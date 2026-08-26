迎戰淨零與缺工雙重挑戰 樺康智雲新品亮相2026 Build for NextGen

樺康智雲長期投入建築雙生AI與物聯網技術研發，此次升級的智慧建築雲平台與三項新品，展現樺康智雲在AI、物聯網與建築數位化應用上的技術整合成果。展會期間，樺康智雲將展出全新升級智慧建築管理平台，以物聯網技術整合不同廠牌設備，將消防、空調、電力數據導入雲端集中控管，運用NVIDIA Omniverse平台與BIM模型打造3D視覺化系統。透過AI影像辨識與特定場域偵測，即時掌握異常事件與環境突發狀況，讓管理範疇從設備能源監控延伸至公共安全。

同時，樺康智雲將首度發表三項新品：全落地「BIM協作圖台」整合建築模型、文件與協作議題，支援輕量化、跨專業追蹤與自動規範檢核，提升BIM圖資的交付品質；「ProjectEye智慧專案管理整合平台」聚焦工程數位化，整合進度、品質與簽核流程；「FusionOne 智慧建築管理平台」採用高度模組化設計並採用自由編輯框架，大幅降低系統整合廠商（SI）的串接門檻與客製化時間，助力廠商實現無縫快速導入，顯著縮短專案上線週期。三項新品分別對應設計、施工與維運三大核心環節，從模型協作、工程管理一路延伸至建築營運，串聯建築全生命週期的數位管理需求。

三大應用階段完整呈現 攜手夥伴展現跨域整合

本次展區以建築全生命週期為軸線，規劃設計施工、營運管理、節能減碳三大應用階段，並攜手超恩共同展示智慧機器人巡檢方案，展現從建築資訊管理、設備營運到現場管理的跨域整合應用。

樺康智雲總經理林建全表示：「面對淨零轉型與缺工雙重挑戰，建築產業需要的已不只是單點數位工具，而是能夠串聯設計、施工與維運的整合能力。我們希望透過AI技術與智慧化管理，把過去分散在不同階段的資訊轉化為可持續運用的數據，讓智慧管理真正成為提升建築效率與營運韌性的基礎。」

樺康智雲指出，隨著淨零法規趨嚴、建築人力吃緊，能整合設計、施工與營運等流程的智慧管理平台，將成為企業提升營運效率與韌性的重要工具。本次展覽將透過產品展示與技術交流，分享AI驅動建築全生命週期管理的實務應用，呈現智慧建築從單點管理走向跨階段整合的發展趨勢。

誠摯邀請各界於9月1日至4日蒞臨台北世貿一館A區A13展區，與樺康智雲一同探索AI、數位雙生與物聯網技術如何串聯設計、施工、營運與節能管理，親身體驗科技驅動建築邁向智慧化、數位化與永續化的創新應用。

─ 敬請刊登 ─

【展覽資訊】

展覽名稱：2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展

展出時間：2026年9月1日（二）至9月4日（五）

展出地點：台北世貿一館A區，攤位編號A13

關於樺康智雲 ENNOWELL CO., LTD.

樺康智雲專注於智慧建築、AI節能與建築全生命週期管理，結合物聯網（IoT）、AI、數位雙生與大數據等技術，協助企業與建築場域提升能源效率、營運管理與永續治理能力。更多資訊請參閱 www.ennowell.com。

SOURCE 樺康智雲股份有限公司