雅仕維傳媒發揮大灣區門戶媒體優勢 助力橫琴全球招商

香港2024年5月16日 /美通社/ -- 今年恰逢中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年、橫琴粵澳深度合作區（下稱「深合區」）成立3周年、《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》第一階段建設成效的「大考」之年，深合區緊抓時代發展機遇，加强橫琴全球招商推廣，向海內外生動呈現澳琴融合發展的對外形象。

此前4月底，深合區「與澳共舞 琴聲澎湃」全新招商推廣形象全面亮相全國重要綜合交通樞紐，雅仕維傳媒集團發揮粵港澳大灣區門戶媒體能量，于珠海機場、港珠澳大橋口岸、橫琴口岸、拱北口岸四大灣區門戶强勢助力深合區打響産業招商「第一槍」。

創下全國之最

超大型沉浸式品牌長廊實現深度共鳴

展示空間超820㎡，長度達62米，全國最長的機場創意媒體。旅客一落地珠海機場，視綫便被行李提取廳內的深合區産業招商超大型品牌長廊牢牢占據。

在象徵合作區四「新」産業彩色飄帶的引領下，由「我爲橫琴代言」人物展、「與澳共舞 琴聲澎湃」巨型動感燈箱、「騰飛大舞臺」藝術美陳及「夢想助力官」互動裝置四大區域構成的品牌長廊依次活力呈現，視覺效果震撼，往來旅客紛紛駐足互動體驗。

打破傳統媒體形式，以極具氛圍感、人文感及互動感的多元創意場景布置，闡釋深合區潜力無限、動能澎湃的招商形象，搭建互動橋梁與商旅客群實現品牌的深度共鳴，是雅仕維傳媒對城市形象宣傳項目的創新表達，有效助力合作區産業招商的破圈、出圈。

門戶媒體矩陣宣傳

引爆品牌高價值高匹配關注

依托雅仕維傳媒全域運營珠海城市門戶核心媒體的業務優勢，深合區産業招商形象宣傳片强勢登陸港珠澳大橋口岸、橫琴口岸及拱北口岸21個黃金媒體點位，霸屏往來深合區的關鍵通道，廣覆蓋、高頻率、强滲透釋出深合區的區域優勢與産業魅力，實現四大灣區門戶矩陣宣傳、目標人群高效精准滲透的投放效果。

隨著澳琴一體化的加速、粵港澳大灣區互聯互通的提速，珠海機場及各出入境口岸發揮著日益重要的交通樞紐作用，成爲高效觸達高端商旅客群及港澳人群的品牌高地。

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SOURCE 雅仕維傳媒集團