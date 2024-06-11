淨緣慈善基金首辦慈善晚宴 善款全數資助基層牙科護理服務

淨緣慈善基金主席曾安業先生，BBS表示，今晚慈善晚宴的重點，是跟我們的牙齒有關。淨緣慈善基金會將慈善晚宴上籌得的所有善款，100%資助地區牙科服務計劃。我們將會資助不同的非牟利慈善組織，推行為基層人士而設的牙科保健服務及口腔健康教育項目。

晚宴席間，大會分別進行即場拍賣及無聲拍賣，在富藝斯拍賣官蘇琬婷女士的主理下，成功售出近 40 組慈善拍賣品。李丞責博士、林溢欣老師及麥明詩小姐更親身呼籲在場善長踴躍捐款及競投，籌募更多善款。

此外，大會邀請香港青年愛樂樂團表演弦樂四重奏，以及保良局葉吳彬彬幼稚園出演舞台劇，並由藝人林德信先生、鄭融小姐、糖妹(黃山怡小姐)及女高音歌唱家常思思女士逐一獻唱，一同為慈善出力，以歡樂的氣氛為晚宴劃上完美句號。

是次慈善晚宴是淨緣慈善基金的年度籌款盛事之一，嘉賓及善長透過不同的晚宴環節，包括淨緣慈善基金短片介紹、The SMILE Project「悅齒計劃」受惠者分享、嘉賓表演、慈善拍賣等，加深對淨緣慈善基金的認識，同時為慈善牙科項目籌募善款。每分每毫的善款，將不扣除任何行政費用，資助基層長者及低收入家庭獲得免費的牙科護理服務，旨在支援社區日益增長的牙科護理需求、口腔健康教育，最重要是幫助有急切牙科疾病的患者即時緩解痛苦，100% 回饋社會。

SOURCE 淨緣慈善基金