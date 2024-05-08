蒙牛出席中法企業家委員會第六次會議 與法國貝勒集團達成可持續戰略合作

香港2024年5月8日 /美通社/ -- 中國蒙牛乳業有限公司（「蒙牛」、「公司」或「集團」）（股份代號：2319）於五月六日在法國巴黎舉辦的中法企業家委員會第六次會議上，與法國乳業巨頭貝勒集團正式簽署《可持續發展合作提案》，携手共促中法乳製品產業可持續發展。在中法兩國政府領導的共同見證下，蒙牛集團執行總裁李鵬程與貝勒集團首席財務官兼首席影響官及執行委員會成員Frédéric Médard，共同簽署了這份具有里程碑意義的合作協議。

在本次會議上，中國提出，將繼續積極利用「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，讓奶酪、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品出現在中國老百姓餐桌上。同時，兩國應推動國際社會形成合力，積極應對氣候變化，推進生物多樣性保護全球進程，共同保護地球家園。

根據蒙牛與貝勒集團的協議，雙方將積極貫徹會議精神，在可持續發展和食品减少碳排放領域分享最佳實踐，並在低碳農業實踐、營養意識項目和打擊食品浪費方面展開合作。在中法建交60周年之際，雙方達成這項可持續發展戰略合作，對於深化中國與法國在農業與食品領域的全方位合作具有深遠意義。

李鵬程表示：「中法乳業合作空間廣闊，這項可持續合作，展現了兩國企業參與全球治理、應對全球氣候變化的决心。我們希望爲全球搭建更加廣闊的可持續發展交流合作平台，爲建設更美好的世界貢獻中國乳業的綠色力量。」

Frédéric Médard表示，「蒙牛是中國領先的乳製品公司，我們預見通過分享我們的最佳實踐可以帶來豐厚的共同利益。通過這種合作，我們期待著期制定一份能夠促進更可持續乳製品生產的路綫圖。」

法國貝勒集團是世界第三大的奶酪食品公司，其業務遍布全球126個國家，擁有56家子公司和29家生產工廠，旗下擁有樂芝牛（The Laughing Cow）、凱瑞（Kiri)、小貝勒（BabyBel）等品牌，每年爲全球消費者提供超過200億份產品。

蒙牛集團作爲中國乳業國家隊、全球乳業八强，一直將可持續發展作爲企業發展的核心戰略。爲了履行「更綠色」的承諾，蒙牛根據其「GREEN」可持續發展戰略和2022年發布的雙碳戰略目標采取了一系列措施，並確認其「2030年碳達峰、2050年碳中和」的承諾。

多年來，蒙牛通過加强上游牧場的碳减排、加强水資源管理、負責任地管理供應鏈系統以及推出各種綠色低碳產品，在綠色乳業的創新之路上不斷取得新突破，並獲得廣泛認可。2023年，蒙牛在MSCI ESG評級中榮獲中國綜合乳製品公司中的最高「AA級」評級，並連續四年蟬聯恒生可持續發展企業指數成分股，充分證明了其在可持續發展領域的卓越表現。

根據協議，雙方將在多方面開展可持續合作：在農業合作方面，雙方將以推動可持續和再生農業實踐爲重點進行研究和開發，以减少環境影響、優化牛群管理，並提高奶牛養殖的整體可持續性；在乳製品生產過程中的碳管理和减排方面，雙方將共享專業知識，並應用在各自乳製品生產過程中，以優化碳排放管理；在可持續份額設計和防止食品浪費方面，雙方將深入交流乳製品可持續包裝的解决方案，采用更可持續的包裝工藝和材料。

此外，雙方將携手開展旨在促進營養與健康的公益倡議，特別是針對兒童和青少年開展「營養普惠」行動，踐行營養與健康領域持續創新和發展的承諾，造福社區，並促進可持續發展。

此次簽約合作，將開啓中法乳業合作新篇章。未來，雙方將在可持續發展領域進行優勢互補和共享，共同搭建一個尊重地球自然資源、惠及整個乳製品產業鏈的創新路綫圖，爲世界乳製品行業可持續發展提供新的樣板、注入新的活力。

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中國蒙牛乳業有限公司及其子公司主要於中國生產及銷售優質乳製品。憑借其主要品牌蒙牛，蒙牛已成為中國領先的乳製品生產商之一。蒙牛提供多元化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及乳酪產品。蒙牛於荷蘭合作銀行公佈的二零二三年「全球乳業二十強」中排名第八。二零一四年三月，蒙牛獲納入恆生指數成份股，成為首家中國乳製品企業藍籌股。二零二三年，蒙牛的MSCI ESG評級升至AA級，成為中國唯一一家取得AA評級的綜合型乳製品企業，並入選恆生可持續發展企業指數、恆生內地及香港可持續發展企業指數、恆生可持續發展企業基準指數及恆指ESG增強精選指數。

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SOURCE 蒙牛