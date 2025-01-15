前進矽谷！ 國發會海外新創基地+ 1 雙向鏈接國際新創生態圈及海外攬才

新聞提供者Business Next Media Corp.
15 1月, 2025, 10:39 CST
加州帕羅奧圖2025年1月15日 /美通社/ -- 本文章來自Business Next Media Corp.報導：
國家發展委員會繼2024年於日本東京設立新創基地後，進一步於美西時間2025年1月13日在美國矽谷設立第二個海外新創基地，國發會劉鏡清主委親自率團前往主持開幕，匯聚我國新創及當地代表逾300人出席，見證台美新創交流的歷史時刻。
劉主委致詞時表示，近年全球面臨資本寒冬，2023年全球新創募資金額較前年衰退近4成，而台灣新創募資逆勢成長10%達28億美元創下新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球。未來預計每年成長20%，在2027年規模達到50億美元的目標。
台灣新創基地設立在矽谷的核心帕羅奧圖(Palo Alto)，具有指標性的意義，將建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑(Bridge)，未來台灣在矽谷的新創基地將積極扮演橋樑，一年內將連結超過1,000位社群夥伴，至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。
此外，吸引海外優秀人才來台亦是此行推動重點，劉主委更親自頒發就業金卡給兩位金卡授卡代表David Lam及Mark Birch，歡迎全球頂尖人才加入。Startup Island TAIWAN 矽谷基地總經理Dennis Liu 也與 Berkeley SkyDeck 加速器總經理Sibyl Chen 簽署合作備忘錄，深化臺美創新創資源的鏈結。
Startup Island TAIWAN 美國矽谷新創基地(SV Hub)係提供新創包含共同工作空間(Co-Working Space)、會議、活動場地、專業諮詢及落地服務等，以建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑。
SOURCE Business Next Media Corp.
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