潮玩旋風席卷澳洲 泡泡瑪特悉尼新店盛大開業

延續了泡泡瑪特對選址的高要求，麥考瑞購物中心亦是一個適合潮流品牌入駐的知名商圈，包括悉尼首家H&M、Zara、Uniqlo和Sephora等知名品牌均坐落於此。購物中心的地理位置相當優越，與澳洲知名學府麥考瑞大學主校區相對，充滿了年輕活力和文化交流的氛圍。

麥考瑞店創新性地將線下門店與機器人商店相結合，工業金屬設計風格的機器人商店區域，以DIMOO社會大學系列快遞BOY形象的玻璃鋼雕塑吸引著路過的消費者。沿著樓梯蜿蜒而上的這段路上，則以櫥窗形式裡展示了五款DIMOO大型手辦，既包括海外消費者熟悉的藝術家聯名款，如MEGA JUST DIMOO 400% 蜷川實花和DIMOO×讓-米歇爾•巴斯奎特手辦，也有經典的電影IP形象，如E.T x DIMOO 合作款大號。進入門店，映入眼簾的是「SKULLPANDA漫相集系列-搖曳的支點」 玻璃鋼雕塑打卡點，超現實主義設計背景下的SKULLPANDA充滿了神秘美感，彰顯了著潮流文化的獨特張力。

泡泡瑪特2021年正式進入澳大利亞，迄今已經擁有9家線下門店、16家線下機器人商店以及1個電商渠道。通過豐富多元的潮玩產品，泡泡瑪特在澳大利亞贏得了大量年輕人的青睞。

泡泡瑪特致力於成為全球領先的潮流文化娛樂公司，秉持「創造潮流，傳遞美好」的品牌理念，圍繞IP孵化與運營、商品開發與零售、主題樂園與體驗、娛樂四大領域，構建了覆蓋潮玩IP全產業鏈的綜合運營平台。泡泡瑪特在全球范圍內挖掘極具潛力的潮流藝術家和設計師，通過成熟的IP運營體系，打造潮流文化領域備受歡迎的IP形象及產品。目前孵化及開發了MOLLY、SKULLPANDA、DIMOO、THE MONSTERS、Hirono等知名IP。隨著泡泡瑪特全球化布局不斷落地生根，中國潮玩IP在全球刮起了流行旋風。

2023年，泡泡瑪特線下門店首次進駐法國、馬來西亞、泰國及荷蘭，全球門店單日銷售額紀錄數次刷新，新店開業大排長龍的景象成為常態。泡泡瑪澳大利亞和新西蘭區域總經理Yuki Wu表示，「澳洲潮玩市場廣闊，通過積極的本土化發展，潮流玩具在澳洲吸引了越來越多的粉絲，未來會持續布局線下門店，通過優秀的產品和服務讓消費者感受潮玩IP的獨特魅力。」

公開信息顯示，泡泡瑪特2018年開始布局海外市場，2022年將戰略重心轉至DTC，在全球眾多核心城市開出了線下門店。隨著線上線下渠道不斷擴張，泡泡瑪特的品牌和產品在全球的影響力在不斷提升。截至2023年底，泡泡瑪特港澳台及海外門店達到80家（含合營），機器人商店達到159台（含合營及加盟）。根據泡泡瑪特發布的最新財報，2023年港澳台及海外業務全年收入10.66億元，收入占比達到16.9%，海外再造一個「泡泡瑪特」的目標更進一步。

SOURCE 泡泡瑪特國際集團有限公司