香港女四度試管失敗 赴台宜蘊求子遇玄機 價格僅港美的1/3

吳成玄醫師補充，根據文獻統計，習慣性流產與反覆失敗中，約有30%是由慢性子宮內膜炎所引起，針對此類個案，先給予兩週抗生素治療後，才正式啟動試管療程。

試管新科技輔助：PGT-A與ERA找出「黃金著床期」

因個案有多次試管失敗的紀錄，為了提高單次植入成功率，吳成玄醫師運用PGT-A、ERA兩大關鍵技術：

PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）： 適合高齡、反覆流產或多次植入失敗者。由於高齡卵子染色體異常率較高，透過篩檢選出「染色體套數正常」的胚胎，能顯著降低流產率並提升單次植入的受孕率。

適合高齡、反覆流產或多次植入失敗者。由於高齡卵子染色體異常率較高，透過篩檢選出「染色體套數正常」的胚胎，能顯著降低流產率並提升單次植入的受孕率。 ERA（子宮內膜容受性檢測）：每位女性的「著床窗期（最佳著床時間）」存在個體差異，約30%的人與大眾標準時間不同。ERA能透過基因檢測精準推算出適合植入的小時數，確保胚胎在內膜「門戶大開」的最完美時刻入宮。

在結合PGS篩選出的優質胚胎，與ERA定位的著床黃金時段後，吳成玄醫師謹慎植入一顆正常胚胎，結果一舉受孕，讓一度打算放棄的個案順利從門診畢業。

台灣生殖醫學優勢：三項指標成為亞洲求診首選

吳成玄醫師分析，近年來有越來越多來自港澳、日本甚至東南亞與歐美的個案，選擇來台凍卵、試管求子或借卵。主要原因有三：

技術成功率：台灣試管嬰兒成功率高居全球第二，僅次於美國。宜蘊醫療除了高規格實驗室與專業胚胎師確保卵子品質，精準的監控系統大幅提升療程的穩定性。 價格競爭力：台灣試管與凍卵療程費用，約為美國、香港的1/3，求子家庭能以更合理的價格負擔頂尖醫療的服務。 便利醫療配套：台港兩地班機往來頻繁，且提供多國語言服務。宜蘊醫療更提供線上看診與彈性的假日診次，對於需要往返的海外個案而言，大幅降低了時間與心理負擔。

吳成玄醫師強調，看著個案從香港帶來的失望轉化為懷孕的喜悅，不僅圓了一個家庭的夢，也再次證明台灣醫療在國際上的硬實力與人性化的溫暖。

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https://www.nuwacare.com/zh-TW/stories/intl-Healthcare-Center/1

宜蘊醫療「試管、凍卵」講座活動資訊：

https://www.nuwacare.com/zh-TW/news/seminars/1

香港VS.台灣試管嬰兒攻略一次看：

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SOURCE 宜蘊醫療