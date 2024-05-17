「澳門銀河」世界級綜合度假城於香港登場「感受澳門嘉年華 」

「澳門銀河」作為世界級綜合度假城，榮獲全球最多《福布斯旅遊指南》五星酒店評級，為熱切追求生活品味的客人提供集休閒、度假和娛樂於一身的嶄新度假體驗。綜合度假城超過110萬平方米，雲集8間獲獎無數的奢華酒店的奢華酒店，提供合共約5,000間豪華客房、套房及別墅，締造五星級住宿享受及極致綜合度假旅遊體驗。「澳門銀河」呈獻一站式綜合度假體驗，全球領先的空中水上綠洲 ——「天浪淘園」，為遊客帶來無限享受與歡騰。「澳門銀河」擁有超過120間餐飲選擇，由米芝蓮星級餐廳到地道小食應有盡有，打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」極致美味體驗。而高端時尚購物熱點—銀河時尚匯，薈萃超過200多個國際時尚品牌，讓賓客享受悅心購物之旅。去年已開幕的銀河國際會議中心（GICC）提供40,000平方米的會展空間，以及可容納16,000人全澳最大的室內綜藝館--銀河綜藝館，是矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標。無論是舉辦大型活動還是體育賽事，GICC都能為遊客帶來前所未有的體驗。2024年4月，「澳門銀河」還宣布推出澳門銀河 嘉佩樂，進一步鞏固「澳門銀河」作為澳門頂級豪華綜合度假勝地的美譽。

「澳門銀河」一直秉承「傲視世界，情繫亞洲」服務理念，提供卓越設施和非凡服務，為賓客締造非一般的休閒渡假新體驗。集團亦積極為澳門注入新動力，透過推出更多國際級活動及盛事，進一步鞏固澳門作為全球旅遊和休閒中心的地位。

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有關「澳門銀河」綜合度假城

「澳門銀河™」綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達 430億港元，佔地 110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集 8 家世界知名豪華酒店，包括澳門安達仕酒店、澳門悦榕庄、「銀河酒店 ™」、澳門大倉酒店、澳門 JW 萬豪酒店、澳門銀河 萊佛士、澳門麗思卡爾頓酒店以及「百老匯酒店」， 共提供約 5,000間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地 75,000平方米，設有全球最長 575米空中激流、能掀起 1.5 米人造海浪的空中衝浪池、全長 150米的白沙灘，以及澳門首個高達 9 米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌 ─ 澳門悦榕 SPA 和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。「澳門銀河」其他設施包括超過 120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲峰味聚銀河」的餐飲體驗; 面積超過 10 萬平方米的銀河時尚匯，雲集了超過200個國際時尚豪華品牌，為客人提供從高端精品旗艦店到潮流時尚生活、精彩多元的品牌選擇，是追求全新時尚與創意體驗的潮流熱點，及購物的人氣之選；極具規模的 3D 影城「銀河影院」設有 10 間影院，以 4K 鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90 秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約 2,500 個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達 40,000 平方米，並設有 16,000 座位、全澳最大的室内綜藝館 ─ 銀河綜藝館。詳情請瀏覽 ：www.galaxymacau.com,http://www.broadwaymacau.com.mo 及 http://www.galaxyicc.com。

SOURCE 澳門銀河