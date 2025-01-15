前進矽谷！ 國發會海外新創基地+ 1 雙向鏈接國際新創生態圈及海外攬才

劉主委致詞時表示，近年全球面臨資本寒冬，2023年全球新創募資金額較前年衰退近4成，而台灣新創募資逆勢成長10%達28億美元創下新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球。未來預計每年成長20%，在2027年規模達到50億美元的目標。

台灣新創基地設立在矽谷的核心帕羅奧圖(Palo Alto)，具有指標性的意義，將建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑(Bridge)，未來台灣在矽谷的新創基地將積極扮演橋樑，一年內將連結超過1,000位社群夥伴，至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

此外，吸引海外優秀人才來台亦是此行推動重點，劉主委更親自頒發就業金卡給兩位金卡授卡代表David Lam及Mark Birch，歡迎全球頂尖人才加入。Startup Island TAIWAN 矽谷基地總經理Dennis Liu 也與 Berkeley SkyDeck 加速器總經理Sibyl Chen 簽署合作備忘錄，深化臺美創新創資源的鏈結。

Startup Island TAIWAN 美國矽谷新創基地(SV Hub)係提供新創包含共同工作空間(Co-Working Space)、會議、活動場地、專業諮詢及落地服務等，以建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑。

SOURCE Business Next Media Corp.