串連多個紅磡海濱空間 復活節「紅磡海濱動靜同樂日」活動兩大體驗區動靜兼備 同樂維港
新聞提供者發展局和海濱事務委員會
27 3月, 2026, 21:40 CST
運動體驗區｜文創藝術工作坊｜VR「超時空划艇」
香港2026年3月27日 /美通社/ -- 發展局和海濱事務委員會將於今個復活節週末(4 月 4 日至 4 月 5 日) ，於紅磡海濱花園至尖沙咀海濱花園以及紅磡都市公園舉辦一連兩日的「紅磡海濱動靜同樂日」。活動結合復活節節日氛圍，糅合運動、文化藝術以及海濱探索元素，打造「動靜皆宜、全民同樂」的海濱體驗，鼓勵遊人於紅磡至尖沙咀的海濱空間以不同方式親親維港。
活動特別加入以紅磡海濱為主題的期間限定打卡裝置，以及即影即有拍照區，讓遊人可於海濱留下倩影。活動同時設有「海濱探索」集印挑戰，分布於海濱沿途多個節點，遊人可一邊探索及體驗動靜皆宜的海濱空間，一邊感受節日氣氛與創意。
在發展局和海濱事務委員會的推動下，多個全新及優化的紅磡海濱休憩空間亦自 2023 年起相繼開放，當中包括紅磡都市公園、優化後的紅磡海濱花園及尖沙咀海濱花園、建灣街花園，以及即將於 3 月 31 日起分階段開放的紅磡海濱活動空間。該活動空間除了可讓遊人飽覧 270 度維港景色外，更會引入餐飲及娛樂等商業設施，為遊人帶來更豐富、更多元化的海濱體驗。是次「紅磡海濱動靜同樂日」亦是首個串連多個紅磡海濱公共空間的活動，讓參加者可更深入體驗紅磡海濱的最新面貌，打造更便捷、更具活力的城市海濱旅程。
活動亮點
- 兩大體驗區：動感體驗區 × 慢活創意區，涵蓋運動體驗、文創藝術工作坊、拍照打卡互動區及「海濱探索」集印挑戰。
- 動感遊戲攤位： 新興運動(布袋球、桌上迷你地壺球)、運動科技(AR「激流之舟」、VR「超時空划艇」)，結合新興運動與運動科技的遊戲體驗。
- Chill 想放鬆區：設有休閒豆袋梳化及露營椅，讓公眾舒適地享受維港美景。
- 文創藝術工作坊：熱縮膠藝術工作坊、向日葵扭扭 DIY 工作坊、維港彩繪同樂站等。
- 「海濱探索」集印挑戰：完成印章收集可換取精美紀念品（數量有限，送完即止）。
- 免費入場，部份體驗活動及工作坊需預先網上登記，現場亦有少量即場參與名額，先到先得。
活動詳情
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日期
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2026 年 4 月 4 日至 4 月 5 日 (星期六及日)
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時間
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中午 12 時至下午 5 時
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地點
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紅磡都市公園、紅磡至尖沙咀海濱花園
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費用
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免費入場
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預約方式
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https://www.hkpaoe.com/calminmotionfunday
部份體驗活動及工作坊需預先網上登記，現場亦有少量即場參與名額，先到先
得。
活動一覽
一) 動感體驗區（紅磡段）
以「運動 × 科技 × 歡樂」為主題，展現城市年輕活力，適合親子、青年及運動初學者參與。動感體驗區提供平衡車及運動體驗、運動科技及新興運動攤位及禮物換領站。
平衡車及運動體驗：為兒童提供循序漸進的平衡車體驗及提供不同運動項目(筋膜刀、瑜伽、動物流及全方位筋膜放鬆棒)體驗讓公眾參與。
- 動感遊戲攤位- 運動科技：透過 AR「激流之舟」與 VR「超時空划艇」的沉浸式體驗，在享受運動之餘更可感受科技帶來的不一樣體驗。
- 動感遊戲攤位- 新興運動：布袋球、桌上迷你地壺球等新興運動攤位適合不同年齡的參加者。
- 禮物站： 為鼓勵市民熱烈參與，活動期間，凡完成攤位遊戲就可獲得印章一個，集齊四個印章即可獲得扭蛋機會乙次，換取精美禮物。另外集齊「海濱探索」集印挑戰印章者，亦可換取禮物乙份。
（禮品數量有限，先到先得，送完即止）
慢活創意區（尖沙咀段）
主打「藝術 × 創意 × 打卡 × 慢賞維港」，營造具節日氣氛的海濱休閒空間。
- 文創藝術工作坊：參加者需按照指引及自行發揮創意完成不同主題的熱縮膠匙扣及向日葵作品。
- 維港彩繪同樂站及拍照打卡互動區：由專業彩繪師為大小朋友提供多款趣味設計，從復活節主題、可愛動物、繽紛花卉到創意圖案，讓每位參與者都能展現獨一無二的風格，完成彩繪後更可到拍照打卡互動區打卡維港美景，增添節日氣氛，記錄海濱美景。
- Chill 想放鬆區：於維港海旁設置休息區，讓都市人於海濱自然景色下舒壓休息，恢復能量。
- 「海濱探索」集印挑戰：活動場地設有不同集印站，參加者需沿紅磡至尖沙咀海濱花園尋找並完成收集一套印章以換取禮物。沿路更可欣賞海濱景色，盡情打卡。
附錄一：「紅磡海濱動靜同樂日」活動詳情
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活動名稱
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活動詳情
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平衡車體驗
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活動對象：3–8 歲兒童
活動時段：12:00 – 12:40 | 13:10 – 13:50 | 14:05 – 14:45 | 15:00 – 15:40 | 16:00 – 16:40
活動時限：每節約 40 分鐘、每節 20 人；現場設 4 位教練指導
報名：活動費用全免。需預先網上登記，現場亦設有少量即場參與名額，先到先得。
備註：主辦方提供平衡車及頭盔等裝備，參加者須按工作人員指示使用及佩戴。
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運動體驗班（筋膜刀／瑜伽／動物流／全方位筋膜放鬆棒）
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活動對象：15 歲或以上公眾人士
活動時段：12:30 – 13:30 | 13:30 – 14:30 | 15:00 – 16:00 | 16:00 – 17:00
活動時限：每節約 60 分鐘、每節 20 人
活動內容：4 月 4 日：筋膜刀體驗、瑜伽體驗；4 月 5 日：動物流體驗、全方位筋膜放鬆棒體驗
報名：活動費用全免。需預先網上登記，現場亦設有少量即場參與名額，先到先得。
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動感遊戲攤位
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活動對象：所有年齡人士（6 歲以下須由成人陪同）
活動時間：12:00 – 17:00
活動項目：1) 新興運動 - 布袋球、 2) 新興運動 - 桌上迷你地壺球、3) 運動科技 AR「激流之舟」、 4) VR
「超時空划艇」
參與方式：自由體驗，現場輪候
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熱縮膠藝術工作坊
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活動對象：6 歲或以上公眾人士
活動時段：12:00 – 12:45 | 13:00 – 13:45 | 14:00 – 14:45 | 15:00 – 15:45 | 16:00 – 16:45
活動時限：每節約 45 分鐘、每節 10 人
報名：活動費用全免。需預先網上登記，現場亦設有少量即場參與名額，先到先得。
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向日葵扭扭 DIY 工作坊
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活動對象：6 歲或以上公眾人士
活動時段：12:00 – 12:45 | 13:00 – 13:45 | 14:00 – 14:45 | 15:00 – 15:45 | 16:00 – 16:45
活動時限：每節約 45 分鐘、每節 10 人
報名：活動費用全免。需預先網上登記，現場亦設有少量即場參與名額，先到先得。
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維港彩繪同樂站
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活動對象：所有年齡人士（6 歲以下須由成人陪同）
活動時間：12:00 – 17:00
活動時限：以現場輪候為主，每組約數分鐘（依現場安排）
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拍照打卡互動區
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開放時間：12:00 – 17:00
活動內容：提供打卡裝置與留影體驗
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「海濱探索」集印挑戰
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開放時間：12:00 – 17:00（與嘉年華時間同步）
活動內容：沿路設不同集印站，集齊印章後可獲得小禮物乙份。（禮物數量有限，先到先得）
- 部份活動及體驗設名額，建議媒體提早登記採訪及拍攝。
- 如遇惡劣天氣，主辦單位將按情況啟動應變方案並於社交平台公布。
關於 海濱事務委員會
海濱事務委員會（委員會）以倡導海濱發展願景為重任，提倡締造全民共享的維港。委員會致力落實優化海濱的項目，目標於 2028 年將維港兩岸的海濱長廊延伸至 34 公里。委員會持續與專業界別、非政府機構、社區人士及私營界別合作，邀請他們以創意及專業知識，就海濱地區的規劃、設計、發展及管理為委員會提供意見，以期打造屬於市民大眾的優質海濱。
海濱事務委員會 https://www.hfc.org.hk
SOURCE 發展局和海濱事務委員會
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