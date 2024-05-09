小心假申貸真詐騙 金融比較平台助辨別

金融貸款需求高漲，根據央行統計，台灣消費者貸款餘額截至今年 1 月高達 11.8 兆元，年增 7%。交叉比對聯徵中心個人貸款數據 1 月份統計，個人貸款新增 15 萬 2,950 人，較去年同期（103,630 人）激增 47.59%，新增個人信貸總額達新台幣 744.62 億元，增長幅度比去年 12 月高出 7.37 個百分點。

MoneyHerop Group（Nasdaq 股票代號：MNY) 在台公司 Money101 提供多樣化的消費金融資訊及透明化產品比較，加上會員活躍量，今年 Q1 較上年同期成功幫助消費者找到合適的金融產品案量增長 25.65%。正值稅季高峰，恐怕偽冒金融機構或財經專家的詐騙手法頻傳，民眾應提高警覺，提升防詐辨別能力。民眾可網路搜尋「Money101」或 「 Money101 最新稅季貸款比較 」一站即可比較最低利率、試算月還款額等，有效評估產品。

若有資金需求者，不妨可參考稅季優利方案：

一、滙豐銀行

滙豐銀行祭出稅季減壓專案，超低首期利率0.01%，第二期起貸款利率2.54%~15.99%機動計息，限定通路申辦享開辦費0元起，且符合條件最優享攜帶式藍牙喇叭或宜睿即享券 6,000 元二擇一，核貸後最快1小時撥款。

二、永豐銀行

永豐銀行搶攻貸款高峰，數時貸手續費0元起、首期固定利率 0.01%，第二期起為機動利率2.4%~14.99%，指定通路申辦符合條件再享宜睿 2,000 元即享券。

三、中國信託

中國信託 Online 貸祭出首期年利率 0.01%，以貸款金額 30 萬元試算，第2期起年利率 2.90% 起，開辦費 3,000 元、貸款 84 期為例，最低每月還款額約 3,573 元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申貸。指定通路申辦符合條件撥貸即贈 2,000 元電子禮券。

四、台北富邦

台北富邦銀行 Money101 通路限定專案，提供首期年利率 0.01%，優惠免手續費，最高可貸 500 萬元，若以貸款金額 10 萬元試算、36 期還款期為例，最低每月還款額約 2,778 元，提供急需小額資金參考。

五、凱基銀行

凱基銀行 Money101 信貸專案祭出一段式利率 1.98% 起，指定通路申辦開辦費最低 0 元起，最高可貸 800 萬元，活動期間內申辦且符合條件撥貸即贈 2,000 元電子禮券。

貸款方案千百萬種，金融比較平台 Money101 提醒消費者申辦信貸若只比較利率高低，容易忽略其他規費支出及綁約條款，申辦前建議多留意契約是否有綁約條款，若有提前清償罰鍰就得多負擔 3～4% 不等達約金。如何尋找適合自身條件的貸款方案？ Money101 金融比較平台 彙整市場常見貸款方案，一站即可搜尋各金融機構的活動優惠，立即比較稅季期間貸款方案訊息，找到符合需求的金融產品。

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Group 作為大東南亞領先金融科技公司，擁有逾 980 萬月用戶量，與逾 270 間金融機構緊密合作，服務遍佈五大市場，包括新加坡、香港、台灣、菲律賓及馬來西亞（大東南亞地區）等市場。於 2014 年成立、雙總部設於香港和新加坡的 MoneyHero Group (前稱Hyphen Group or CompareAsiaGroup)，旗下多間數位金融服務公司致力提供創新工具、個人化的數位體驗和專家見解來協助用戶建立更好的財務前景，以及加速金融行業的數位化。

關於 Money101

Money101 為 MoneyHero Group (前稱 Hyphen Group 或 CompareAsiaGroup)在台灣的公司，負責台灣市場的開發，將國際上成功技術和經驗帶入台灣，與政府合作促使台灣金融科技能與國際接軌。

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