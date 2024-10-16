服務高質量發展 推進高水平開放 全力以赴辦好第136屆廣交會

一、著力提升展覽質量。本屆廣交會展覽面積155萬平方米，設55個展區，展位總數約7.4萬個，參展企業超3萬家，其中出口展參展企業約2.94萬家，比上屆增加近800家，新參展企業約4600家。在組展方面重點突出「引領市場」，推動質的有效提升。一是廣納新質生產力。本屆廣交會品牌企業超2600家，擁有國家高新技術、制造業單項冠軍、專精特新「小巨人」、國家技術創新示范等稱號的優質企業8000余家，占參展企業總數的27%，比上屆增長超40%。「新三樣」、數字技術、智能制造相關題材企業約3600家，擁有自主品牌的企業14000多家，通過各類國際通行認證的企業18000多家。二是拓展貿易新業態。優化跨境電商展示區，面積約800平方米，引入重點跨境電商平台和優質配套服務商，圍繞鏈條、分環節集中布展，展示更專業。三是辦好進口展。繼續在三個展期設立進口展，展覽面積3萬平方米，吸引來自49個國家和地區的730家企業參展，包括來自土耳其、韓國、印度等14個國家和地區的展團。

二、著力提升線上平台效能。本屆廣交會線上平台進一步豐富展示內容，擴大宣傳推廣，推動雙線引流，助力打造「永不落幕」的廣交會。一是優化線上平台功能。本屆共優化18項功能，包括完善一站式參展參觀流程，對參展企業推出一站式開店功能，對采購商推出統一登錄認證系統。首次推出廣交會虛擬數字人，應用於新品首發、參展企業及展品推廣營銷等場景。全新推出廣交會APP，為參展商和采購商提供便捷實用的移動端服務。二是支持更多企業線上拓客。將平台用戶群體拓展至第127屆以來所有曾在線上展示的企業，目前共有約4.8萬家企業線上參展，較上屆增長超60%，創歷史新高。支持企業展示更多優質產品，企業共上傳展品約375萬件，其中新展品約95萬件、智能產品約16萬件、綠色低碳產品約59萬件。三是強化供采對接。本屆廣交會攜手全球合作伙伴和頭部跨國企業，在美國、法國、巴西、印尼、肯尼亞、澳大利亞等65個國家和地區舉辦250多場「貿易之橋」供采對接活動。采用「真人+數字人」新模式，舉辦20場「好寶、好妮探廣交」活動，幫助境外采購商精准對接供應商。

三、著力打造多功能綜合平台。本屆廣交會加大力度組織系列資訊交流、創新發布活動，助力企業知風向、拓市場。一是舉辦高品質專業會議活動。圍繞經貿形勢政策、行業趨勢交流、市場渠道開拓、貿易促進服務、產品設計創新等主題，舉辦40場專業會議活動，主動對接國際高標准經貿規則，服務擴大制度型開放。聯合業界頭部企業和知名咨詢機構，發布10余份前沿性、趨勢性主題報告，讓各方既看得到引領市場的優質產品，又聽得見引領市場的專業聲音。二是組織系列新品發布活動。以聚焦行業、面向市場、服務企業為方向，精心組織約400場新品發布活動，結合展商需求和產品特色，整合推出專場發布、企業展新、官網上新、連線推新4種發布形式，集中呈現新產品、新技術、新材料、新設計，更好發揮廣交會平台展新、推新、推優作用，助力推進首發經濟。三是增強設計創新引領功能。廣泛邀約1242家企業參評廣交會設計創新獎（CF獎），申報的2318件產品在智能水平、功能材料、交互體驗、綠色低碳等方面呈現出更優品質。推出設計創新主題活動，加強獲獎產品展示宣傳，講好獲獎企業品牌故事。廣交會產品設計與貿易促進中心（PDC）將組織來自德國、法國、韓國、意大利、荷蘭等12個國家和地區的113家設計機構參展，為展客商和境內外設計機構提供高效對接服務。四是拓展貿易服務。設置貿易服務專區，引入226家貿易服務企業，提供物流倉儲、金融保險、檢測認證、商業咨詢等7大類服務，幫助企業打通貿易全鏈條各環節。

四、著力鞏固綠色發展成果。本屆廣交會繼續推動展覽全鏈條綠色發展，提升綠色發展質量，服務經濟社會發展全面綠色轉型。一是組織更多綠色低碳產品參展。動員交易團和企業組織更多智能環保、綠色低碳產品參展，鼓勵綠色低碳導向的新產業、新業態、新商業模式加快發展，助力綠色制造業做大做強，開拓國際市場。二是實施常態化綠色布展。強化落實綠色展位普及率100%的目標，加強展覽固體廢物管控和噪聲管控。創新開展綠美展位優秀案例征集活動，提升整體展示水平。三是加快標准成果轉化。積極宣貫已發布實施的《綠色展台評價指南》等三項國家標准，加快成果轉化，宣傳綠色展覽地面鋪裝等新的國家標准，以標准創新推動會展業綠色發展。四是創建零碳展會。與廣州碳排放權交易中心合作，組織開展廣交會電力、天然氣、展會用品及參會人員交通、餐飲等碳排放核查和減排抵消工作，將首次實現碳中和，服務國家「雙碳」戰略。

SOURCE 廣交會