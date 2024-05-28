歡歌聯手東森推出《一起聽團吧》 尋找下一個台灣天團

台北2024年5月28日 /美通社/ -- 今年夏季，由歡歌APP與東森電視共同打造了一檔熱血沸騰的樂團選秀節目-《一起聽團吧》，將為台灣Band pop文化推波助瀾，找出並培養台灣樂團新生代！節目自3月1日起開始接受網上報名，就受到了巨大的關注。在短短的一個月內就累計收到近300支樂團的報名，展現台灣音樂人們的熱情，其中不乏活躍已久的樂團。居高不下的熱度，期待將成為台灣2024最重磅的選秀綜藝。

節目邀請了四位知名音樂人哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔和陳君豪作為「聽團大大」，他們將指導參賽者在比賽中完成各個舞台表演。目前，節目正在緊鑼密鼓地進行中，有32個樂團已經通過海選，目前節目已經開始正式錄製，預計7月初正式播出。節目中安排了精彩緊湊的賽事流程，會有各項主題讓各樂團大展身手，用音樂決戰出最強樂團，贏得百萬現金與豪車！

歡歌作為最大的合作夥伴之一，也是本次節目指定的唯一投票平台。各項目投票(最佳樂團、最佳歌曲、最佳主唱等)、復活投票、決戰人氣投票，都將只會在歡歌APP內產生。如果你有喜愛的主唱或樂團，你的每一次投票，都有可能決定他們的命運。現在就動動手指，下載歡歌APP，準備為支持的樂團投票吧！

歡歌APP今年邁入9周年，孕育了無數音樂人，除了臥虎藏龍的唱將高手，也有許多音樂人選擇在歡歌APP分享自己的作品。這次強強聯手與東森《一起聽團吧》合作，一起期待他們未來帶給我們更多無與倫比的音樂盛宴！此外，《一起聽團吧》的樂團們，將會在歡歌直播間為我們釋出《一起聽團吧》的獨家猛料！請鎖定歡歌社群，關注歡歌APP，隨時接收最新動態！

歡歌APP，作為已經活躍在華語地區長達9年的超級APP，在音樂界有著舉足輕重的地位。歡歌APP秉承著「玩轉音樂社交平台，為新生代造夢」的理念，不斷推陳出新，推出了許多備受好評的創新玩法，如比拼曲庫和速度的搶唱模式，與歌友PK排位晉級的踢館賽，集各種唱歌玩法於一身的玩唱到底等等。這種不停地自我進化革新的行動力，正是歡歌能保持長盛不衰、玩轉音樂社交的秘訣。歡歌不僅是展示才華的舞台，更是音樂人夢想起航的港灣。在歡歌的世界裡，無論你是新手還是老將，只要你懷揣對音樂的熱愛和夢想，只要你持之以恆地用歡歌唱歌，與歡歌中的歌友切磋交流，時間將會見證你的努力和汗水，歡歌的懷抱將是你堅實的後盾。讓我們相信，每一個懷揣鬥志、不懈追求的音樂人，在歡歌的悉心培育和支持下，終將破繭成蝶，站上更加輝煌的舞台，讓心中的音樂夢想綻放出最耀眼的光芒！

SOURCE 歡歌APP