南豐集團發布本年度可持續發展報告 積極將可持續發展融入業務營運 帶來約3,400萬港元的社會價值

本年度的報告首次公布南豐帶來了約3,400萬港元的社會價值（social value），評估結果經第三方驗證。集團以精心設計的社區項目及全面的社會價值策略，充分體現其推動社區共融的堅定決心。

南豐集團董事總經理、南豐紗廠創辦人兼 SEWIT 委員會主席張添琳小姐表示：「集團在本年度的SEWIT報告首次公布其帶來的社會價值。這是我們推動社區共融的重要里程碑，同時有助提高南豐可持續發展舉措的透明度。通過社會價值評估，我們能深入、具體地了解社區項目對個人、社區甚及社會的正面影響，好讓我們作出更具前瞻性、策略性的決策。展望未來，我們期望能在更多層面上應用社會效益量度的思維，持續擴大SEWIT的影響力，並繼續與租戶、客戶及社區協作，攜手推動可持續發展。」

南豐「SEWIT報告2023-24」總結了集團過往一年實踐SEWIT可持續發展框架的進展和成果，重點如下：

策劃具 效益的社區項目 帶來約 3400 萬港元社會價值

南豐就其主要物業進行「地區重要議題評估」（location-based materiality assessment），以專題小組、訪問及問卷調查的形式，深入了解不同持份者對社區議題的關注點和需求，繼而改善決策過程，提升社區項目的質量及效益。集團透過「地區重要議題評估」識別20多個不同的議題，例如精神健康、社區共融、本地採購及當區就業等。南豐根據評估結果積極策劃多元化、切合社區需求的社區項目，並在香港及英國帶來了價值約3400萬港元的社會價值，惠及員工、租戶、合作伙伴，以至不同年齡及背景的社區持份者，彰顯集團在推動社區共融的顯著成果。

21% 租戶 承諾 參與「正值租約」計劃 與租戶 攜手 推動 可持續發展

集團於2023年推出「正值租約」（Net Positive Lease）租戶計劃，以管理費優惠、宣傳曝光、優先享用環保設施等獎賞，鼓勵租戶一同實踐可持續發展。透過AIRSIDE、南豐紗廠及其他主要物業的綜合數據管理平台 Neuron，參與租戶可獲得用電、用水及回收量等實時數據；南豐更會為租戶進行碳審計，並提供相應建議方案，協助其制定可持續發展策略及實現目標。

截至2024年3月，承諾參與「正值租約」計劃的租戶佔集團香港主要物業21%。南豐將繼續努力，分階段將計劃擴大至集團位於中國大陸、英國及美國等世界各地的物業，目標於2025年或之前獲全球物業中50%的租戶參與「正值租約」計劃 [2] 。

NF Touch 南豐會員計劃累積 145 萬 NF 種籽 推動綠色生活 造福社群

南豐集團的「NF Touch南豐會員計劃」及「NF Touch」手機應用程式，讓顧客及租戶員工透過實踐健康生活收集NF種籽。會員完成每日健康目標、實踐綠色生活習慣或於綠色商戶消費便能獲得NF種籽，並將種籽分享給不同社福機構，支援弱勢社群和無家動物等有需要的社群。本年度，NF Touch南豐會員透過計劃共分享超過145萬顆NF種籽予合作的社福機構，造福社群。

南豐香港物業獲科學碳目標倡議（ SBTi ） 核 准其短期、長期及淨零排放目標

南豐一直視減低氣候相關風險為業務長期成功的重要因素，致力減少對環境的負面影響，創造更具韌性的未來。今年，科學碳目標倡議（Science Based Target initiative, SBTi）驗證並核准南豐集團香港物業的短期及長期減碳目標，同時亦確認目標均符合SBTi的淨零排放標準（Net-Zero Standard），體現集團推動減碳的決心。

南豐集團旗艦項目AIRSIDE榮獲八大綠色及智能建築證書，包括綠建環評新建建築最終鉑金級認證2023 NBV1.2、香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦、兩年一度的「環保建築大獎2023」新建建築類別（已落成項目⸺商業）大獎等。

展望未來，南豐將定期發布可持續發展報告，並積極推動可持續發展，創造社會價值。

[1] 南豐「SEWIT 報告 2023-24」概述集團由2023年4月1 日至2024年3月31日期間在實踐SEWIT可持續發展策略的工作進度及成果。 [2] 以可出租樓面面積計算。

關於南豐集團

南豐集團是香港其中一家最大的私營綜合企業，業務遍及世界各地，主要包括地產項目、金融投資、酒店及航運等。集團由1954年創辦至今在香港已投資與開發的地產項目超過170個，其中包括住宅、辦公樓、商業、酒店與工業物業等。除本港地產項目外，集團亦策略性拓展中國内地一線城市房地產業務，亦積極投資海外房地產市場，如紐約、波士頓、倫敦等城市。

近年，南豐積極推動三創（創新、創意與創業）有關之業務，其代表作為南豐紗廠項目，將集團歷史悠久的舊紗廠建築活化成一個集體驗式零售、初企孵化基地及互動歷史藝術館於一身的多元平台，重塑本地techstyle（生活時尚與科技之融合）行業的未來。除此以外，南豐通過其美國的VC平台Pivotal大力投資於生物科技，在內地，則透過其關聯公司新風天域（New Frontier）發展醫療、養老、教育與高科技行業之初創企業。

SOURCE Nan Fung Group