揭開港鐵^廣告：新面貌 新世代

為了讓出席的嘉賓對港鐵^廣告未來的發展有更深的了解及體會，大會破天方於場外設置體驗區，即場示範多種引入創新科技的廣告方案，現場嘉賓更可以親身體驗及感受廣告形式的賣點，從而提升品牌與目標受眾的互動及建立更緊密的聯繫。

匯達控股首席執行官譚利民先生對於2024年1月正式開展的港鐵東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士的獨家廣告媒體經營權表示興奮：「匯達傳媒一直致力突破界限，探索新視野，我們堅信透過港鐵^廣告平台可以為客戶提供更具前瞻性和創新的廣告方案，為廣告業未來帶來多元化的新發展。」

匯達傳媒有限公司董事總經理貝以睿先生強調媒體數碼化和港鐵^廣告的的重要性：「很高興可以藉着今次機會，向外界宣佈港鐵^廣告數碼化的發展計劃，包括擴展數碼廣告網絡 (DigitalAd Network) 以及即將於主要港鐵站推出的多個大型數碼區 (Mega Digital Zones)。我相信這些新元素將為廣告商提供更優秀的廣告平台，提升廣告的成效和表現。」

大會更邀請到英國創科公司Pavegen創辦人Laurence Kemball-Cook 作為專題演講嘉賓，與大家分享「推動可持續之客戶參與：探索客戶參與及實踐ESG之融合」，分析實踐ESG 的永續價值與客戶互動的融合。他真知灼見的分享啟發不少參加者及客戶，有助他們了解如何透過ESG促進客戶的參與從而增加並建立對品牌的忠誠度。

現場亦舉行專題研討會，請來五位分別在不同業界舉足輕重的嘉賓探討「如何透過港鐵^廣告建構客戶參與互動」，由普華永道中國內地及香港媒體行業主管邱麗婷女士擔任主持，嘉賓包括：WeChat Pay HK品牌總監劉活加女士、Hungry Digital公司創辦人及總監梁志成先生、美心西餅及其附屬品牌業務總監戴雪美女士以及Zenith HK董事總經理劉慧冰女士，分享了他們精闢見解和獨到的分析。

關於匯達傳媒 (Bravo Media)

匯達傳媒成立於二零二一年十一月，是香港領先的戶外媒體廣告公司，專注於公共交通廣告。目前，匯達傳媒是城巴巴士車身獨家廣告代理，也是港鐵^廣告媒體，包括港鐵東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士的獨家廣告代理。匯達傳媒的團隊由資深的媒體從業員、創意人及業界專才組成，致力為廣告客戶提供創新且具效益的戶外廣告方案，促進品牌與目標受眾的聯繫，並達致其商業目標。

^港鐵是指東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士

SOURCE 匯達傳媒