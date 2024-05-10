華盛集團受邀出席「香港-沙特資本市場論壇」

2022年，華盛集團將沙特作為全球化戰略最重要的市場，與易達資本共同在沙特投資成立了Sahm Capital。該公司成為沙特首個獲資本市場監管局（Capital Market Authority）認可提供在線經紀業務的國際券商，並於2023年12月正式發布沙特首個集交易、行情、資訊於一體的在線投資平台Sahm App。

截至目前，華盛集團旗下兩家子公司，華盛証券作為香港證監會認可的持牌法團（中央編號：AUL711），已持有1、2、4、5、9號牌照。Sahm Capital 則獲沙特資本市場監管局認可，允許開展Dealing, Advising 和Custody業務。華盛集團具備的兩地持牌能力，進一步強化其在雙邊地區金融服務落地的能力，或將有利於未來雙邊金融往來、資源流動、發展政策的落地。

在本次論壇上，Steven 正式宣布今年下半年，華盛集團子公司Sahm Capital將贊助並參與舉辦沙特證交所集團投資者教育活動「Invest Wisely」，這也標誌著華盛集團在沙特市場發展的進一步深入。對此，Steven表示，很榮幸能夠參與舉辦這項活動，期待通過「Invest Wisely」活動，讓更多沙特投資者能夠在無風險的環境中體驗交易，優化投資策略，進一步提升對金融投資的認知，為沙特資本市場的可持續發展奠定基礎。

關於華盛集團

華盛集團於2016年在香港成立，已為全球超過數百萬的零售個人、機構和企業客户提供高效、精確、全面、優質的綜合金融服務，是領先的科技金融綜合型企業。目前，集團業務遍佈中國香港、新加坡、美國和沙特阿拉伯等全球主流金融市場。

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