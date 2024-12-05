麥迪森拍賣 | 2024十二月拍賣開放網絡預投標

該場拍賣已在麥迪森拍賣平台上線，各位買家可通過平台瀏覽拍品詳情，出價系統將於11月22日下午3點正式開放。今天，我們先來介紹本場拍品的若干亮點，以備您提前收藏心頭好。

這場拍賣的234組精選葡萄酒珍品如雲，其中有不少名莊大瓶裝引人注目。拉菲酒莊於近年官方推出僅有 100 套的大瓶收藏套裝（Lot 22）也在本次拍賣中亮相，當中包含 5 瓶精選自波爾多上佳年份的拉菲大瓶裝，包括 1989、1990、2000、2003、2005，其中 2003 年是得到 Parker 100 分滿分的代表作。

1990 年是香檳產區於 90 年代最為傳奇的年份，炎熱的夏天令葡萄的收成品質非常優秀，而庫克年份香檳無疑是當年最頂尖的酒款之一。這次的拍品（Lot 223）更是原箱三瓶的大瓶裝，比普通瓶裝有更好的陳年潛力，在市場上更為罕見。

此外，熱愛老酒的藏家同樣可以在本場拍品中找到心頭好。1982 年是波爾多其中一個傳奇年份相信已是眾所周知，但很少人知道1945 年也是可以與其比肩的另一個傳奇年份。根據Robert Parker在 2005 年出版的著作《The World' Greatest Wine Estates - A Modern Perspective》， 1945 年的Petrus（Lot 37）正是他酒評生涯中 Petrus 的成名之作。綜合以上種種，1945年的Petrus毋庸置疑是收藏家酒窖必備的珍品。這次拍品的狀態更是非常良好，對於一瓶接近 80 年的老酒來說液位接近完美。

在本場拍賣的98組威士忌拍品中也不乏有藏家不可錯過的臻品。作為日本威士忌的先鋒之一，羽生蒸餾廠在關廠之前曾經推出過一個名為撲克牌系列的威士忌，而這瓶彩鬼（Lot 8044）就是撲克牌系列當中的一瓶。54瓶整套的撲克牌系列曾經在拍賣會上以超過1千萬港幣的天價成交，是歷年來最高成交的日威，打破了最貴日威套裝的世界記錄。日威愛好者不妨以這瓶彩鬼作為收藏整套系列的開始吧！

– 拍品推薦 –

葡萄酒 1-234

1990 庫克 年份干型香檳

拍品編號 #223 |3支/1.5升，原紙箱總體: 很好 酒標: 1支極輕微磨損，美國進口

估值 HK$ 30,000 - HK$ 50,000

新起之秀 - 格蘭蒂恩酒莊(1)

拍品編號 #113 | 10瓶

1．2021 格蘭蒂恩酒商 序曲 紅 (5 瓶) (散瓶)

總體: 很好

酒帽: 蠟封

木塞: 2瓶輕微凹陷

2．2021 格蘭蒂恩酒商 序曲 白 (3 瓶) (散瓶)

總體: 很好

液位: 木塞下2厘米

酒帽: 蠟封

3．2021 格蘭蒂恩酒商 易庫里 紅 (2 瓶) (散瓶)

總體: 很好

液位: 木塞下1.5厘米

酒標: 1瓶極輕微污標

酒帽: 蠟封

估值 HK$ 12,000 - HK$ 20,000

2018拉維利奧夏布利特級園套裝

拍品編號 #84 | 12瓶，原紙箱 |總體: 很好 酒標: 1瓶輕微污標（布蘭索） 酒帽: 蠟封

1. BH 96 2. JM 93-95 3. BH 91-94

估值 HK$ 50,000 – HK$ 85,000

拉菲精選年份套裝

波雅克一級酒莊精選年份

1989(1) | 1990(1) | 2000(1) | 2003(1) | 2005(1)

拍品編號 #22 | 5支/1.5升，禮盒 |總體: 很好 | 木塞: 1支極輕微凹陷(1990) 其他: 產量100套

估值 HK$ 40,000 – HK$ 70,000

威士忌 8001-8098

1952 麥卡倫 80標准酒度

拍品編號 #8017 | 1瓶 |總體：很好 |液位: 瓶頸底部; 酒標: 窖藏壞標，意大利進口; 橡木桶類型: 雪莉橡木桶；酒精度: 46度；容量: 750毫升；其他: 單一麥芽威士忌

估值 HK$ 26,000 - HK$ 45,000

羽生 伊知郎撲克牌系列-彩鬼

拍品編號 #8044 | 1瓶 |總體：很好 |酒標: 背標極輕微污標； 裝瓶: 2014年； 瓶號: 2944； 酒精度: 57.7度； 容量: 700毫升； 其他: 單一麥芽威士忌，產量3,690瓶

估值 HK$ 20,000 - HK$ 35,000

該場拍賣已在麥迪森拍賣平台上線，各位買家可通過平台瀏覽拍品詳情。

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