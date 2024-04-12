銀聯首推「廣西消費」主題卡 澳門等地金融機構率先發行

香港2024年4月12日 /美通社/ -- 銀聯與廣西壯族自治區人民政府近日達成合作，面向境外人員推出首張銀聯「廣西消費」主題卡產品。這一卡片是銀聯優化境外人員來華服務的最新成果，將為境外人員在廣西工作、學習和旅游，提供便利支付體驗與優惠權益。中國澳門和印尼等地金融機構將首批發行該產品。

銀聯是全球領先的國際卡組織，受理網絡已延伸至全球183個國家和地區。基於日益完善的受理網絡，境外81個國家和地區發行逾2.3億張銀聯卡，以人口匡算，港澳居民人均持有4張銀聯卡；東盟十國全部發行銀聯卡，在共建「一帶一路」國家，銀聯卡發行規模超1.8億。順應產業數字化轉型趨勢，銀聯還在35個國家和地區落地近200個銀聯合作錢包。這些多元化的銀聯支付產品，涵蓋刷卡、掃碼和取現等多重功能，兼顧日常生活和跨境支付，讓銀聯成為境外人士入境的支付品牌之一。

廣西是入境港澳和東南亞人員經常到訪的地區，此次銀聯結合境外人員消費習慣，創新推出廣西消費主題卡。境外人員在廣西重點涉外酒店、百貨超市、餐飲美食、旅行社、醫療健康等場景消費，均可享受專屬88折。此外，這張卡片還搭載了1-5%的消費返現，可疊加享受。工銀澳門、澳門大豐銀行、中行雅加達分行將首批發行，未來東南亞更多機構將廣泛發卡。

今年來，為提升外籍來華人員支付便利性，銀聯啟動了「錦繡行動2024」，以「全域、全場景、全解決方案」為目標，與產業各方聯合推進。銀聯將率先投入30億元資金，撬動支付行業各方共同投入資源。屆時將覆蓋全國41個重點城市「食、住、行、游、購、娛、醫、學」等8大類17個高頻支付場景，通過提供刷卡、掃碼、手機Pay、ATM取現等綜合支付解決方案，推動移動支付、銀行卡、現金等支付方式並行發展、相互補充。

「錦繡行動2024」全年優惠活動現已啟動，首批優惠活動在上海、杭州、福州、廣州、海口、重慶、成都、昆明、西安、深圳、大連、青島等12個城市落地開展。外籍人員可通過雲閃付APP搜索「優計劃」小程式，選擇「中國大陸」及對應省市，查看並參與各項優惠活動。

SOURCE 銀聯國際