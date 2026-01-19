宴會市場現新走向 Runhotel.hk 平台指出婚禮及企業宴會需求趨向「小型化」

市場人士分析，年青一代更重視婚禮的氣氛與個人化體驗，傾向以簡約而具特色的形式，取代傳統繁複流程，亦令具彈性、可客製化的宴會場地需求持續上升。

另一方面，Runhotel.hk 亦留意到，隨着農曆新年臨近，近月中小企公司對春茗宴會的查詢明顯增加。相關查詢多集中於可靈活包場、規模適中的宴會場地，以配合企業精簡但重視聚餐氣氛的需求。

Runhotel.hk 表示，平台數據反映宴會市場正朝向「輕量化」及「彈性化」發展，無論是婚禮或企業聚餐，市場對具彈性安排及多元形式的宴會方案需求持續上升。

關於 Runhotel

Runhotel.hk 是全香港唯一專門發佈第一手酒店優惠、自助餐優惠及各旅遊減價消息的網站。致力幫助讀者訂到平價優惠、以及為市場提供具參考價值的行業分析及資訊。

關於 Runhotel 搵包場網站

Runhotel 「搵酒店包場」為一站式宴會及包場查詢平台，整合本地酒店及多元宴會場地資訊，致力協助新人及企業等用戶因應不同需要尋找合適場地。平台顛覆傳統搵場地的煩惱，只需填寫表格，即可聯絡各場地或餐廳。

SOURCE Runhotel.hk