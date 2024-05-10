華盛集團受邀出席「香港-沙特資本市場論壇」
10 5月, 2024, 15:30 CST
香港2024年5月10日 /美通社/ -- 由香港交易所與沙特證交所集團共同舉辦的「香港-沙特資本市場論壇（CMF Hong Kong）」於5月9日在香港正式舉行，聚集超過650名來自沙特阿拉伯、中國內地、香港及世界各地的金融界領導、監管機構、投資者及企業代表。華盛集團首席戰略官兼Sahm Capital董事局主席Steven Chou作為兩地交流的優秀企業代表受邀參加論壇，就亞洲和沙特兩地資本市場發展對比與展望等話題發表看法。
Steven在分享中表示，在《2030願景》的指導下，2024年沙特非石油行業GDP占比已超過50%，其中新興產業如金融科技、文化創意等行業發展迅速，為更多企業提供了良好的發展環境。此外，沙特政府不斷優化投資政策，大力吸引外資及高端人才，營造了充滿活力的營商氛圍。他認為，沙特正迅速成長為整個中東地區乃至全球最活躍的市場之一。
2022年，華盛集團將沙特作為全球化戰略最重要的市場，與易達資本共同在沙特投資成立了Sahm Capital。該公司成為沙特首個獲資本市場監管局（Capital Market Authority）認可提供在線經紀業務的國際券商，並於2023年12月正式發布沙特首個集交易、行情、資訊於一體的在線投資平台Sahm App。
截至目前，華盛集團旗下兩家子公司，華盛証券作為香港證監會認可的持牌法團（中央編號：AUL711），已持有1、2、4、5、9號牌照。Sahm Capital 則獲沙特資本市場監管局認可，允許開展Dealing, Advising 和Custody業務。華盛集團具備的兩地持牌能力，進一步強化其在雙邊地區金融服務落地的能力，或將有利於未來雙邊金融往來、資源流動、發展政策的落地。
在本次論壇上，Steven 正式宣布今年下半年，華盛集團子公司Sahm Capital將贊助並參與舉辦沙特證交所集團投資者教育活動「Invest Wisely」，這也標誌著華盛集團在沙特市場發展的進一步深入。對此，Steven表示，很榮幸能夠參與舉辦這項活動，期待通過「Invest Wisely」活動，讓更多沙特投資者能夠在無風險的環境中體驗交易，優化投資策略，進一步提升對金融投資的認知，為沙特資本市場的可持續發展奠定基礎。
關於華盛集團
華盛集團於2016年在香港成立，已為全球超過數百萬的零售個人、機構和企業客户提供高效、精確、全面、優質的綜合金融服務，是領先的科技金融綜合型企業。目前，集團業務遍佈中國香港、新加坡、美國和沙特阿拉伯等全球主流金融市場。
SOURCE 華盛集團
分享這篇文章