獲得廣泛關注。活動旨在推動卓越公益事業，確保更多香港市民有機會學習游泳這項求生技能。」 聖安娜 ：利亞零售有限公司行政總裁鄧子健先生表示：「我們非常榮幸能夠支持樂泳基金會舉辦『Make Waves for Hong Kong』環島接力泳賽，攜手展示香港的非凡魅力。我們正透過幫助更多人學會游泳，為全港市民開創更美好、安全和健康的明天。」

：利亞零售有限公司行政總裁鄧子健先生表示：「我們非常榮幸能夠支持樂泳基金會舉辦『Make Waves for Hong Kong』環島接力泳賽，攜手展示香港的非凡魅力。我們正透過幫助更多人學會游泳，為全港市民開創更美好、安全和健康的明天。」 恒基兆業地產及李兆基基金：恒基兆業地產企業傳訊部總經理梁美寶女士表示：「體育運動是推動社會福祉、促進身心健康和個人成長的強大途徑，我們一向十分支持其發展。我們很高興能再次與樂泳基金會合作舉辦『Make Waves for Hong Kong』。此活動旨在為社區帶來有意義的影響，與我們為個人賦權、鼓勵全港市民積極參與運動並培養健康生活方式的願景完美契合。」

關於活動

「Make Waves for Hong Kong」是環繞香港島進行的45公里混合接力泳賽，比賽將於11月27日（星期四）舉行，由30名精英泳手與商界領袖組成5支隊伍參賽。

「Make Waves for Hong Kong」今年的主要贊助商包括 Simpson Marine、Kiri Capital、聖安娜、恒基兆業地產及李兆基基金。

關於樂泳基金會

樂泳基金會致力為弱勢社群兒童和成年人提供習泳機會，讓他們體會學游泳為人生帶來的轉變，並終生享受在水中暢行無阻的樂趣。透過培訓教練、舉辦課程和推廣理念，樂泳基金會已幫助數千人學會一項能夠保障人身安全、改善身心健康和社會福祉的技能，為提升游泳普及率作出貢獻。基金會目前在香港和新加坡兩地開設課程，服務對象包括外籍家庭傭工和少數族裔人士、低收入家庭兒童和家長，以及有特殊教育需要的學童。樂泳基金會的目標是在2030年之前幫助25,000人學會游泳。

重點統計數據

Make Waves for Hong Kong泳隊成員（ 完整名單詳見網站 ）

Make Waves for Hong Kong – 往屆活動圖片（詳見 Google Drive ）

SOURCE 樂泳基金會