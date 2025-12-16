光影織夢，跨年新生 | 三亞艾迪遜雙旦節慶季，重構奢華慶典想像

兩組顛覆傳統的光影藝術裝置，為2025聖誕季注入獨特靈魂。酒店標誌性的2萬平米人造海洋，光帶聖誕樹懸浮於澄澈水面，燈光與波光交織折射，宛如將星河揉碎墜入南法風情的水域秘境，打破聖誕樹固有的落地形態，讓節日儀式感隨波輕漾。而大堂竹林水池的光纖聖誕樹，夢幻的光影透過光纖溫柔漫射，與竹影婆娑相映成趣，將科技的靈動與自然的靜謐完美融合。

這兩棵聖誕樹既是對傳統節慶符號的大膽革新，更是艾迪遜「精心設計的鬆弛美學」的極致演繹。無需刻意堆砌裝飾，光帶與光纖以極簡形態勾勒節日輪廓，光影流動間形成沉浸式藝術展，讓賓客在熱帶植被的環繞中，既能感受科技光影的奇幻，又能享受不被打擾的鬆弛氛圍——或在水邊，在房間陽臺上靜賞波光樹影，或漫步大堂偶遇光影流轉，度假的節奏與聖誕的浪漫在此自然共生。三亞艾迪遜以自然為幕、科技為筆，將聖誕季化作一場關於美學與鬆弛的探索，讓每個踏入此間的人，都能在光影詩行中，遇見海島聖誕的別樣溫情。

酒店園林化身為一場流動的光影藝術展：通過創新亮化技術煥發新生的「生命之樹」，搭配螢火蟲燈的點點微光，交替輝映，仿佛步入被魔法點亮的熱帶秘境，每一步都踏在光影的詩行裡。

感官盛宴：科技與傳統的跨界狂歡

人造海洋中央，立體水幕秀震撼上演，光影與水波交融，奇幻畫面穿透夜幕，帶來沉浸式視覺衝擊，讓虛擬與現實的邊界在此刻消融。

平安夜與跨年夜的人造海洋之上，心願水燈緩緩流淌，燭光與星光交相輝映，承載著美好期許的水燈隨波蕩漾，為節日注入溫暖治癒的儀式感。

打鐵花表演燃動夜空，千點萬點金花飛濺，如流星墜落人間；飛馬飛鳳表演靈動穿梭，傳統民俗的磅礴氣勢與現代慶典的熱烈氛圍完美融合；無人機編隊劃破天際，以夜空為幕演繹平安夜與跨年的祝福，科技光影與民俗底蘊碰撞出獨特火花。

味覺奢享：跨界與主題的味蕾探險

天鷺西餐廳攜手義大利米其林二星餐廳，以星級廚藝打造跨年限定菜單，將世界各地風味與熱帶新鮮食材創意融合，每一口都是跨越國界的味覺驚喜，為味蕾帶來奢華慶典。

星空吧與海灘俱樂部則分別打造不同主題的跨年派對，從摩登電音到海濱狂歡，滿足賓客對夜晚的多元想像。動感節奏搭配海風夜色，熱帶風情與派對狂歡碰撞，讓賓客在沙灘之上、海浪之畔，星空之下，以熱烈姿態告別過往、迎接新生。

在三亞艾迪遜，節日從不被定義，奢華自有多元表達。我們以自然為底、以藝術為魂、以科技為翼，將傳統節慶元素與現代創新理念完美融合，邀你共赴這場光影、狂歡與味覺交織的雙旦盛宴，在椰林碧海間，邂逅一場不曾被定義的節日季奇遇。

注：具體活動安排將根據當地政策及天氣情況相應調整。

