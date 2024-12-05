麥迪森拍賣 | 2024十二月拍賣開放網絡預投標

新聞提供者麥迪森拍賣行
05 12月, 2024, 16:29 CST
葡萄酒烈酒 精品雲集
香港、上海和新加坡2024年12月5日 /美通社/ -- 繼9月致敬拍賣取得不俗佳績後，我們的十二月冬季拍賣也在眾多買家的期盼中如期而至。本場拍賣涵蓋了234組環球精品葡萄酒及98組臻選烈酒，名家林立。希望我們精心挑選的拍品能讓買家、藏家和投資者都滿載而歸。
此外，麥迪森拍賣傾心籌備兩款特別拍品，為各位藏家點亮這個節日季。十二月拍賣不僅延續一貫的精選拍品陣容，更將首度推出蘊含驚喜的神秘盲盒，以及與PCC聯袂打造的聖誕限定禮盒。此次特殊拍品均將以無底價形式呈現，讓每一次競投都充滿無限可能。無論您在尋找佳節禮物，亦或為豐盈個人珍藏，我們都誠摯期待與您共同譜寫這場獨特的拍賣體驗。
該場拍賣已在麥迪森拍賣平台上線，各位買家可通過平台瀏覽拍品詳情，出價系統將於11月22日下午3點正式開放。今天，我們先來介紹本場拍品的若干亮點，以備您提前收藏心頭好。
這場拍賣的234組精選葡萄酒珍品如雲，其中有不少名莊大瓶裝引人注目。拉菲酒莊於近年官方推出僅有 100 套的大瓶收藏套裝（Lot 22）也在本次拍賣中亮相，當中包含 5 瓶精選自波爾多上佳年份的拉菲大瓶裝，包括 1989、1990、2000、2003、2005，其中 2003 年是得到 Parker 100 分滿分的代表作。
1990 年是香檳產區於 90 年代最為傳奇的年份，炎熱的夏天令葡萄的收成品質非常優秀，而庫克年份香檳無疑是當年最頂尖的酒款之一。這次的拍品（Lot 223）更是原箱三瓶的大瓶裝，比普通瓶裝有更好的陳年潛力，在市場上更為罕見。
此外，熱愛老酒的藏家同樣可以在本場拍品中找到心頭好。1982 年是波爾多其中一個傳奇年份相信已是眾所周知，但很少人知道1945 年也是可以與其比肩的另一個傳奇年份。根據Robert Parker在 2005 年出版的著作《The World' Greatest Wine Estates - A Modern Perspective》， 1945 年的Petrus（Lot 37）正是他酒評生涯中 Petrus 的成名之作。綜合以上種種，1945年的Petrus毋庸置疑是收藏家酒窖必備的珍品。這次拍品的狀態更是非常良好，對於一瓶接近 80 年的老酒來說液位接近完美。
在本場拍賣的98組威士忌拍品中也不乏有藏家不可錯過的臻品。作為日本威士忌的先鋒之一，羽生蒸餾廠在關廠之前曾經推出過一個名為撲克牌系列的威士忌，而這瓶彩鬼（Lot 8044）就是撲克牌系列當中的一瓶。54瓶整套的撲克牌系列曾經在拍賣會上以超過1千萬港幣的天價成交，是歷年來最高成交的日威，打破了最貴日威套裝的世界記錄。日威愛好者不妨以這瓶彩鬼作為收藏整套系列的開始吧！
– 拍品推薦 –
葡萄酒 1-234
1990 庫克 年份干型香檳
拍品編號 #223 |3支/1.5升，原紙箱總體: 很好 酒標: 1支極輕微磨損，美國進口
估值 HK$ 30,000 - HK$ 50,000
新起之秀 - 格蘭蒂恩酒莊(1)
拍品編號 #113 | 10瓶
1．2021 格蘭蒂恩酒商 序曲 紅 (5 瓶) (散瓶)
總體: 很好
酒帽: 蠟封
木塞: 2瓶輕微凹陷
2．2021 格蘭蒂恩酒商 序曲 白 (3 瓶) (散瓶)
總體: 很好
液位: 木塞下2厘米
酒帽: 蠟封
3．2021 格蘭蒂恩酒商 易庫里 紅 (2 瓶) (散瓶)
總體: 很好
液位: 木塞下1.5厘米
酒標: 1瓶極輕微污標
酒帽: 蠟封
估值 HK$ 12,000 - HK$ 20,000
2018拉維利奧夏布利特級園套裝
拍品編號 #84 | 12瓶，原紙箱 |總體: 很好 酒標: 1瓶輕微污標（布蘭索） 酒帽: 蠟封
1. BH 96 2. JM 93-95 3. BH 91-94
估值 HK$ 50,000 – HK$ 85,000
拉菲精選年份套裝
波雅克一級酒莊精選年份
1989(1) | 1990(1) | 2000(1) | 2003(1) | 2005(1)
拍品編號 #22 | 5支/1.5升，禮盒 |總體: 很好 | 木塞: 1支極輕微凹陷(1990) 其他: 產量100套
估值 HK$ 40,000 – HK$ 70,000
威士忌 8001-8098
1952 麥卡倫 80標准酒度
拍品編號 #8017 | 1瓶 |總體：很好 |液位: 瓶頸底部; 酒標: 窖藏壞標，意大利進口; 橡木桶類型: 雪莉橡木桶；酒精度: 46度；容量: 750毫升；其他: 單一麥芽威士忌
估值 HK$ 26,000 - HK$ 45,000
羽生 伊知郎撲克牌系列-彩鬼
拍品編號 #8044 | 1瓶 |總體：很好 |酒標: 背標極輕微污標； 裝瓶: 2014年； 瓶號: 2944； 酒精度: 57.7度； 容量: 700毫升； 其他: 單一麥芽威士忌，產量3,690瓶
估值 HK$ 20,000 - HK$ 35,000
該場拍賣已在麥迪森拍賣平台上線，各位買家可通過平台瀏覽拍品詳情。
麥迪森拍賣平台 (www.madison-auction.com/auctions)，與麥迪森拍賣APP同時開放供買家出價競拍，別錯過為您收藏增添亮麗新品的良機！
Madison Auction
香港黃竹坑香葉道2號
One Island South 8樓801室
+852 3188 6613
FOLLOW US：
WeChat: Madison Auction
Madison Auction 麥迪森拍賣
Facebook: MadisonAuction
Instagram: MadisonAuction
Red Book：MadisonAuction麥迪森拍賣
Dou Yin：MadisonAuction麥迪森拍賣
SOURCE 麥迪森拍賣行
分享這篇文章