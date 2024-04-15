滙豐保險以藝術治癒情緒 鼓勵大眾一同培養兒童及青少年心靈健康

香港兒童及青少年的心理健康在社會上得到愈來愈多關注。根據香港中文大學醫學院於去年底公布的一份調查[1]，在受訪時的過去一年，24.4%的受訪兒童及青少年受到至少一種精神疾病困擾。滙豐保險作為客戶人生路上的可靠夥伴，更以行動關懷下一代健康成長。是次合作夥伴Dustykid作家「塵爸」的創作憑藉其療癒的畫風和文字，成為本地受歡迎的插畫創作。透過攜手舉辦「描畫幸福，實踐承諾」創作比賽，滙豐保險鼓勵兒童及青少年一同發揮想像力畫出生活中的幸福小故事，以藝術向大眾宣揚兒童及青少年精神健康的重要性。

滙豐保險香港及澳門署理行政總裁曾珮珊表示︰「滙豐保險的承諾不僅限於健康和財富相關的保障，同時亦關懷客戶及下一代的心靈健康。我們很高興今次與本地插畫家Dustykid合作，借助表達藝術的力量抒發內心情感。我們希望幫助香港的兒童及青少年發現更多生活的美好，並藉此邀請大家和我們一起關心身邊人的情緒健康。」

優勝作品將被收錄故事書並作公開展覽 向廣大市民傳遞生活中的「小確幸」

「描畫幸福，實踐承諾」創作比賽邀請到星級評判謝安琪及Dustykid「塵爸」，選出共100名優勝者，得獎作品將於滙豐總行地下大堂特別設計的畫廊展出。除此之外，每組首10名得獎者會獲得港幣2,000元書券，他們的作品更會被收錄於「描畫幸福．實踐承諾」故事書。歡迎滙豐銀行客戶提名有興趣的小朋友參加，比賽更透過滙豐遍佈全港的龐大分行網絡，方便客戶到指定分行索取報名表格及遞交作品。

「描畫幸福．實踐承諾」故事書及展覽的具體安排將於滙豐保險網站適時更新。

與慈善團體合作 鼓勵關注兒童和青少年心靈健康

滙豐保險邀請香港小童群益會成為是次比賽的支持機構，協助派發報名表格及收集參賽作品。機構擁有全港最大的兒童及青少年中心網路，機構網路覆蓋51,000名年齡介於6至14歲的兒童及青少年，其服務更遍及15間小學和38間中學。滙豐保險希望透過與香港小童群益會合作推廣比賽，令更多人關心兒童及青少年心理健康的重要性。

滙豐保險「描畫幸福．實踐承諾」創作比賽參賽詳情：

1. 報名日期：2024年4月15日至2024年5月31日中午12時正（逾時恕不受理） 2. 比賽組別： 兒童組別（適合 6至10歲兒童）及

青少年組別（適合11至14歲青少年） 3. 索取報名表格方式： 於指定滙豐分行或於比賽網站下載 4. 遞交方式： 前往指定滙豐分行遞交填妥報名表格及參賽作品，有關指定滙豐分行資料請參考 https://retailbank.hsbc.com.hk/ins/zh-hk/dustykid-creative-competition/ 。 5. 備註： 報名表格及參賽作品必須同步遞交

所有遞交作品將不設退還

每位參賽者只能提交一份作品，並會以較早申請為準

香港上海滙豐銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司是滙豐集團的始創成員。集團在62個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。截至2023年12月31日，集團的資產達30,390億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

滙豐人壽保險（國際）有限公司

滙豐人壽保險（國際）有限公司（｢滙豐保險｣）為香港上海滙豐銀行有限公司（｢滙豐｣）間接全資擁 有的附屬機構。滙豐保險獲香港特別行政區保險業監管局授權及受其監管，於香港特別行政區經營長期保險業務。滙豐保險是香港最大的 保險機構之一，透過滙豐香港銀行渠道及第三方保險經紀，為零售銀行及商業銀行的客戶提供各種人 壽保險產品，包括年金產品，以滿足他們的主要財富及醫療需要，包括保障、教育、退休、財富增值 及財富承傳。

SOURCE 滙豐保險