智能水管理 - 藝康3D TRASAR™智慧監測於國際水週展覽大放光芒
13 9月, 2024, 21:42 CST
台北2024年9月13日 /美通社/ -- 台灣正處於氣候變遷的進行式，如何讓有限的水資源產出最大效用，已是世界各界積極研討的課題。藝康集團(Ecolab)本周在台灣國際水週(TIWW)展出多項領先業界的專利技術，為企業的永續水管理需求帶來科學化的解決方案，正是智能水管理最重要的推手之一，更在此次展會受到業界多方關注。
其中，藝康旗下子公司-納爾科(NALCO Water) - 全球最大的水處理商，此次展出的循環冷卻水系統的新一代3D TRASAR™控制器，更是完美呼應2024年國際水週「智慧水、永續水」兩大主軸的展會亮點之一。
3D TRASAR™控制器整合了最先進的硬體、軟體與雲端智慧管理平台，能即時監控藥劑濃度與腐蝕率、電導率、ORP、pH等關鍵水質參數，面對工業冷卻水系統最主要的兩大困難點：腐蝕抑制以及結垢與沉積控制，不但能精確、迅速對應，更進一步幫助企業節省用水、能耗，降低長期養護成本，有效提升整體運作效率。
除了豐富的水處理相關解決方案，藝康同時展出專為食品工廠設計的「中低壓泡沫清洗系統」，不但提供節水、節能的清潔方案，更為食品廠、餐飲業水資源管理上注入了永續精神的重要指標。
藝康台灣總經理塗溥仁表示：「藝康與納爾科團隊深知台灣水資源利用的每一項困境與挑戰，更具備強大的專業能力，3D TRASAR™控制器便是其中一個我們獨有的強項專利，流量計裡的精密數據整合後發送到雲端，同步傳送給服務團隊與客戶端，讓即時的維護變得更精準、更高效。」有效協助企業永續轉型，藝康是台灣推動ESG不可或缺的強力夥伴，更期許利用智能水管理技術推動台灣的水利產業創新進步，促進水資源永續發展，為水領域帶來積極正面的影響。
SOURCE 藝康台灣
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