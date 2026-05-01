三亞封關首年迎來文旅人才培育新力量 海南洛桑旅遊大學2026全國招生啟動

中國三亞2026年5月1日 /美通社/ -- 近日，海南洛桑旅遊大學2026全國招生宣講會盛大起航。值此海南自貿港封關運作首年，這所經教育部批准的境外高校獨立辦學機構正式宣布：2026年面向全國19個省、市、自治區招生，為海南文旅產業提質增效培育輸送複合型人才。

隨著三亞正式進入封關運作時代，其對國際化、專業化、復合型文旅人才的需求持續增長。海南洛桑旅游大學落地三亞，由全球酒店及泛服務業教育標桿——EHL酒店管理商學院申請設立。學生畢業可獲EHL酒店管理商學院旅游與酒店管理理學學士學位及海南洛桑旅游大學學士學位。

校長盧西亞諾•洛佩茲博士強調：「學校並非出國留學的替代，而是更貼合中國學生的成長賽道。學生不出國門，就能接軌國際標準；立足本土，同時融入三亞封關后的新發展格局。」

學校傳承EHL享譽全球的「學術嚴謹性、沉浸式實踐、人文關懷」三位一體培養模式，採用全英文沉浸式教學、雙元制實踐育人及階梯式職場歷練相結合的培養方式，與全球高端酒店、文旅品牌、奢侈品集團等深度合作。在此培養體系下，畢業生職業方向廣闊，可涉足奢侈品零售、金融、科技、教育等多個領域，解鎖多維度職業發展路徑。

三亞在鞏固國際旅遊目的地優勢的同時，正加快打造文旅人才集聚高地。接下來學校將在全國各重點城市開展招生宣講，為學子搭建平台，助有志青年投身三亞文旅產業，為海南自貿港文旅產業高質量發展注入新生力量。

SOURCE 海南洛桑旅遊大學