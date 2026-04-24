高露潔 與 香港牙醫學會 攜手打造「TOTAL牙周健康實驗室」

是次「首個全港社區口腔健康普查」旨在為本地口腔護理產品的發展藍圖進行第一階段的數據搜集，目標搜集5,000個真實數據，包括 : 年齡組別、性別及牙菌膜數量 從而推測牙周病於本地的風險水平(嚴重、中度、輕微)。活動起動禮於4月30日下午一時開始，公眾開放時間由5月1日中午十二時開始起。

聚集各界共同打造「 TOTAL 牙周健康實驗室」

一直以來，屈臣氏集團無間斷履行企業社會責任與支持不同非牟利機構，推動多元化的社區關懷項目。今年適逢集團185周年，旗下百佳超級市場 及 屈臣氏 與 高露潔積極推動公眾口腔健康，以「保障牙齦健康 = 守護全身健康，主動防禦牙周病」為題，並邀請多間非牟利機構作為活動受惠機構，帶領社群，透過即場檢測、互動教育、專業諮詢，讓大眾在輕鬆愉快的氛圍中學習正確刷牙方法及口腔護理知識，鼓勵市民從日常建立正確護理習慣，並提升對牙周病的預防意識，推動口腔健康服務邁向普及化。

傳承「甜美的笑容 光明的未來」理念 走入社區 關愛基層兒童

高露潔 「甜美的笑容 光明的未來」 計劃致力為世界各地兒童提供口腔健康教育及免費牙科篩檢服務，幫助他們養成受益終生的健康習慣。為將關愛社群理念延伸至香港社區，活動現場將設置笑容能量站，收集市民笑容作慈善用途。每收集1個笑容，高露潔將捐贈1支牙膏予香港牙醫學會外展服務活動。

「 TOTAL 牙周健康實驗室」活動內容 :

日期： 2026年5月1日至5月7日

地點： 新都城中心2期 L1天幕廣場

時間： 中午十二時至下午八時

主辦機構優先場：2026年4月30日 （下午三時至下午八時）

A/ 首個全港社區口腔健康普查 牙菌膜一秒現形！ 引入專業牙菌膜檢測儀，透過光學顯影技術，能迅速顯示隱藏於牙縫及牙齦邊緣的

細菌分佈。參加者可即時觀察口腔清潔盲點，更深入掌握自身牙周健康狀態，從而

提升日常護理意識。 收集參加者數據 (包括 : 年齡組別、性別、牙菌膜數量及牙周病風險指數)用作制定

口腔護理方案用途。 B/ 互動遊戲區 「健齒挑戰」互動體驗：寓學於玩掌握護齦健康關鍵 「TOTAL牙周健康實驗室」精心設計具備科學原理的趣味互動挑戰，讓市民在輕鬆

參與的過程中學習正確的口腔護理知識。成功完成各項挑戰後，可收集「健齒印

章」，並兌換高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（18克）乙支，體驗玩樂與學習兼

備的健康之旅。



限時多重禮遇：完成挑戰即享豐富獎賞 挑戰一： TOTAL 牙齦保護網 參加者需在 30 秒內操控感應手柄「 TOTAL 牙膏棒」，在不觸碰電流線

圈上的 3 大功效情況下順利通過路徑

成功過關者可獲「健齒印章」乙個 挑戰二： 15 倍牙刷刷 參加者需在 30 秒內用巨型「 TOTAL 牙周護理牙刷」，成功清除

模擬牙齒上的牙菌膜

完成挑戰者即可獲得「健齒印章」乙個。 C/ 牙醫及藥劑師免費諮詢服務 1/ 免費註冊牙醫 / 藥劑師指導 個人化評估牙周健康風險 免費專業牙醫諮詢服務，由註冊牙醫即場為參加者提供個人化建議，深入分析牙齦

健康狀況。 另外，來自屈臣氏的專業藥劑師亦會即場提供免費口腔諮詢服務，以及個人化口腔

方案建議，達至主動防禦，由日常開始。 完成諮詢後，參加者更可獲贈高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（95克）乙支。透

過專業醫護人員與市民之間的直接交流，高露潔期望協助大眾由根本預防牙周問

題，實踐「以專業守護全人健康」的品牌理念。 免費牙醫諮詢詳情： 日期： 2026年5月1, 7日 時間： 下午2時至6時 日期： 2026年5月2, 3日 時間： 下午2時至4時 免費藥劑師諮詢詳情： 日期： 2026年5月4，5，6日 時間： 下午2時至6時 D/ 打卡互動裝置 1/ 互動打卡裝置 「TOTAL牙周健康實驗室」現場特別設置互動打卡裝置，邀請參加者大方展現自信

笑容。打卡及上載至個人社交媒體更可以獲得特別禮品乙份。 2/ 笑容能量站 - 收集笑容作慈善用途 高露潔傳承「甜美的笑容 光明的未來」理念，聯乘屈臣氏集團將「笑容能量站」帶

到活動現場。每收集1個笑容，高露潔將捐贈1支牙膏予香港牙醫學會外展服務活動。

Tags & Hashtags:

@colgate.hongkong #TOTAL牙周健康實驗室 #高露潔TOTAL #專業護理 #牙周健康 #口腔護理 #牙齦健康 #高露潔護齦 #牙周護理 #牙醫推薦

有關高露潔 – 棕欖 (Colgate-Palmolive)

高露潔 – 棕欖是全球領先家用日常護理産品公司，産品涵蓋口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養品。高露潔於環球逾200個國家及地區售賣多個著名的品牌産品，包括：高露潔、棕欖、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sorriso、Kolynos、Sanex、Ajax、滴潔Axion、Soupline、Suavitel、Hill's Science Diet、Hill's Prescription Diet及 Hill's Ideal Balance。

SOURCE 高露潔 - 棕欖