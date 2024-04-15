應科院「智慧出行車聯網技術聯盟」成立一周年 公佈香港首份聯網自動駕駛汽車發展研究

林局長表示，特區政府積極把創新科技融入交通運輸：「政府於上月推出新的自動車規管框架，便利自動駕駛汽車在香港進行更廣泛、更靈活的試驗和應用。推出新的自動車規管框架是政府持續推動智慧出行的重要里程碑，也展現了我們對在香港進一步應用和採用自動駕駛汽車的抱負和堅定承諾。」

應科院研發融合5G技術的車聯網科技(C-V2X) [1]，並準備進行道路測試，在西九文化區試行自動駕駛穿梭巴士，載客行走M+至香港故宫文化博物館路段。

應科院車聯網技術領先

應科院董事局主席李惠光工程師表示，應科院的車聯網科技走在前沿，並在推動智慧出行發展上發揮了關鍵作用。他指出，應科院除了致力促進生態圈各持份者的協作，就自動駕駛技術整合到香港交通運輸基礎設施進行測試外，還與深圳合作發展跨境車聯網技術，把車聯網應用場景和網絡基建擴展至深圳福田、寶安、龍華和坪山；又藉着在智慧出行產業方面的優勢，與蘇州市相城區政府合作共建「蘇港數字交通科創走廊」。

「展望未來，當跨境車聯網發展成熟，粵港澳大灣區可實現智慧出行，讓人車路互聯，提升跨灣區自動駕駛的便利。香港更可複製成功經驗，向東盟國家輸出車聯網科技及智慧出行解決方案，以應對城市化所帶來的挑戰。」

聯盟有助推動智慧出行

「智慧出行車聯網技術聯盟」積極推動政府、業界、學術界和研究機構合作，藉着創新和協作力量改革交通運輸，以提升市民的出行體驗，並助力香港邁向智慧城市。

應科院行政總裁葉成輝博士指出，聯盟匯聚了大型汽車製造商、自動車及電動車企業、服務及系統供應商等，完善了智能聯網產業的生態圈，並在推動智慧出行方面碩果纍纍。「聯盟目前獲12個組織支持，逾80家機構成員。我們除了與各家大學開展6個有關車聯網的項目外，亦與業界合作，促進車聯網科技落地應用。應科院進行了多項有關車聯網技術的深度研究，包括在10個試驗場地完成90萬公里的道路測試，為進一步提升相關技術提供重要參考數據。聯盟亦舉辦不同活動如組織業界到廣州、深圳、蘇州及無錫考察，協助業界擴展人脈、發掘新機遇。」

港首項聯網自駕車研究

於會上發佈的《香港聯網自動駕駛汽車(CAV)發展研究》結果顯示，聯網自動駕駛(CAV)發展潛力可期。這項研究由應科院委託德勤中國進行，獲創新科技署轄下的「創新及科技基金」資助[2]。

是項研究審視了多個行業領先國家包括韓國、荷蘭、新加坡、英國和美國的關鍵成功因素，同時剖析了中國內地尤其是大灣區的獨特優勢和機遇。 報告亦分析了香港在政策法規、基礎設施、研發能力、人才供應和資金獲取方面如何助力CAV發展。

多項優勢推動行業發展

報告羅列了多項有利推動香港CAV發展的因素，主要包括：

訂立及實施《道路交通(自動駕駛車輛)規例》 ，可促進自動駕駛汽車以安全有序的方式進行更廣泛的試驗和使用。

，可促進自動駕駛汽車以安全有序的方式進行更廣泛的試驗和使用。 香港穩定而廣泛的4G/5G網絡構成強大的電訊基礎設施 ，是推動CAV發展的重要驅動力。

，是推動CAV發展的重要驅動力。 香港資訊自由流通及有效保障知識產權， 支持知識共享和創新發展，同時為汽車製造商和技術開發商提供保護。

支持知識共享和創新發展，同時為汽車製造商和技術開發商提供保護。 香港作為大灣區先進製造業中心的定位 加上區內科研界的支持，有助加強汽車零部件的原型設計和製造，以及促進測試和技術轉移。

加上區內科研界的支持，有助加強汽車零部件的原型設計和製造，以及促進測試和技術轉移。 香港匯聚多家世界排名高的大學 ，並與大灣區其他城市地理位置相近，提供具備CAV技術的人才，促進跨境知識和專業技能交流。

，並與大灣區其他城市地理位置相近，提供具備CAV技術的人才，促進跨境知識和專業技能交流。 香港特區政府提供全面的創新科技資助計劃，促進本地企業和機構採用新科技，進一步支持香港CAV產業的發展。

革新系統提升出行體驗

應科院董事局主席李惠光工程師說：「通過車聯網技術，CAV可望提高道路安全、改善交通運輸和能源效率，並革新交通系統、提升出行體驗。通過各方努力，香港研發的車聯網及自動駕駛技術有望成為全球最受歡迎的解決方案。」

應科院行政總裁葉成輝博士呼籲各界應做好準備滿足市場需求，迎接巨大的增長潛力。他說：「藉着把握新機遇，鞏固基礎優勢，協調及深化發展，營造有利CAV技術發展的市場環境，香港邁向自動駕駛的勢頭將銳不可檔，並釋放其作為世界領先智慧城市的巨大潛力。」

專家剖析嶄新技術

應科院於會上與西班牙巴塞隆拿創新交通中心(CENIT)簽署合作備忘錄，雙方在研究、資訊互換、人才培訓等領域上加強合作，冀帶來有效及可持續的智慧城市解決方案。

此外，應科院邀請了業界專家於會上發表演講，包括CENIT董事Sergi Sauri博士、香港機場管理局系統工程及維修總經理林日山先生、城巴有限公司商務總監吳義君先生、法國企業Prophesee共同創辦人暨行政總裁Luca Verre先生、應科院智慧出行總監蘇棟哲，以及德勤中國管理諮詢香港戰略與轉型服務領導合夥人陳煒華先生，簡介智慧出行的最新技術，並分享他們對行業未來發展的看法。

「智慧出行車聯網技術聯盟」網站：https://smta.astri.org/

《香港聯網自動駕駛汽車(CAV)發展研究》：https://bit.ly/3TW4mZV

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑着其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,400項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org 。

圖片下載：https://bit.ly/43Yy8lm

[1] 車聯網是一種低延遲通訊系統，可在車輛、行人、道路基礎設施和網絡之間實時傳輸訊息，從而提高道路安全性、輔助駕駛和改善交通效率。 [2] 免責聲明:在本刊物/ 活動內(或由項目小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、創新科技署或創新及科技基金一般支援計劃評審委員會的觀點。

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）