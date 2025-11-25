同程旅行公佈二零二五年第三季度業績 深耕大眾旅遊市場 核心業務穩健增長

戰略併購高端酒管品牌拓展產業鏈

大眾出行推動用戶規模創新高

十二個月累計服務人次突破20億

香港2025年11月25日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代號：0780.HK）今天公佈其截至2025年9月30日止三個月（「回顧期」或「2025年第三季度」）之未經審核綜合業績。

同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平表示：「2025年第三季度，中國旅遊業持續呈現增長態勢，多元化、個性化、體驗式旅遊需求不斷湧現。我們高效的用戶互動措施和豐富的產品及服務，使我們在龐大用戶基數的基礎上，依舊能保持穩健增長。進入第四季度，我們觀察到用戶的旅遊熱情與需求持續旺盛，充分展現出旅遊行業的韌性，這使我們對中國旅遊業的長期增長態勢充滿信心。面對不斷變化的行業格局，同程旅行將繼續精準識別和把握機遇，不懼挑戰。我們亦將繼續尋求符合我們長期目標的戰略投資機會，以推動可持續增長。」

2025 年第三季度業績摘要連同比變動 收入及經調整溢利延續高質量增長 收入同比增加10.4%至人民幣5,509.1百萬元

經調整EBITDA同比增加14.5%至人民幣1,510.3百萬元，經調整EBITDA利潤率為27.4%

經調整溢利淨額同比增加16.5%至人民幣1,060.2百萬元，經調整淨利潤率為19.2% 用戶基數創歷史新高 鞏固在中國大眾市場的地位 平均月付費用戶同比增加2.8%至47.7百萬人

平均年付費用戶同比增長8.8%至252.9百萬人

12個月累計服務人次同比增長7.3%至2,019.4百萬，進一步鞏固在中國大眾市場的地位 核心在線旅遊平台業務保持強勁增長勢態 核心在線旅遊平台業務收入同比增加14.9%至人民幣4,608.8百萬元 交通票務服務收入同比增加9.0%至人民幣2,208.7百萬元，得益於集團對用戶需求的深入洞察和對增值產品與服務的持續豐富 住宿預訂服務收入同比增加14.7%至人民幣1,579.5百萬元，日均間夜量創歷史新高 其他收入同比增加34.9%至人民幣820.6百萬元



聚焦中國大眾旅遊市場 用戶價值持續釋放

大眾旅遊需求持續釋放，家庭遊、畢業遊、研學遊等各類旅遊場景均呈現蓬勃增長態勢。同程旅行憑藉高效的獲客策略及卓越的運營能力，進一步鞏固了在中國大眾市場的地位。回顧期內，集團的平均月付費用戶同比增加2.8%至47.7百萬人，年付費用戶同比增長8.8%至252.9百萬人，均創歷史新高。十二個月累計服務人次同比增長7.3%至2,019.4百萬。

回顧期內，集團的自有APP也取得顯著進展，其日活躍用戶數在國慶假期前創歷史新高，彰顯集團創新及定制化娛樂營銷活動的有效性。同時，集團加強對社交媒體平台的投入，通過與達人合作及發佈創意內容，增強用戶互動，並擴大了對年輕用戶的覆蓋範圍。

此外，集團與騰訊保持穩定的合作關係，微信生態依然是其重要的流量渠道。集團聚焦提升微信生態運營效率，並最大化用戶價值。今年夏天，集團與騰訊音樂展開合作，獨家贊助其於澳門舉行的三天音樂節，有效吸引了年輕觀眾的注意，並顯著提升了品牌曝光度。這些富有吸引力的營銷舉措，大幅提升了同程旅行在目標用戶中的品牌認知度。

大眾旅遊推動核心OTA業務強勁增長 併購高端品牌延伸產業鏈佈局

回顧期內，同程旅行的核心在線旅遊平臺業務延續上半年的增長勢頭，其總收入同比增加14.9%至人民幣4,608.8百萬元。集團的住宿業務的收入同比增長14.7%至人民幣1,579.5百萬元，日均間夜量創歷史新高。集團重點滿足用戶對高品質酒店日益增長的需求，推動了平台上高品質酒店的間夜量佔比的顯著增加，並強化了在低線城市高價值用戶中的品牌認知度。在國際酒店方面，同程旅行持續致力於加強與全球第三方合作夥伴的協作，並豐富產品及服務供給，以更好地滿足用戶的多樣化需求，推動國際酒店業務的可持續增長。

集團的交通業務繼續穩健增長，變現能力進一步增強。回顧期內，交通票務服務的收入同比增長9.0%至人民幣2,208.7百萬元。這一增長主要得益於集團對用戶需求的深入洞察和對增值產品與服務的持續豐富。回顧期內，集團的國際機票業務保持快速增長，用戶心智亦不斷增強。透過實施審慎的補貼政策與提升運營效率，同程旅行在業務量擴張與收入增長之間實現了平衡發展，符合集團的長期增長策略。同時，集團持續強化算法驅動的慧行系統，為用戶提供更全面的出行解決方案，並提升用戶體驗。

同程旅行的其他業務表現出色。回顧期內，其他業務收入增加34.9%至人民幣820.6百萬元，主要受酒店管理業務的優異表現所推動。作為集團第二增長引擎，輕資產酒店管理業務維持強勁的增長勢頭。集團在擴大酒店網絡地理覆蓋範圍的同時，亦注重其高質量增長。於2025年9月底，集團酒店管理業務平台下在運營的酒店數量增長至近3,000家，另有1,500家酒店正在籌備中。此外，於2025年10月16日，集團完成對萬達酒店管理（香港）有限公司（「萬達酒管」）的收購。此次戰略整合將進一步豐富同程旅行的品牌矩陣，帶來深厚的行業專業知識，從而加速其酒店管理業務的擴張，並加強在行業內的市場地位。

靈活運用先進的前沿科技 推動旅遊行業高質量發展

作為技術驅動的旅遊平台，同程旅行積極擁抱前沿科技，為用戶提供無縫及卓越的旅遊體驗。集團推出的AI行程規劃智能體DeepTrip，可為用戶生成切實可行且個性化的旅遊行程。自推出以來，DeepTrip已吸引數百萬用戶使用，通過該入口直接下單的訂單數穩步提升。於客戶服務方面，集團通過整合AI技術，成功提升了運營效率，並改善了用戶體驗。未來，集團將繼續投資於AI能力，在為用戶提供無縫、高效服務的同時，培養用戶的長期忠誠度。

同程旅行致力於運用豐富的互聯網專業知識及先進技術，積極賦能旅遊產業鏈，推動行業實現高質量發展。回顧期內，集團與湖南省機場管理集團簽署戰略合作協議，將深化在聯合營銷和產品創新等領域的合作，特別是空鐵聯運產品的開發。此外，集團於十月與遼寧省機場管理集團展開戰略合作，將充分利用同程旅行的技術基礎設施、深入的用戶洞察力及創新營銷能力，促進智慧機場的建設。

展望未來，集團將繼續專注於核心在線旅遊平台業務，以進一步加強在國內市場的地位。同時，集團將加大力度發展出境遊業務，以擴大其在全球市場上的影響力。隨著萬達酒管的戰略整合，同程旅行的酒店管理業務將加速擴張，為打造第二增長引擎奠定堅實基礎。一如既往，同程旅行將在運營中持續強調企業管治、環境保護及社會責任，為所有利益相關者創造可持續價值。

關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ）

同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂，以及跟團遊、自由行、郵輪等產品，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶需求的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

