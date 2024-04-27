「澳門銀河」豪華綜合度假城推「感受澳門 新加坡路展」

路展期間每天還有幸運抽獎活動，參觀者有機會贏取由「澳門銀河」贊助的澳門悅榕莊酒店住宿套票。

「澳門銀河」推出路展專享的「游澳逐浪酒店優惠」，每晚價格78++新元起，住宿日期至2024年9月30日，優惠可選酒店包括澳門安達仕酒店、「百老匯酒店」、澳門悅榕莊、「銀河酒店TM」或澳門大倉酒店。此優惠含免費暢玩天浪淘園及免費迷你吧，適用於以上5家世界級酒店。在此優惠下，澳門安達仕酒店推出三種住宿選擇，包括「提前14天預訂」，每晚136++新元起；「連住兩晚」(每次入住可獲200澳門幣晚餐消費額) 以及「連住三晚」，每晚134++新元起。而「百老匯酒店」亦推出三種滿足不同需要的住宿選擇，包括「提前14天預訂」、「提前30天預訂」及「連住兩晚」，可享每晚房價78++新元起；「提前14天預訂」套票包含雙人輕盈早餐，「連住兩晚」套票則包含每次入住200澳門幣的晚餐消費額。澳門悅榕莊推出豪華套房住宿優惠，每晚651++新元起，附送迷你吧及免費使用健身俱樂部。「銀河酒店」和澳門大倉酒店的豪華住宿價格分別為每晚300++新元起和284++新元起，提供免費迷你吧，並且可免費使用游泳池、健身中心和暢玩「天浪淘園」。

2024年4月25日，在新達城會議中心亦同時舉行澳門「旅游＋會展」最新產品資訊推介及洽談會，向來賓介紹澳門安達仕酒店、「百老匯酒店」、澳門悅榕莊和銀河國際會議中心的最新信息。推介會期間，來賓還可以參加抽獎活動，獲得精美紀念品。

「澳門銀河」占地超過110萬平方米，是全球擁有最多福布斯五星級酒店殊榮的頂級綜合度假城，在澳門有著無可比肩的娛樂和休閒景點組合。這裡有8家屢獲殊榮的世界級豪華酒店供賓客選擇。水上運動愛好者可以在占地75,000平方米的舉世矚目空中水上綠洲——「天浪淘園」上盡情嬉戲。此外，「澳門銀河」還為美食愛好者提供超過120種餐飲選擇，從米其林星級餐廳到地道街頭小吃，應有盡有，為「澳門銀河」打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的無限美味體驗。要體驗正宗的街頭美食，賓客可到訪與「澳門銀河」只有一橋之隔的「百老匯美食街」探索充滿活力的澳門及亞洲地道特色美食。銀河時尚匯占地10萬平方米，匯集了200多個國際時尚豪華品牌，為客人提供從高端精品旗艦店到潮流時尚生活、精彩多元的品牌選擇。在現場表演和活動方面，可容納2,500人的「百老匯舞台」為賓客提供多元化的零距離娛樂節目。「澳門銀河」開設了兩間世界級酒店——澳門銀河 萊佛士及澳門安達仕酒店，而銀河國際會議中心則是集團設在不斷擴大的綜合度假城內的最新項目，開啟澳門會展旅游業新篇章。銀河國際會議中心是世界級的活動場地，擁有4萬平方米靈活的會展及獎勵旅游設施，以及可容納16,000人的澳門最大室內綜藝館「銀河綜藝館」。2024年4月，「澳門銀河」還宣布推出「澳門銀河」嘉佩樂酒店，進一步鞏固「澳門銀河」作為澳門頂級豪華綜合度假勝地的美譽。

「澳門銀河」一直秉承「傲視世界 情系亞洲」的服務理念，為五湖四海的賓客提供非凡體驗。隨著國際旅游熱潮的持續升溫，「澳門銀河」將以屢獲殊榮的住宿設施、令人難忘的休閒體驗，以及一流的購物、餐飲及娛樂設施，竭誠歡迎賓客的光臨。未來，「澳門銀河」將繼續推出更多世界級盛事，提升澳門作為世界旅游休閒中心的定位。

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關於澳門銀河綜合度假城

「澳門銀河™」綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅游度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，占地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門安達仕酒店、澳門悅榕莊、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門銀河 萊佛士、澳門麗思卡爾頓酒店以及「百老匯酒店」，共提供約5,000間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園占地75,000平方米，設有全球最長575米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中沖浪池、以及全長150米的白沙灘。兩間五星級水療品牌 -- 澳門悅榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放松。「澳門銀河」作為亞洲美食勝地，提供各式各樣的美食佳餚、精致體驗及優質食材，超過120種美食選擇，從米其林餐廳至地道佳餚，應有盡有；銀河時尚匯是澳門最熱門的購物勝地，提供最新的時尚潮流和精彩多元的購物體驗。銀河時尚匯面積超過10萬平方米，雲集了超過200個國際時尚豪華品牌，為客人提供從高端精品旗艦店到潮流時尚生活、精彩多元的品牌選擇。3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K激光映畫打造無可比擬的電影體驗;以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演;「悠然自足」以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。「百老匯美食街」搜羅了35種澳門及亞洲地道特色美食。設有2,500個座位的「百老匯舞台」匯聚世界級表演盛事。「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室內綜藝館——銀河綜藝館。

詳情請訪問：www.galaxymacau.com、http://www.broadwaymacau.com.mo 和 http://www.galaxyicc.com。

SOURCE Galaxy Macau Integrated Resort