高露潔 與 香港牙醫學會 攜手打造「TOTAL牙周健康實驗室」
新聞提供者高露潔 - 棕欖
24 4月, 2026, 21:33 CST
屈臣氏集團旗下百佳超級市場及屈臣氏 全力支持同守護
首個全港社區口腔健康普查 活動起動禮
關愛社群 走入社區 帶領本地非牟利機構 主動防禦牙周問題
香港2026年4月24日 /美通社/ -- 牙菌膜是導致牙周病的主要元兇，預防牙周病先要控制牙菌膜數量，牙菌膜數量愈高患上牙周病機會愈大！為提升大眾對牙菌膜及牙周病的認知，今年5月，高露潔 聯同 香港牙醫學會 積極推廣「主動防禦牙周病」訊息，於4月30日至5月7日期間，假將軍澳新都城中心舉行「TOTAL牙周健康實驗室」，更特別夥拍屈臣氏集團旗下百佳超級市場 及 屈臣氏 一同進行「首個全港社區口腔健康普查」，作為日後制定口腔護理方案用途。
「TOTAL牙周健康實驗室」由 高露潔、香港牙醫學會、屈臣氏集團、活動大使方力申先生 及多間非牟利機構共同進行，並一連8日於將軍澳新都城中心廣場內進行。
是次「首個全港社區口腔健康普查」旨在為本地口腔護理產品的發展藍圖進行第一階段的數據搜集，目標搜集5,000個真實數據，包括 : 年齡組別、性別及牙菌膜數量 從而推測牙周病於本地的風險水平(嚴重、中度、輕微)。活動起動禮於4月30日下午一時開始，公眾開放時間由5月1日中午十二時開始起。
聚集各界共同打造「TOTAL牙周健康實驗室」
一直以來，屈臣氏集團無間斷履行企業社會責任與支持不同非牟利機構，推動多元化的社區關懷項目。今年適逢集團185周年，旗下百佳超級市場 及 屈臣氏 與 高露潔積極推動公眾口腔健康，以「保障牙齦健康 = 守護全身健康，主動防禦牙周病」為題，並邀請多間非牟利機構作為活動受惠機構，帶領社群，透過即場檢測、互動教育、專業諮詢，讓大眾在輕鬆愉快的氛圍中學習正確刷牙方法及口腔護理知識，鼓勵市民從日常建立正確護理習慣，並提升對牙周病的預防意識，推動口腔健康服務邁向普及化。
傳承「甜美的笑容 光明的未來」理念 走入社區 關愛基層兒童
高露潔「甜美的笑容 光明的未來」計劃致力為世界各地兒童提供口腔健康教育及免費牙科篩檢服務，幫助他們養成受益終生的健康習慣。為將關愛社群理念延伸至香港社區，活動現場將設置笑容能量站，收集市民笑容作慈善用途。每收集1個笑容，高露潔將捐贈1支牙膏予香港牙醫學會外展服務活動。
「TOTAL牙周健康實驗室」活動內容 :
日期： 2026年5月1日至5月7日
地點： 新都城中心2期 L1天幕廣場
時間： 中午十二時至下午八時
主辦機構優先場：2026年4月30日 （下午三時至下午八時）
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A/ 首個全港社區口腔健康普查
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牙菌膜一秒現形！
引入專業牙菌膜檢測儀，透過光學顯影技術，能迅速顯示隱藏於牙縫及牙齦邊緣的
收集參加者數據 (包括 : 年齡組別、性別、牙菌膜數量及牙周病風險指數)用作制定
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B/ 互動遊戲區
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「健齒挑戰」互動體驗：寓學於玩掌握護齦健康關鍵
「TOTAL牙周健康實驗室」精心設計具備科學原理的趣味互動挑戰，讓市民在輕鬆
挑戰一：TOTAL 牙齦保護網
挑戰二：15 倍牙刷刷
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C/ 牙醫及藥劑師免費諮詢服務
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1/ 免費註冊牙醫/藥劑師指導 個人化評估牙周健康風險
免費專業牙醫諮詢服務，由註冊牙醫即場為參加者提供個人化建議，深入分析牙齦
另外，來自屈臣氏的專業藥劑師亦會即場提供免費口腔諮詢服務，以及個人化口腔
完成諮詢後，參加者更可獲贈高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（95克）乙支。透
免費牙醫諮詢詳情：
日期： 2026年5月1, 7日
時間： 下午2時至6時
日期： 2026年5月2, 3日
時間： 下午2時至4時
免費藥劑師諮詢詳情：
日期： 2026年5月4，5，6日
時間： 下午2時至6時
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D/ 打卡互動裝置
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1/ 互動打卡裝置
「TOTAL牙周健康實驗室」現場特別設置互動打卡裝置，邀請參加者大方展現自信
2/ 笑容能量站 - 收集笑容作慈善用途
高露潔傳承「甜美的笑容 光明的未來」理念，聯乘屈臣氏集團將「笑容能量站」帶
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高露潔 – 棕欖是全球領先家用日常護理産品公司，産品涵蓋口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養品。高露潔於環球逾200個國家及地區售賣多個著名的品牌産品，包括：高露潔、棕欖、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sorriso、Kolynos、Sanex、Ajax、滴潔Axion、Soupline、Suavitel、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet及 Hill's Ideal Balance。
SOURCE 高露潔 - 棕欖
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