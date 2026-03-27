串連多個紅磡海濱空間 復活節「紅磡海濱動靜同樂日」活動兩大體驗區動靜兼備 同樂維港

運動體驗區｜文創藝術工作坊｜VR「超時空划艇」

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 發展局和海濱事務委員會將於今個復活節週末(4 月 4 日至 4 月 5 日) ，於紅磡海濱花園至尖沙咀海濱花園以及紅磡都市公園舉辦一連兩日的「紅磡海濱動靜同樂日」。活動結合復活節節日氛圍，糅合運動、文化藝術以及海濱探索元素，打造「動靜皆宜、全民同樂」的海濱體驗，鼓勵遊人於紅磡至尖沙咀的海濱空間以不同方式親親維港。

活動特別加入以紅磡海濱為主題的期間限定打卡裝置，以及即影即有拍照區，讓遊人可於海濱留下倩影。活動同時設有「海濱探索」集印挑戰，分布於海濱沿途多個節點，遊人可一邊探索及體驗動靜皆宜的海濱空間，一邊感受節日氣氛與創意。