台灣之光 珠寶藝術家吳佳楨 以三大美學語彙打造國際級珠寶藝術

作品透過金屬線條的流動、寶石色彩的協調、材料質感的對話，創造具有雕塑層次的視覺張力，呈現獨樹一格的藝術風格。

國內外展覽足跡躍上國際舞台的台灣珠寶之光，2009 海峽兩岸珠寶文化交流展、2010《金工・寶石華麗的邂逅》、2011 個展《仿生珠寶金工創作》、2012 北京菜百《珠寶設計名師論壇》聯展、2013 法國羅浮宮國際美術展（亞洲展）、2014 法國前總統拉法蘭於羅浮宮 Carrousel 參觀作品、2015 巴黎首屆國際藝術博覽會（皮爾卡丹藝術中心）、2019 遠雄博物館《羅浮宮台灣獲獎名家聯展》、2019《吳佳楨 × 林意雯 時尚臻品雙人展》。

時尚走秀合作｜珠寶走上伸展台的藝術魅力，2013 深圳文博會國際珠寶展、2014 法國羅浮宮東西方藝術展（高雄巡迴展）、2019 雙人展珠寶秀（遠雄博物館 THE ONE）、2022 林皇宮 × 古典旗袍 × 珠寶跨域秀、2023 高雄萬豪酒店 T.THREE 珠寶大秀、2024 林皇宮《新古典美人會》珠寶秀、其中，多次與亞洲小姐、知名名媛合作演繹，包括亞洲小姐季軍 余筱涵 展演法國羅浮宮國際藝術展金獎作品。

榮耀肯定國內外獎項與典藏、吳佳楨設計屢獲國際肯定：2009 臺南縣政府蘭花工藝競賽 優選首獎（四件）、2009 美和科大珠寶設計創意比賽 第一名、2011 屏東建國百年珠寶設計比賽 佳作、2013 法國羅浮宮國際藝術展（亞洲區）金獎、2015 巴黎國際藝術博覽會 珠寶類台灣區評委。

多國政要與藝術界人士收藏其創作，包括：帛琉大使館親善大使 蔡佳儒、海地大使夫人 Paine 、史瓦帝尼大使館 Abigail Beatrice 、法國莫雷古城市長 Bertrick（收藏代表作）、法國書畫家協會主席 Dominique 、國寶畫家 何文杞 Boonky Ho 、水墨大師 李奇茂（親題墨寶：「佳楨先生・精工藝東方家」）、水墨大師李登勝。這些收藏足見其作品在國際間的藝術價值與文化影響力。

設計理念從寶石出發的起承轉合，吳佳楨老師表示，珠寶創作如同藝術的節奏，以「起承轉合」構築完整設計：起｜ 以主石為核心，吸引視覺焦點、承｜ 金屬結構層次鋪陳、轉｜ 流線感、轉折線條塑造動態美、合｜ 寶石色彩、造型與台座融合成整體美感、情｜ 注入情感與意涵，使作品與佩戴者共鳴，他引用藝術家席勒名言：「思想才是沒有界限的」，強調珠寶藝術應突破框架，以無界限的設計，呈現獨特而深刻的美。

以台灣為底蘊，把珠寶美學帶向世界，吳佳楨始終懷抱一個願望—讓台灣的珠寶設計在國際舞台上抬頭挺胸，以文化底蘊為根，以創新美學為翼，他用作品搭起台灣與世界的藝術橋樑，也讓 T.THREE 蒂思綠珠寶成為國際注目的東方藝術新力量。

作品名稱: 依偎

創作理念:麗園春花飄香味，鴛鴦同游共雙飛，悄悄問花蕊，雙人可否長依偎，一生能否緊跟隨。花盛開的季節放眼望去的所有一切，會讓人心靈重生般的目眩神迷，覺得更積極起來，沉睡在內心一角的珍貴回憶也甦醒，讓有情人終相依偎。(花型-紅綠碧璽)

作品名稱:花語

創作理念:設計出喜歡粉紅色的粉絲們一定超愛的禮物，讓粉紅色甜蜜夢幻的意涵、幸福感祝福流動，用k金勾枝線條隨著花的造型旋轉著。今日、夢迴，舊地、夢醒，綿密粉紅夢幻氛圍，風華中舞起一地彩色繽紛的想像空間，讓今朝、往昔的記憶浮現。

作品名稱:自在

使用材質:銀、澳洲黑蛋白石、天然紅寶石、天然藍寶石、沙佛萊石、彩色剛玉

構想:靈感來自於去澎湖玩，看陽光從海平面灑下，悠游在海中的自由，延伸發想魚兒周旋在花團錦簇的珊瑚公園，及海洋閃耀奇幻的色彩應用於創作，用作品寫出海洋的故事。

