日新舍整體出租率逾八成 啟德單人房已全數租滿 旺角分店單人房熱招中

日新舍旺角以「一租即住」的貼心安排，為住客帶來安心省心的住宿體驗。房費已包水電、Wi‑Fi及每週一次基本清潔，毋須額外管理費，住客可更輕鬆規劃生活開支。項目同時配備完善安全措施，包括24小時前台及完善安保、刷卡上樓、人面識別及CCTV系統，並採取男女分層管理及擁有酒店級防火設備，全面保障住客私隱與安全。

房間設計方面，日新舍旺角主打單人房，儲物空間充足，並已齊備衣櫃、鞋櫃、書桌、冰箱及乾濕分離衛浴等基本設備，讓同學入住後即可享受舒適便捷的私人空間。品牌特設兩款主打房型，包括單人房 S1（上層床 + 下層沙發床）及單人房 S4（子母床款），兩款房型均可供家長每月免費留宿12晚；另外亦設有雙人房，為不同生活習慣及需求的同學提供靈活選擇。

除了房間配置，日新舍旺角的大樓共享設施亦相當完善，包括24小時健身室、瑜伽練習空間、共享廚房、洗衣房及溫習區等，讓住客在學習、休閒及日常生活之間取得平衡。更值得一提的是，住客可享雙社群聯動體驗，同時前往日新舍啟德門店使用該處約32,000平方呎的共享設施，包括大型健身房及戶外運動空間等，並參與兩邊的社群活動，涵蓋文化互動、興趣娛樂、體育運動、教育就業及義工活動各範疇，擴闊人際網絡，豐富日常生活，加速融入香港。

此外，日新舍旺角周邊配套亦十分充足，大型商場（如朗豪坊、家樂坊、MOKO新世紀廣場等）、人氣打卡點（如舊油麻地警署、果欄、百老匯電影中心、旺角行人天橋及金魚街等）、各類食肆、超市及運動場所一應俱全，為學生打造便捷、豐富且具活力的都市生活圈。

關於日新舍

日新舍（Sunny House）為宏安地產旗下高質素共居品牌，專注為本地學生及來港留學生提供安全方便、設施完善的住宿及一站式生活體驗。日新舍現設有啟德及旺角兩幢公寓，合共提供逾1,600個宿位，結合靈活房型、完善共享空間及社群活動，為新一代學生打造舒適、便利而具歸屬感的共居生活。

關於宏安地產有限公司

宏安地產有限公司於2015年註冊成立，並於2016年在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代號：1243），業務涵蓋住宅及商業物業發展、投資及營運管理。集團近年積極拓展學生住宿及共居市場，透過「the met.」及「日新舍」等品牌項目，為香港提供多元化、兼具質素與性價比的住宿選擇，並持續推動本地教育及社區發展。

SOURCE 宏安地產 - 日新舍