十年匠築 不負眾望 | 寧波THE PARK by K11 Select啟幕首日助燃消費激情 吸引超過15萬市民到訪

香港2024年9月30日 /美通社/ -- 9月28日,在萬眾矚目中,寧波THE PARK by K11 Select迎來啟幕。當天,鄞州區委副書記、區長陳興立,鄞州區委常委、統戰部部長戴華祥,鄞州區副區長祝健敏,新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚,與各商會、品牌商户、業主代表、媒體等嘉賓匯聚一堂,共同為THE PARK by K11 Select揭開華章。

THE PARK by K11 Select的啟幕,給寧波市場注入了耳目一新的活力。試營業首日即突破15萬客流,以十足的消費熱力為市場注入強勁信心,成為寧波商業市場的新潮流,顯示以體驗、共享、共創為特徵的線下消費模式成為當前趨勢。

十餘載匠築,獻禮寧波。

黃少媚女士在啟幕活動上表示:「三江口見證着寧波城市發展的每一次進步,在這片承載着歷史和未來的熱土上,新世界投資超過200億元人民幣,傾注12年匠心,踐行了『予城新藴』的品牌承諾,給寧波增加了一張充滿活力的綜合性城市『新名片』。面對不斷迭代的消費趨勢,作為寧波新世界這座超級綜合體中最重要的一塊商業拼圖,THE PARK by K11 Select將一流的國際化視野、與寧波的歷史神韻完美融合,以『一半商業,一半公園』的模式、開發了具有未來感的商業空間,完成了一次商業場景的革新。」

十年堅守繁花盛放 與城共鑒驚艷亮相

THE PARK by K11 Select的啟幕,展現了獨樹一幟的藝術人文魅力。活動當日,香港夏國璋舞獅隊特邀出場,帶來富有港派文化及獨特藝術性的舞獅表演,雄獅點睛、納彩、采青等儀式感十足的環節,極具藝術感染力的燈光秀讓眾多市民駐足觀賞,充滿沉浸式體驗的開幕方式寄託了新世界對項目及寧波美好未來的祝願。

眾多市民熱情圍觀,對三江口這座商業地標的啟幕讚譽有加。周邊市民接受採訪時紛紛表示:「這塊地如今煥發生機。我們住在附近,見證它從無到有建造起來,每一步都倍感期待。相信它會為我們的生活帶來更多驚喜和便利。」

當晚,以東方哲學的「虛實共生」為靈感的3D水幕光影秀於三江口畔驚艷亮相。該光影秀創新性地將激光投影與音樂噴泉相結合,展現了商場獨特的藝術、商業、人文氣息,為寧波的消費者提供不一樣的沉浸式體驗。這場視聽盛宴不僅豐富了夜生活,也讓城市的文化底蘊得到更好地傳播。該光影秀將會在未來的每一個夜晚不定時上演,為寧波這座城市留下記憶、浪漫與靈感。

十五萬客流轟動全城 商家雲集反響熱烈

THE PARK by K11 Select試營業首日便迎來了人頭湧動的盛況,吸引了超過15萬市民的熱情到訪。從餐飲到影院,從超市零售、到珠寶金飾,每一個角落熱鬧非凡。餐飲區成為當日人氣焦點,多家熱門餐廳前排起了長龍,座位提前多日便已被訂滿。強大的消費力,彰顯了THE PARK by K11 Select優秀的商業運營能力和市場對其發展前景的美好預期。

此次啟幕,揭祕了令市場期待已久的商家陣容:全球最美書店之一的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店寧波首店、MeTA MUSIC PARK全國首店、高端精品超市Green&Health寧波首店、I.T集團旗下品牌集合店寧波首店、GCDS浙江首店、浙江首家Angel-in-us的潮流集合店 、NOMADIC 404浙江首店、KIKS RUNNING CLUB浙江首店、法國時尚品牌Études寧波首店、國內目前最火的中國鞋履品牌之一OLD ORDER寧波首店、香港設計師品牌haonanhuang寧波首店、 ARIA LEISURE浙江首店,另有PERFUME BOX浙江首店、ACCA KAPPA浙江首店、Parfums de marly浙江首店、DR.VRANJES FIRENZE浙江首店等系列組合,為寧波市民帶來全新的商業組合和購物體驗。在餐飲方面,新世界引入了2024年黑珍珠二鑽,金梧桐三星的有雲•川菜浙江首店、黑珍珠二鑽且蟬聯13年米芝蓮指南推介餐廳的皇朝會浙江首店、Wagas旗下餐飲品牌LOKAL浙江首店、成都宴•香守浙江首店等品牌。這些品牌的陸續入駐,將為寧波市場注入更多商業活力。

創新PARK+TOD多元體驗 為商業發展注入強勁動力

一半商業、一半公園。一半繁華、一半浪漫。

佔地近10萬平方米的THE PARK by K11 Select坐落於盡覽古今繁華的三江口核心位置,與4.2萬方的甬寧天地特色商業街區和中央藝術公園有機結合,構成寧波新世界這座85萬方超級城市綜合體。

項目創新性地採用PARK+TOD模式,踐行可持續發展理念,圍繞THE PARK by K11 Select,通過櫻花園、青草坪、下沉式匯演廣場等設計,將花木自然之美巧妙融入場景表達,構建出面向城市,開放的、多元的文化社區。TOD模式的引入,極大地提升了城市空間和交通的使用效率,也讓更多市民更輕鬆觸摸到人文、自然和藝術。

當前,市場正在經歷一場變革,消費者越來越重視線下消費的體驗感、愉悅感。基於洞察年輕消費群理智消費、個性化體驗的需求,THE PARK by K11 Select不迎合標籤化的奢華主義,回歸生活「體驗」的本質,營造全時、全齡、多元的線下體驗感與空間鬆弛感。

活動當日,THE PARK by K11 Select為市民策劃了一系列精彩紛呈的啟幕活動:通過首現浙江的《熱狗巴士》展出、充滿藝術感的展覽空間,讓大眾能夠慢下腳步,欣賞藝術傳遞的感悟和浸潤;通過細節飽滿的櫥窗和市集,繽紛多彩的快閃舞劇巡遊,給消費者帶來一整天的樂趣;通過親子工坊和KIDS PARK(兒童友好空間)的打造,給予家庭消費更多選擇與體驗;項目IP-KOODY(小K)的亮相,成為增強線上線下多平台互動、與消費者更好交互的黏接劑。

9月28日THE PARK by K11 Select的試營業,已獲市場高度認可。該項目針對消費者推出的豐富的藝術展覽、巡遊活動和大力度的消費優惠,旨在為消費者帶來愉悅、難忘的購物體驗。相信在藝術、人文、自然與商業的融合碰撞下,THE PARK by K11 Select12月底的正式開業,將以更繽紛的商業場景,為消費者打造更前沿的生活方式,帶給寧波市民更多樣化的體驗,成為寧波乃至華東地區的地標名片。

