華盛集團受邀出席「香港-沙特資本市場論壇」

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華盛集團

10 5月, 2024, 15:30 CST

香港2024年5月10日 /美通社/ -- 由香港交易所與沙特證交所集團共同舉辦的「香港-沙特資本市場論壇（CMF Hong Kong）」於5月9日在香港正式舉行，聚集超過650名來自沙特阿拉伯、中國內地、香港及世界各地的金融界領導、監管機構、投資者及企業代表。華盛集團首席戰略官兼Sahm Capital董事局主席Steven Chou作為兩地交流的優秀企業代表受邀參加論壇，就亞洲和沙特兩地資本市場發展對比與展望等話題發表看法。

Steven在分享中表示，在《2030願景》的指導下，2024年沙特非石油行業GDP占比已超過50%，其中新興產業如金融科技、文化創意等行業發展迅速為更多企業提供了良好的發展環境。此外，沙特政府不斷優化投資政策大力吸引外資及高端人才營造了充滿活力的營商氛圍。他認為，沙特正迅速成長為整個中東地區乃至全球最活躍的市場之一。

華盛集團首席戰略官兼Sahm Capital董事局主席Steven Chou（左二）宣布將與沙特證交所集團共同舉辦「Invest Wisely」活動
華盛集團首席戰略官兼Sahm Capital董事局主席Steven Chou（左二）宣布將與沙特證交所集團共同舉辦「Invest Wisely」活動

2022年，華盛集團將沙特作為全球化戰略最重要的市場，與易達資本共同在沙特投資成立了Sahm Capital。該公司成為沙特首個獲資本市場監管局（Capital Market Authority）認可提供在線經紀業務的國際券商，並於2023年12月正式發布沙特首個集交易、行情、資訊於一體的在線投資平台Sahm App。

截至目前，華盛集團旗下兩家子公司，華盛証券作為香港證監會認可的持牌法團（中央編號：AUL711），已持有1、2、4、5、9號牌照。Sahm Capital 則獲沙特資本市場監管局認可，允許開展Dealing, Advising 和Custody業務。華盛集團具備的兩地持牌能力，進一步強化其在雙邊地區金融服務落地的能力，或將有利於未來雙邊金融往來、資源流動、發展政策的落地。

在本次論壇上，Steven 正式宣布今年下半年，華盛集團子公司Sahm Capital將贊助並參與舉辦沙特證交所集團投資者教育活動「Invest Wisely」，這也標誌著華盛集團在沙特市場發展的進一步深入。對此，Steven表示，很榮幸能夠參與舉辦這項活動，期待通過「Invest Wisely」活動，讓更多沙特投資者能夠在無風險的環境中體驗交易，優化投資策略，進一步提升對金融投資的認知，為沙特資本市場的可持續發展奠定基礎。

關於華盛集團
華盛集團於2016年在香港成立，已為全球超過數百萬的零售個人、機構和企業客户提供高效、精確、全面、優質的綜合金融服務，是領先的科技金融綜合型企業。目前，集團業務遍佈中國香港、新加坡、美國和沙特阿拉伯等全球主流金融市場。

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