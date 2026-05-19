連連數字斬獲迪拜金融服務管理局支付牌照 加速佈局中東市場

迪拜2026年5月19日 /美通社/ -- 5月19日，連連數字正式宣佈，已取得迪拜金融服務管理局（DFSA）頒發的第3D類支付牌照。這是連連數字全球合規版圖的又一里程碑式突破，標誌著其中東市場本土化佈局邁入持牌合規運營新階段。

依托該牌照資質，連連數字將在迪拜國際金融中心（DIFC）搭建起合規運營的金融基礎設施，並與本地銀行開展合作，開立客戶資金賬戶，進一步完善在中東地區的資金處理與跨境結算能力。在此基礎上，連連數字將可為客戶提供更加本地化的資金收付解決方案，支持企業在中東地區的資金收付與賬戶體系管理，以及跨境資金流轉的無縫銜接與高效分發，進而更高效、高質量地助力中國企業拓展中東市場、中東企業連通全球商貿版圖。

連連阿聯酋總經理Emily Zhou表示：「中東是連接亞洲、歐洲與非洲的重要貿易與資金樞紐。本次DFSA支付牌照落地，是連連數字推進全球本地化佈局的關鍵一步。未來，我們將持續深化與本地金融機構及生態夥伴的合作，構建更加穩健的區域支付網絡，進一步提升對全球企業跨境資金需求的服務能力。」

作為數字支付領域領軍企業，連連數字始終以合規為全球化發展核心，持續構建覆蓋全球主要經濟體的支付合規體系。本次迪拜DFSA支付牌照的成功落地，使連連數字全球範圍內持有的支付牌照及相關資質數量增至68項，覆蓋中國大陸、中國香港、新加坡、美國、英國、盧森堡、泰國、印度尼西亞、加拿大等多個重要市場。尤為重要的是，連連數字是國內唯一持有美國全境貨幣轉移牌照的數字支付服務商，疊加香港虛擬資產交易平台（VATP）牌照，其構建的多元化、廣覆蓋的牌照矩陣，已形成行業內稀缺且具備高壁壘性的全球化合規競爭優勢。

SOURCE 連連數字