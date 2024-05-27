納爾科攜手石化煉油群雄 快速推動智慧化能源轉型

為應對全球氣候變遷，煉油-石化產業延伸出各項相關課題，包括能源轉型、新能源技術開發，數位化與AI技術在工廠製程之操作與應用。人工智慧（AI）驅動的數位解決方案可以在製程設備內部進行產品規格、公用物質投入等之調整，除了大大減少能源消耗和降低二氧化碳排放量，同時確保煉油與化學品之穩定生產，優化產品品質，提高新產品之價值。

日前於台北君悅酒店盛大舉辦的「2024納爾科石化煉油研討會」（2024 Nalco Water Refinery & Petrochemical Customer Conference），邀請來自世界各國的石化煉油客戶及專家，此次盛會中，納爾科（Nalco Water）與全球石化煉油工藝設計、數位產業龍頭共同針對「數位化管理」與「製程節能改善」等快速推動公用事業智慧化能源轉型專題深度研討，展現對全球氣候變遷的重視與決心，台灣民營石化業龍頭台塑石化也派出多位技術專家與會交流。

納爾科是水、衛生和感染預防解決方案和服務領域的全球領導者 - ECOLAB藝康集團旗下子公司，更是全球石化產業全方位水處理專家。納爾科數位監控系統近年來協助石化煉油工進行數位轉型，協助石化業者進行觸媒系統之改善、新設備之增添，與整個上、下游製程技術之優化。

藝康集團台灣總經理塗溥仁表示：「納爾科的數位監控系統已成功協助客戶在製程、效能與碳排課題上，日漸達成石化產業數位轉型里程碑。未來，納爾科也將攜手石化煉油群雄，達成淨零碳排的目標。」

藝康長期為石化產業面臨的工藝難題提供可靠且永續的解決方案，為水系統制定全面的解決方案，並減少資源損耗，幫助降低總運營成本。對產業創新發展的決心不僅為石化產業的數位轉型和節能減碳帶來新的啟發，更為永續發展與智慧化能源轉型奠定深厚的基石。

SOURCE 藝康台灣