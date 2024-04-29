大象汽車發佈兩款氫燃料電池卡車 氫能源戰略規劃全面落地

本次發佈的兩款產品，ZM8 FCEV和ZM22 FCEV，技術研發水平先進、配置高端，客戶反饋積極，全面體現了公司在氫能源領域的競爭優勢。

其中，ZM8 FCEV氫燃料電池中卡，續航里程300公里，完美滿足了城市間和區域性的運輸需求。該產品載重高達6.15噸，實現更少的車次完成更多的運輸需求，最大限度地幫助客戶更快、更有效地降低成本。ZM8 FCEV電池額定功率為110千瓦，儲氫量達12公斤，加氫速度更是短至5分鐘以內，滿足客戶對快速加氫的需求。標準的雙電動動力輸出裝置（ePTO）在主輸出上提供15千瓦，次級輸出上提供30千瓦功率。

ZM22 FCEV是一款集大象汽車技術大成的氫燃料電池重卡，續航里程高達500公里，載重高達15.75噸，載重能力為行業首創。而該產品氫燃料電池額定功率達200千瓦，電動輸出裝置主輸出20千瓦，儲氫罐可容30公斤，11分鐘快速加氫。標準的雙電動動力輸出裝置（ePTO）在主輸出上提供20千瓦，在次級輸出上提供48千瓦大功率，強大的動力系統給產品帶來澎湃的動力。

當前商用車行業在積極探索氫能源產品的研發、應用和佈局，因為相對於純電商用車更適合中長途運輸需求，再加上零污染和加氫速度更快的優勢，使得氫能源商用車相對純電商用車擁有更好的想像空間和發展潛力，目前多家商用車企以及或即將啟動氫燃料產品的佈局。

隨著兩款全新氫燃料電池商用車新品的發佈，意味著大象汽車氫能源戰略規劃開始全面落地。截至目前，大象汽車已經形成聯合研發和聯合生產純電商用車和氫燃料商用車的完整能力，根據最新的氫能源戰略規劃，大象汽車也將會繼續加強研發投入，積極佈局氫內燃機的商用車產品，進一步加強公司整體競爭力。

「這兩款新產品的發佈意味著大象汽車氫能源戰略全面進入落地期，」大象汽車CEO Joost De Vries表示，「隨著包括純電電動卡車和氫燃料電池卡車等系列產品的推出，大象汽車著力全面打造新能源生態的願景也將會加快落地時間表。」

大象汽車的願景是全面推動商用車領域的新能源化，加速綠色能源替代傳統能源，協助客戶通過零排放技術更高效的發展，並為保護地球生態而努力。公司將以其旗下的智能新能源商用車為核心，結合智能網聯和自動駕駛等高科技技術，為物流運輸企業、電商企業、政府公共部門等各類商用車客戶提供更加安全高效、性價比更為合理的全生態型智能物流服務鏈。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

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SOURCE 大象汽車