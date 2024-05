攜手推動大灣區癌症治療發展新風天域集團收購香港綜合腫瘤中心

香港2024年5月24日 /美通社/ -- 新風天域集團(以下簡稱新風天域),今天宣佈完成收購領先的綜合性高端私營腫瘤醫療機構—香港綜合腫瘤中心。透過今次收購,新風天域將擁有香港綜合腫瘤中心運營權,包括其中環腫瘤中心、尖沙咀腫瘤中心和香港港安醫院腫瘤中心。香港綜合腫瘤中心提供全方位癌症治療服務,包括早期診斷、放射治療(俗稱電療)、系統性治療及治療後的心理、舒緩和康復等支援服務。

香港綜合腫瘤中心將聯合新風天域子公司-香港希愈醫療,成為香港領先私營綜合性腫瘤醫療中心之一。另一新風天域子公司-和睦家醫療於內地設有10家國際綜合醫院,香港綜合腫瘤中心、希愈醫療將與和睦家醫療共同深化跨境醫療服務,集團內的外科醫生、腫瘤科專科醫生及輔助醫療團隊今後將攜手合作,形成一個新的全國性、多學科的癌症治療網路,為大灣區病人提供尖端的癌症診斷與治療服務。

是次的收購是香港近年重要的醫療收購項目之一,不單壯大新風醫療在大灣區,以至全國的醫療佈局規模,也為香港以至整個大灣區在癌症治療的發展上,提供關鍵的推動力量。這次收購是出於新風天域對醫療市場趨勢和前景的深入了解,大灣區市場龐大,患者眾多,在癌症治療領域中存在着巨大的增長潛力,新風天域一直希望加強該領域的發展。

事實上癌症治療服務是新風天域的重要策略之一,近年香港及內地癌症病例的患病率不斷上升,對腫瘤科需求呈持續上升趨勢,此地區癌症患者的平均5年生存率,與其他國際頂級醫療地區的患者的生存率仍有差距。新風天域通過抓住這個機遇,透過整合全方位的癌症治療服務,為患者提供更全面、高效和個性化的醫療解決方案。此外此地區內的癌症檢測及治療仍有很大的發展空間,無論在早期診斷篩查和檢測技術方面,嶄新的技術可以更早地發現癌症病變先兆。另外最新的藥物和治療方案,包括標靶治療和免疫療法,現時可以根據患者的基因類型和腫瘤特徵,量身定制個人化的治療方案,提高療效並降低副作用。另外,先進的放射治療技術可以更精準地消減癌細胞,最大限度地減少對正常組織的損傷,提高治療效果。在癌症治療服務中,中醫服務、心理舒緩和康復治療也很重要,新風天域將繼續投放更多不同的資源,期望全方位改善癌症患者的治療效果。

近年來,醫療領域出現了專科醫療的顯著進展,這次收購實現協同效應,新風天域將加強腫瘤科專科內的特別專科服務 (Sub-specialty),能夠更專注和個性化地對待患者的疾病。此外透過建立醫療專家會診服務 (Multi-disciplinary Team),由不同專業醫療人員組成的團隊,通過跨學科的合作和資源整合,成員包括外科醫生、腫瘤科醫生、放射科醫生、病理學家、放射治療師、藥劑師等,他們共同為患者評估病情,從不同角度提供專業意見,並制定精準及個人化的治療方案。

同時,臨床試驗(Clinical Trial)是推動腫瘤治療創新和發展的關鍵步驟,新風天域期望結合希愈腫瘤中心和香港綜合腫瘤中心在臨床試驗領域的專業知識和資源,透過建立更大規模的臨床試驗中心,促進新藥物的臨床試驗,推動醫療創新發展。

新風天域在大灣區的醫療板塊

新風天域非常重視大灣區發展,旗下在大灣區的醫療板塊包括1) 希愈醫療、2) 深圳新風和睦家醫院、3)廣州和睦家醫院 及4) 香港綜合腫瘤中心,將會組成「新風大灣區醫療」,形成大灣區醫療保健生態系統的中堅力量。

希愈醫療旗下有三間醫療中心,為患者提供全面的臨床醫療服務,包括臨床腫瘤科、內外科及各醫學專科、生殖醫學、卵子冷凍保存(雪卵)、中西醫協作及醫學美容等服務。 深圳新風和睦家醫院則為首間於深圳開設的港資私家綜合國際醫院,位於深圳福田區,配備粵語護士、港人服務視窗及24 小時香港熱線,設有中英文雙語報告,便利兩地患者銜接就醫。現時香港希愈醫療已有多位醫生獲內地執業牌照並定期於深圳新風和睦家醫院出診,支援深港兩地跨境醫療發展及於醫療領域上有更多專科分享及交流。 廣州和睦家醫院位於廣州市海珠區的綜合國際醫院,提供包括內科、外科、婦產科、兒科、全科、皮膚科、口腔科、康復醫學科、中醫門診、24小時急診等在內的多學科專業服務,以及全科家庭醫療、家庭式一體化產房、產後康復中心、新生兒重症監護室等特色服務。 香港綜合腫瘤中心擁有完備先進的影像診斷及放射治療設備,包括電腦掃描、磁力共振掃描、3D乳房X光造影、超聲波檢查、正電子電腦斷層掃描、直線加速器 (Linac)、高速螺旋放射治療系統(TomoTherapy)等。

新風天域一直深化醫療、教育及研究的工作,透過與國內外不同學術和研究機構的合作,開展更多醫學教育和研究項目,以提高醫療團隊的專業水平,並為患者提供更先進的醫療服務選擇,讓更多病人受惠。

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松說:「我們對此次收購感到興奮,鑒於內地對高品質癌症醫療的長期增長需求,我很感激我們找到了一個既是行業領導者又與我們有共同理念 'Do Good and Do Well'的合作夥伴,希望雙方可以相互融合互補,提供多樣化專業高質素的癌症治療予市場,造福更多病患者。」

新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠先生表示:「我們期望透過新風天域大灣區醫療板塊(香港綜合腫瘤中心、希愈醫療、深圳新風和睦家醫院及廣州和睦家醫院)的協同效應,在大灣區構建一個能夠滿足患者多樣化需求的醫療生態系統,讓他們能夠在一個醫療系統內獲得多種服務。這次收購讓我們擁有更多的專業醫療團隊治療最常見和最罕見的癌症。我們在研究和學術方面的投資將推動醫療創新發展,讓我們有決心應對解決腫瘤的健康危機。」

香港綜合腫瘤中心聯合創辦人潘冬平教授表示:「我為中心能夠加入新風天域集團感到非常鼓舞,這是一件值得我們中心的醫生、醫護團隊及各部門同事自豪的事,是對我們的往績及發展的高度肯定。我們由2015年啟業至今,發展成為全方位的高端腫瘤診斷及醫療中心,擁有影像、化驗、化療及放射治療先進設備。由腫瘤科及放射診斷科醫生組成的專業團隊,除了服務香港的癌症病人,亦為內地病人提供先進的癌症治療。今次中心併入新風醫療是一個重大機遇,令中心可以為大灣區醫療發展作出更大貢獻。我期望中心及整個新風醫療集團,能為國家未來大健康藍圖做好私營醫療發展板塊的基礎。」

關於新風天域集團

新風天域集團是一家在中國香港創立和發展的創新醫療集團。集團已經在香港和中國內地建立了以患者為中心、創新型、全生命週期、高品質的醫療系統,旗下覆蓋綜合醫院、專科醫院、康復醫院、居家醫療網路、互聯網診療、健康保險服務、創新醫療科技等業務。新風天域醫療集團由香港前財政司司長梁錦松和黑石集團前董事總經理吳啟楠於2016年聯合創立。

新風天域集團是中國領先的私立醫療系統之一。集團旗下共運營32家綜合、專科和康復醫院、9,000多張床位,覆蓋城市達到77個;運營醫療機構共聘用約12,000名全職員工,其中包括3,000多名醫生及2,000多名護理人員,覆蓋包括女性健康、兒童健康、腫瘤、心腦血管、綜合內科、神經中心、康復醫療、家庭醫學和初級診療、重症醫學等全方位綜合臨床能力。新風天域旗下醫療服務機構服務病人次數約1,200萬服務人次,住院天數約190 萬天。

關於和睦家醫療

和睦家醫療隸屬於新風天域集團,歷經27年發展至今,和睦家醫療服務網絡已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津、青島、博鰲、香港等地,共設有10家實體醫院,1家互聯網醫院和24家門診中心和日間治療中心,旗下有來自30個國家或地區的專業全職醫生約1000餘人,高素質護理人員近1500人,為患者提供全生命週期的醫療服務。

關於希愈腫瘤中心

希愈腫瘤中心為新風天域集團旗下位於香港中環的私營高端腫瘤中心,提供多元化的癌症治療及多學科會診服務,不同專科醫生共同為患者制定最佳醫療方案。亦提供癌症支援服務,與患者共同走向康復之路。希愈腫瘤中心隸屬香港希愈醫療集團,希愈醫療旗下的醫療中心包括希愈醫療中心(私人專科門診服務)、希愈生殖醫學中心(輔助生殖醫學服務)及希愈腫瘤中心(高端臨床腫瘤服務)均位於香港中環的核心地段,位置優越便利,為患者提供全面及個人化的醫療服務。如欲獲得更多資訊,請瀏覽希愈醫療網站: www.heal-medical.com

關於香港綜合腫瘤中心 (HKIOC)

香港綜合腫瘤中心與香港綜合影像診斷中心於2015年正式成立,提供優質和完善的一站式、跨專科診斷及腫瘤治療服務。由2016年起,香港綜合腫瘤中心與香港港安醫院腫瘤中心成為策略性合作機構,將一條龍、跨專科的日間癌症診治服務模式引進香港。癌症患者可於交通方便的日間化療中心接受診治,有需要時可轉介到位於司徒拔道的香港港安醫院腫瘤中心,中心配備各種高科技放射治療系統、診治儀器及手術室相關配套,提供周全的住院服務和緊急醫院服務。如欲獲得更多資訊,請瀏覽香港綜合腫瘤中心網站:www.hkioc.com.hk/

