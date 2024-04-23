香港歐萊雅首屆《社區嘉年華》完滿結束 向各界宣揚及推動社區多元、平等及共融

新聞提供者

L'Oréal Hong Kong

23 4月, 2024, 20:25 CST

香港2024年4月23日 /美通社/ -- 香港歐萊雅首次舉辦的《社區嘉年華》上週六於中環街市圓滿結束。結合香港歐萊雅內部年度的《義工日》及《家庭日》活動，嘉年華登陸中環的文化熱點，旨在倡導多元共融，同時加強社區互動，回饋社會。活動於4月19日及20日舉行，吸引超過5,000人次參加，一眾指定慈善組織的受惠對象、香港歐萊雅的員工及家屬，和香港大眾共度了是次別具意義的活動，促進社區多元共融。

是次嘉年華以《讓身心關懷不止於你我他》為主題，透過一系列精彩活動，包括Kiehl's的 「『植』得擁有」工作坊、 La Roche-Posay 的「Save Your Skin」體驗攤位活動、Maybelline BRAVE TOGETHER分享會、由香港歐萊雅環境、健康、安全部門呈獻的「積少成『安』」家居安全互動遊戲攤位，以及多項長者和青少年舞台表演等，藉此傳遞社區關愛、推動社區共融以及向大眾推廣身心靈健康的重要性。香港歐萊雅動員旗下員工積極籌備是次嘉年華，自2010年香港歐萊雅舉辦《義工日》以來，員工已累積超過6,000小時的義工服務時數，支持各種公益活動。

（由左至右）聖雅各福群會復康服務高級經理歐陽妙雯女士、香港歐萊雅企業及公共事務發展部總監梁杏玲女士、香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍女士、牽手香港行政總裁唐韻芝女士、華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生及路德會救主學校楊靈滙校長主持香港歐萊雅《社區嘉年華》的開幕儀式
（由左至右）聖雅各福群會復康服務高級經理歐陽妙雯女士、香港歐萊雅企業及公共事務發展部總監梁杏玲女士、香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍女士、牽手香港行政總裁唐韻芝女士、華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生及路德會救主學校楊靈滙校長主持香港歐萊雅《社區嘉年華》的開幕儀式
Pumpkin Jenn在Maybelline BRAVE Together分享會上討論有關青少年心理健康的議題，並分享維持身心靈健康的要訣
Pumpkin Jenn在Maybelline BRAVE Together分享會上討論有關青少年心理健康的議題，並分享維持身心靈健康的要訣
香港歐萊雅旗下品牌Kiehl’s「『植』得擁有」工作坊，結合環保概念，以品牌的回收容器打造心靈療癒小盆栽
香港歐萊雅旗下品牌Kiehl’s「『植』得擁有」工作坊，結合環保概念，以品牌的回收容器打造心靈療癒小盆栽
香港歐萊雅旗下品牌 La Roche-Posay 的 「Save Your Skin」攤位活動，了解身體防曬的重要性
香港歐萊雅旗下品牌 La Roche-Posay 的 「Save Your Skin」攤位活動，了解身體防曬的重要性
香港歐萊雅在年度的《多元、平等及共融學習週》（DE&I Week），以一系列的活動，推動多元、平等及共融的職場文化
香港歐萊雅在年度的《多元、平等及共融學習週》（DE&I Week），以一系列的活動，推動多元、平等及共融的職場文化
（由左至右）聖雅各福群會復康服務高級經理歐陽妙雯女士、香港歐萊雅企業及公共事務發展部總監梁杏玲女士、香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍女士、牽手香港行政總裁唐韻芝女士、華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生及路德會救主學校楊靈滙校長主持香港歐萊雅《社區嘉年華》的開幕儀式 Pumpkin Jenn在Maybelline BRAVE Together分享會上討論有關青少年心理健康的議題，並分享維持身心靈健康的要訣 香港歐萊雅旗下品牌Kiehl’s「『植』得擁有」工作坊，結合環保概念，以品牌的回收容器打造心靈療癒小盆栽 香港歐萊雅旗下品牌 La Roche-Posay 的 「Save Your Skin」攤位活動，了解身體防曬的重要性 香港歐萊雅在年度的《多元、平等及共融學習週》（DE&I Week），以一系列的活動，推動多元、平等及共融的職場文化

香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍表示：「我們很高興成功舉辦香港歐萊雅的首個《社區嘉年華》活動。不論在公司內部或是面向社區，歐萊雅一直不遺餘力推動多元、平等及共融發展。是次活動不僅令大眾更了解身心健康的重要性，亦充分體現了美的力量以及集團積極推動多元共融的承諾。推動社區共融有賴各界攜手合作，我們感謝員工及合作夥伴齊心協力，令這個富有意義的活動獲得空前成功。我們將繼續打破社會上既有的障礙和成見，一同建設更和諧的社區。」

歐萊雅集團一直矢志成為最具包容性的美妝界領袖，並以各式各樣的活動為社會作出貢獻。作為4月份推動多元、平等及共融的活動系列之一，香港歐萊雅還舉辦了第三屆的年度《多元、平等及共融學習週》（DE&I Week），以加強同事關愛包容的意識。自2022年首次舉行《多元、平等及共融學習週》以來，該學習週已成為香港歐萊雅內部提倡共融文化的重要活動。

《多元、平等及共融學習週》涵蓋一系列活動，例如：歐萊雅北亞區其他市場的共融項目實踐分享、認識導盲犬活動、多元共融藝術工作坊、神經多樣性研討會、傷殘人士分享，及少數族裔青年分享等，以拓寬員工的視野，加強他們的多元及共融意識。這些活動既提升了員工對公司的歸屬感，亦彰顯了歐萊雅建立共融文化的決心。

有關《社區嘉年華》照片，請按此瀏覽。

關於歐萊雅
歐萊雅集團為全球最大的美妝品公司，在過去超過110年的歷史中，一直致力滿足全球客戶對「美」的追求。歐萊雅秉持「創造美，讓世界為之所動」的信念，以共融、負責任和可持續發展來定義美麗。憑藉集團旗下37 個國際品牌，以及對全球可持續發展目標「L'Oréal for the Future」的承諾，我們保證向全球每位顧客提供最優質可靠的產品及真誠負責的服務，使美麗得以延續。 

歐萊雅集團全球僱員達90,000人，旗下品牌遍佈全球各地，配合多元化的銷售渠道，包括電子商貿、大眾零售、百貨公司、藥房、香水店、髮廊、旅遊零售等，集團於2023 年的銷售額達411.8 億歐元。歐萊雅致力為美創造未來，並正成為推動美妝科技的領導者，於11個國家擁有20個研究中心，科研團隊包括4,000名科研人員及6,400名數碼人才。 

香港歐萊雅於1983年成立，附屬於歐萊雅集團，在香港經營超過15個品牌。歐萊雅香港一直積極回饋社會，並自2003年起獲頒「商界展關懷」標誌。

更多資料：https://www.loreal.com/en/hong-kong-sar/

SOURCE L'Oréal Hong Kong