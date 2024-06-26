亞洲科技：找到正確方向 -- 歡迎 Peter Vogel 加入 New Street Research 團隊

紐約2024年6月26日 /美通社/ -- New Street Research 欣然宣佈，Peter Vogel 加入 Pierre Ferragu 的團隊，擔任全球科技產品專家，提供新產品「亞洲科技：找到正確方向」。

履新後，Peter 將憑藉其深厚的亞洲供應鏈專業知識，為我們科技團隊的長期研究注入新的活力。我們每年舉辦多場全球巡展，與供應鏈夥伴交流，並舉辦虛擬會議和非交易路演(NDR)。該新產品旨在協助我們的客戶連接各點，找到正確的方向，並聚焦推動科技的長期主題。我們的獨特定制巡展將探索鮮為人知的投資領域，提供多角度的投資視角。

「Peter 的加入，將為我們的研究團隊注入深厚的科技供應鏈專業知識和卓越的跨行業、跨地區整合資訊能力，熱烈歡迎 Peter 加入。他的到來，將助力我們的研究團隊為廣大投資者提供更具實效的投資研究。」

— New Street Technology Infrastructure 執行合夥人 Pierre Ferragu。

Peter 在科技領域擁有超過 20 年的經驗，過去 14 年專注於亞洲，並曾在 Raymond James、JNK Securities、CLSA 及 The Boston Company Asset Managemen 擔任高級職位。

我們的首次亞洲巡展將於 9 月 9 日至 20 日，於中國台灣、韓國和東南亞舉行。我們即將提供附有日程表的正式邀請函。請聯絡我們或 [email protected] 以獲取更多資訊。

我們很高興 Peter 加入 New Street Research 及我們的全球科技團隊，共同致力於為客戶打造全新差異化產品。

SOURCE New Street Research