智能水管理 - 藝康3D TRASAR™智慧監測於國際水週展覽大放光芒

台北2024年9月13日 /美通社/ -- 台灣正處於氣候變遷的進行式，如何讓有限的水資源產出最大效用，已是世界各界積極研討的課題。藝康集團(Ecolab)本周在台灣國際水週(TIWW)展出多項領先業界的專利技術，為企業的永續水管理需求帶來科學化的解決方案，正是智能水管理最重要的推手之一，更在此次展會受到業界多方關注。

其中，藝康旗下子公司-納爾科(NALCO Water) - 全球最大的水處理商，此次展出的循環冷卻水系統的新一代3D TRASAR™控制器，更是完美呼應2024年國際水週「智慧水、永續水」兩大主軸的展會亮點之一。