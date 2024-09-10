浪潮雲精彩亮相 「一帶一路」軟件博覽館（香港） 2024

濟南2024年9月10日 /美通社/ -- 近日 ，由香港資訊科技聯會及香港電腦商會合辦的「一帶一路」軟件博覽館在香港會議展覽中心開幕。本次展會匯聚來自中國香港及內地、其他共建「一帶一路」國家和地區的 120家頂尖軟件企業，圍繞智慧政務、科技風險管理、網絡安全保護等八個主題進行展示。浪潮雲精彩亮相展區現場，集中展示在雲計算、大數據、智能技術等領域的技術能力和卓越實踐。

當前，雲計算、大數據與智能技術正引領產業數字化轉型浪潮，香港作為國際金融科技中心，正積極響應「一帶一路」倡議，利用技術優勢促進區域合作，推動數字經濟在全球範圍內的蓬勃發展。作為中國行業雲市場領導者，浪潮雲聚焦雲計算、大模型等關鍵技術創新，依托算力平台 ICP、數據平台IBP、安全平台ISP、運管平台IMP以及海若大模型全棧產品能力，與「一帶一路」沿線國家的緊密合作，共同驅動政企數字化轉型，為全球經濟的持續增長注入新的動力。

在大模型服務方面，浪潮雲打造的海若大模型定位行業大模型，首批面向政府、交通、應急、製造、醫療、農業六大行業，具備可信賴、易落地、可持續三大核心優勢。依托海若完整產品矩陣，浪潮雲能夠幫助用戶打造行業專屬大模型，此外，結合 20年行業經驗，浪潮雲正持續打造和完善行業智能體商店，為行業用戶提供更加精準、更加智能的支持和服務。

在算力服務方面，基於在全國佈局的 7大核心雲中心、113個區域雲中心、500+分佈式雲節點，浪潮雲構建了全國最大的分佈式雲，通過分佈式算力自適應調度技術和算力池化技術，匹配最優算力資源，為行業用戶構建面向智能技術的數字算力平台底座，提供多元異構、靈活調度、穩定可靠、統一運管的算力供給。

在數據服務方面，浪潮雲推出數據雲，打造數據治理平台，以數據賦能為目標，具備數據開發、數據標準、數據建模、資源管理、數據服務等一站式數據治理解決方案能力，提供支撐數據空間的分佈式數據基礎設施服務，同時為海若大模型提供了可信、專業、高質量的行業數據集。

在安全方面，浪潮雲以浪潮海若大模型為基礎，從數據安全、模型安全、內容安全等層面出發，推出了「1+2+3+8」 大模型安全體系，即 1套防護體系、2層防護思路、3種防護理念，8種核心能力，並結合動態安全防禦體系的理念進行服務模式創新，通過安全產品+威脅情報+安全運營，建立閉環安全防護機制。

展區現場，浪潮雲憑借在雲計算、大數據及智能技術領域的產品和技術能力，吸引眾多來自政界、學術界及商界嘉賓駐足觀看，贏得了參展嘉賓的高度認可和廣泛讚譽。未來，浪潮雲將繼續秉持創新驅動發展理念，持續加強在大數據、大模型等前沿技術領域的投入，並借助「一帶一路」倡議，深化與全球夥伴的合作關係，共同推動數字經濟繁榮，開啟智慧未來的國際化新篇章。

SOURCE 浪潮雲信息技術股份公司