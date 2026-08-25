銅鑼灣「舖王」迎來新品牌 W.MANAGEMENT開設3萬呎新店

W.MANAGEMENT創立於2022年，隸屬於喻義集團。集團深耕快時尚女裝逾20年，在產品研發、供應鏈及品牌管理方面累積了較成熟的經驗。品牌成立時間雖不長，但近年擴張速度較快，目前已於多個核心城市開設大型店舖，單店面積由10,000至40,000平方呎不等。

其中，位於上海南京東路的30,000平方呎旗艦店，是品牌目前較具代表性的店舖之一。據品牌方面提供的數據，該店年銷售額達1.5億元人民幣，並吸引較多海外旅客到訪，外國消費者佔比接近四成。

在全球快時尚競爭由單一商品及價格，逐步延伸至產品開發、供應鏈效率、實體空間及內容運營等綜合能力的背景下，W.MANAGEMENT將自身定位為「全球無界潮奢快時尚品牌」，希望透過更快速的商品反應及更具參與感的零售體驗，連接不同市場的年輕消費者。

目前，品牌的差異化模式主要集中於三方面。

首先，是以數字化工具提升商品開發及上新效率。

W.MANAGEMENT持續追蹤全球時尚資訊、社交媒體內容、搜尋趨勢及消費反饋，並利用AI等數字化工具協助進行趨勢歸納及需求分析，再將相關訊號轉化為商品企劃及設計方向。據品牌方面介紹，目前品牌每週推出約150個新款，藉此保持較高的商品更新頻率。

其次，是以供應鏈協同及具競爭力的價格定位支撐快速上新。

據品牌方面介紹，W.MANAGEMENT與多家具有國際品牌服務經驗的供應鏈企業合作，在產品開發、生產及交付等環節建立協同機制。同時，品牌希望在設計感、產品豐富度與價格之間取得平衡，以相對親民的價格降低年輕消費者嘗試不同風格的門檻。

品牌亦推出14天無理由退貨及品質問題長期保障等售後政策，具體退換貨條件以品牌官方規則為準。

第三，是將大型實體店舖視為零售、體驗及內容傳播的綜合空間。

W.MANAGEMENT在不同城市的大型店舖中，會因應所在商圈及市場特點設計不同主題空間，並透過藝術裝置、主題活動、社交媒體內容及「一日店長」等形式，增加消費者在店內停留、互動及分享的機會。

這套由高頻上新、供應鏈協同及大型店舖體驗組成的模式，是W.MANAGEMENT前期快速擴張的重要基礎。而銅鑼灣店舖面對更高的租金成本、更多元的消費者結構，以及更密集的國際品牌競爭，也將進一步檢驗這套模式在香港市場的適應能力。

此次進駐香港亦是W.MANAGEMENT國際化佈局的一部分。據了解，品牌目前已與澳門、曼谷、新加坡及東京等城市的主要商業項目完成簽約，相關店舖計劃於未來兩年陸續開業。隨着海外佈局逐步展開，品牌亦開始受到國際資本關注。據品牌方面透露，目前已有多家海外投資機構與其接觸，部分機構在初步交流中提出20億至30億美元的估值討論區間。相關合作仍處於接觸階段，尚未形成正式交易，品牌的實際估值仍應以未來正式披露的投資安排為準。

與此同時，品牌亦正推進店舖業態升級。其規劃中的2.0模式將進一步拓展商品及消費場景，並計劃在上海40,000平方呎旗艦店加入瑜伽運動、時尚家居及家具等品類，由單一服飾零售逐步延伸至更多元的生活方式消費場景。

對仍處於海外業務起步階段的W.MANAGEMENT而言，與成熟國際品牌比較規模並非現階段重點。隨着香港及澳門、曼谷、新加坡、東京等市場陸續佈局，品牌下一階段更關鍵的，是驗證其在既有市場形成的高頻上新、供應鏈協同、大型店舖及內容運營能力，能否適應不同城市的租金結構、消費習慣及競爭環境。

香港同時具備本地消費、國際客流及高密度品牌競爭等市場特徵。對W.MANAGEMENT而言，銅鑼灣新店因此不只是一次新店擴張，也將成為觀察其商業模式能否走向不同國際市場的重要樣本。品牌提出的長期願景，是成為全球青年文化中具創造力的潮流引領者，而這一願景能否逐步落地，最終仍取決於其能否將既有的產品、供應鏈、門店體驗及內容運營能力，轉化為可持續、可跨市場複製的國際競爭力。

SOURCE W.MANAGEMENT