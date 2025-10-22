智聯萬物，寬載萬益 | 中興通訊在墨西哥舉辦2025年寬帶用戶大會

活動期間，中興通訊和運營商及生態合作夥伴在圓桌環節就「光纖如何實現增長」這一主題展開討論。來自電信、企業與數字生態系統的高層領袖們認為，拉丁美洲已建成世界級光纖基礎設施，然而，大多數運營商仍在努力將速度轉化為利潤。同時，本次會議直面「僅憑光纖領先並不足以帶來財務成功」的行業痛點，匯聚犀利提問、大膽洞見，致力於探索將光纖優勢轉化為商業優勢的清晰路徑——更智能的變現、更快速的決策和智能化的服務創新。

大會期間，中興通訊還重點提出了人工智能提升寬帶效益。AI浪潮席捲全球，通信網絡與人工智能的深度融合已成為必然趨勢。面對AI規模化部署面臨算力孤島、時延波動和性能不穩等現實挑戰，中興通訊提出「AI x Optical」方案，旨在助力運營商實現從傳統「帶寬經營」向「算力服務」的轉型。

除精彩紛呈的主題演講與深具前瞻性的思想對話外，大會還特別設立三大主題展區。

AI 全光網絡展區：從「全光到智光」，從「聯家到智家」，解鎖寬帶業務新價值

在FTTx領域，通過Light PON及Light ODN解決方案，一方面基於系列化小容量和室外OLT，以及極簡網絡架構實現快速低成本的網絡部署，並具備平滑演進能力，滿足ISP和MSO網絡建設需求；另一方面，通過AI技術實現高質量提效。ODN網絡智能規劃工具實現一鍵網絡規劃設計，輸入即輸出，有效節省ODN網絡規劃設計時間和人力投入；光纖指紋技術實現ODN網絡的可視、可管、可運維，使故障定位精度達到1米，時間縮短90%以上。

在光傳輸網領域，聚焦「OTN for AI」與「AI for OTN」兩大方向，推出高性能、高智能的HI-OTN解決方案。通過單波1.6T和12THz全頻譜技術實現單纖百T傳輸，為AI業務提供超寬、超快的光網絡底座。同時，借助AI技術實現光網絡健康度智能評估與光模塊失效精準預警，將故障維護時長縮短30%。結合AI告警根因分析技術，故障排除效率提升20%，顯著提高了光網絡的運維效率。

在IP網絡領域，基於HI-IPNet解決方案，以AI加速IP網絡價值變現。以AI-Native 400GE/800GE高性能路由器為核心，支持全業務融合承載，具備業界領先的單槽容量，助力運營商最優TCO建網；通過構建端到端毫秒級低時延切片，支撐行業專線、雲遊戲、實時交互等高價值業務發展，幫助運營商增收；依托AIOps實現主動預防式運維和分鐘級故障精準診斷，保障網絡高效穩定運營。

在AI 家庭領域，中興通訊AI家庭以「體驗即服務」為核心，通過AI技術創新與場景化服務，為每個家庭提供極致的全場景智慧體驗。在家庭網絡連接方面，中興通訊基於AI Wi-Fi7、千兆FTTR等核心領域技術升級與模式創新，憑借AI智能天線、AI無縫漫遊、AI加速引擎等核心能力，將分層經營、場景套餐與生態終端有機組合，為用戶打造品質連接，提供場景化定制體驗。在智能體驗方面，AI媒體終端實現從單一電視盒子到全場景融合終端的轉變，以輕混模式使成本降低 30%，ARPU提升20%，重塑大屏智慧新生態。同時，通過「智看+智存+智聯」三重價值引擎，為用戶打造運營商級「安全即服務」新範式。值得一提的是，中興通訊AI中屏方案憑借其在智慧家庭領域的智能體驗，成功斬獲2025 NETWORK X 「最具創新智慧家庭體驗獎」，進一步彰顯了其在AI家庭領域的領先實力。

AI 生態展區：深度呈現智能基礎設施與生態協同的實踐路徑

面向智算時代，AI應用對高性能、規模化算力基礎設施的需求正與日俱增。中興通訊在本次寬帶用戶大會上展示了智算數據中心解決方案，全系列算力設備與可持續能源創新方案，全面賦能算力底座的高效、可靠與綠色發展。

本次中興通訊展示了端到端智算中心解決方案。基於模塊化，預制化的理念，提供預制全模塊、智算集裝箱方案（支持液冷），整體交付週期縮短40%。在供配電末端採用智能小母線池化，支持寬範圍機櫃功率密度。面對未來業務不確定性，提供兼容共建的解決方案。同時，結合AI的系統全局感知，自主學習，實現運營階段能效最優，滿足智算中心高效彈性部署與可持續運營。

中興通訊還展示了全棧智算解決方案，在硬件方面，提供全系列通算、智算服務器和面向行業應用的AiCube智算一體機，打造高性能、高算效的智算底座；在軟件方面，提供導航式低代碼AI平台和Co-Sight智能體工廠，簡化大模型訓推門檻，實現流水線、分鐘級構建AI應用，讓中小企業在數字化浪潮中也能構建自己的AI能力。

智算的盡頭是能源，中興通訊數字能源為AI智算和通信網絡提供能源底座。新能源業務展區展示光伏、儲能、光儲融合的解決方案，為全球運營商、政企行業客戶提供智慧清潔能源，具備全場景、端到端新能源項目EPC能力與資質。儲能系統三級防護提供極致安全保障。通信能源新推出的「能源矩陣」具備儲備一體、智能混用和多能源融合能力，98%+高效、70.2W/in3高功率密度的智能模塊化電源，支持單路負載下電和計量。結合「一站一策」的能源運營方案，減少20%太陽能棄光，節油50%，節電25%，引領能源數字化。

運動賽事展區：以科技演繹世界盃等國際賽事的沉浸式體驗

隨著國際足聯世界盃即將在美洲啟幕，中興通訊提前亮相「球迷的一天」主題展區，展示面向全球賽事的「黑科技」——讓每一場比賽日，都成為沉浸、高效、零等待的數字狂歡。

在這裡，AI與全光網絡「並肩作戰」，把「住、吃、行、看」串成一條無縫旅程：

首先，在AI全光酒店&商舖方面，中興通訊FTTR-B方案為酒店和沿街商舖提供超千兆全光網絡連接，構建高效穩定的超高帶寬基礎設施。結合AI攝像頭智能監測、存儲、聯動等功能，有效提升門店運營效率，打造「安心商舖」，持續優化用戶體驗。面向酒店場景，通過光纖替代傳統網線，實現「一房一纖一終端」的全場景全業務覆蓋，助力酒店從傳統運營向全光智慧酒店轉型，切實提升ARPU值與客房入住率。

其次，在AI全光場館方面，將傳統WLAN網絡升級至全光10G FTTR-B網絡，在提升帶寬的同時顯著縮短業務上線時間。

最後，在全場景賽事直播方面，中興通訊全場景觀賽解決方案基於Cloud Premium Video Platform，採用混合雲架構，服務於全球40多國150多家運營商。方案支持多屏終端4K/8K超高清播放、跨端續播與語音交互，並通過AI技術提升用戶觀看體驗和運營商運營效率，為用戶帶來沉浸式視頻新體驗。

本次峰會，中興通訊積極拓展拉美區域數智共建，在從「流量管道」邁向「智慧生態」的升維之旅中，以智慧賦能連接，以生態共創未來，攜手全球夥伴，共築智能時代的可持續新格局。

