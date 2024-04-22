揭開港鐵^廣告：新面貌 新世代

22 4月, 2024, 20:16 CST
香港2024年4月22日 /美通社/ -- 由匯達傳媒 (Bravo Media) - 香港領先的戶外廣告公司，主辦的「港鐵^廣告新面貌新世代」啟動禮已經圓滿舉行。是次活動假座M+ 博物館舉行，請來超過200名來自香港鐵路有限公司、廣告代理及客戶嘉賓出席。藉着今次的活動匯達傳媒向業界公佈港鐵東鐵綫及屯馬綫廣告媒體之最新發展計劃，更率先展示即將於港鐵站推出之重點數碼廣告形式，強調數碼化發展融合客戶參與對廣告革新的重要性，全面塑造廣告業的新面貌。
是次活動主禮嘉賓陣容鼎盛，包括香港鐵路有限公司常務總監 - 香港客運服務楊美珍女士、香港鐵路有限公司總經理 - 車站商舖業務朱鳯娟女士、香港鐵路有限公司總媒體及業務發展經理 - 港鐵客運服務馮靜婷女士、匯達控股首席執行官譚利民 (Adam Leishman) 先生、匯達傳媒有限公司董事總經理貝以睿 (Richard Pétignaud) 先生以及匯達傳媒有限公司首席增長官林志英小姐。
為了讓出席的嘉賓對港鐵^廣告未來的發展有更深的了解及體會，大會破天方於場外設置體驗區，即場示範多種引入創新科技的廣告方案，現場嘉賓更可以親身體驗及感受廣告形式的賣點，從而提升品牌與目標受眾的互動及建立更緊密的聯繫。
匯達控股首席執行官譚利民先生對於2024年1月正式開展的港鐵東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士的獨家廣告媒體經營權表示興奮：「匯達傳媒一直致力突破界限，探索新視野，我們堅信透過港鐵^廣告平台可以為客戶提供更具前瞻性和創新的廣告方案，為廣告業未來帶來多元化的新發展。」
匯達傳媒有限公司董事總經理貝以睿先生強調媒體數碼化和港鐵^廣告的的重要性：「很高興可以藉着今次機會，向外界宣佈港鐵^廣告數碼化的發展計劃，包括擴展數碼廣告網絡 (DigitalAd Network) 以及即將於主要港鐵站推出的多個大型數碼區 (Mega Digital Zones)。我相信這些新元素將為廣告商提供更優秀的廣告平台，提升廣告的成效和表現。」
大會更邀請到英國創科公司Pavegen創辦人Laurence Kemball-Cook 作為專題演講嘉賓，與大家分享「推動可持續之客戶參與：探索客戶參與及實踐ESG之融合」，分析實踐ESG 的永續價值與客戶互動的融合。他真知灼見的分享啟發不少參加者及客戶，有助他們了解如何透過ESG促進客戶的參與從而增加並建立對品牌的忠誠度。
現場亦舉行專題研討會，請來五位分別在不同業界舉足輕重的嘉賓探討「如何透過港鐵^廣告建構客戶參與互動」，由普華永道中國內地及香港媒體行業主管邱麗婷女士擔任主持，嘉賓包括：WeChat Pay HK品牌總監劉活加女士、Hungry Digital公司創辦人及總監梁志成先生、美心西餅及其附屬品牌業務總監戴雪美女士以及Zenith HK董事總經理劉慧冰女士，分享了他們精闢見解和獨到的分析。
關於匯達傳媒 (Bravo Media)
匯達傳媒成立於二零二一年十一月，是香港領先的戶外媒體廣告公司，專注於公共交通廣告。目前，匯達傳媒是城巴巴士車身獨家廣告代理，也是港鐵^廣告媒體，包括港鐵東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士的獨家廣告代理。匯達傳媒的團隊由資深的媒體從業員、創意人及業界專才組成，致力為廣告客戶提供創新且具效益的戶外廣告方案，促進品牌與目標受眾的聯繫，並達致其商業目標。
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^港鐵是指東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士
SOURCE 匯達傳媒
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