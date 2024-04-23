香港歐萊雅首屆《社區嘉年華》完滿結束 向各界宣揚及推動社區多元、平等及共融

香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍表示：「我們很高興成功舉辦香港歐萊雅的首個《社區嘉年華》活動。不論在公司內部或是面向社區，歐萊雅一直不遺餘力推動多元、平等及共融發展。是次活動不僅令大眾更了解身心健康的重要性，亦充分體現了美的力量以及集團積極推動多元共融的承諾。推動社區共融有賴各界攜手合作，我們感謝員工及合作夥伴齊心協力，令這個富有意義的活動獲得空前成功。我們將繼續打破社會上既有的障礙和成見，一同建設更和諧的社區。」

歐萊雅集團一直矢志成為最具包容性的美妝界領袖，並以各式各樣的活動為社會作出貢獻。作為4月份推動多元、平等及共融的活動系列之一，香港歐萊雅還舉辦了第三屆的年度《多元、平等及共融學習週》（DE&I Week），以加強同事關愛包容的意識。自2022年首次舉行《多元、平等及共融學習週》以來，該學習週已成為香港歐萊雅內部提倡共融文化的重要活動。

《多元、平等及共融學習週》涵蓋一系列活動，例如：歐萊雅北亞區其他市場的共融項目實踐分享、認識導盲犬活動、多元共融藝術工作坊、神經多樣性研討會、傷殘人士分享，及少數族裔青年分享等，以拓寬員工的視野，加強他們的多元及共融意識。這些活動既提升了員工對公司的歸屬感，亦彰顯了歐萊雅建立共融文化的決心。

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關於歐萊雅

歐萊雅集團為全球最大的美妝品公司，在過去超過110年的歷史中，一直致力滿足全球客戶對「美」的追求。歐萊雅秉持「創造美，讓世界為之所動」的信念，以共融、負責任和可持續發展來定義美麗。憑藉集團旗下37 個國際品牌，以及對全球可持續發展目標「L'Oréal for the Future」的承諾，我們保證向全球每位顧客提供最優質可靠的產品及真誠負責的服務，使美麗得以延續。

歐萊雅集團全球僱員達90,000人，旗下品牌遍佈全球各地，配合多元化的銷售渠道，包括電子商貿、大眾零售、百貨公司、藥房、香水店、髮廊、旅遊零售等，集團於2023 年的銷售額達411.8 億歐元。歐萊雅致力為美創造未來，並正成為推動美妝科技的領導者，於11個國家擁有20個研究中心，科研團隊包括4,000名科研人員及6,400名數碼人才。

香港歐萊雅於1983年成立，附屬於歐萊雅集團，在香港經營超過15個品牌。歐萊雅香港一直積極回饋社會，並自2003年起獲頒「商界展關懷」標誌。

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SOURCE L'Oréal Hong Kong