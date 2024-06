雅仕維傳媒參與世界戶外廣告大會 彰顯中國廣告力量

香港2024年6月11日 /美通社/ -- 6月5-7日,全球戶外廣告行業的年度盛會——世界戶外廣告大會在香港舉辦。中國戶外廣告代表向各國業界嘉賓展現中國廣告的綜合實力,雅仕維傳媒集團作爲中方的優秀企業深度參與,創新理念備受矚目。

國際舞臺 綻放中國廣告實力

香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里先生在開幕儀式上致辭,表示香港是亞太地區一個充滿活力且很具影響力的廣告中心,具備多項競爭優勢。

中國廣告協會張國華會長代表主辦國在歡迎晚宴致辭,幷被世界戶外廣告組織主席Tom Goddard授予「 推動戶外廣告發展-特別貢獻」 獎,表彰張會長對廣告行業的杰出貢獻,也是國際組織對中國廣告行業的肯定。

雅仕維傳媒集團創始人、董事會主席兼首席執行官林德興先生作爲首個及唯一的華人董事參加主題演講,與來自世界各地數百位重要嘉賓探討行業發展,弘揚具備中國特色的文化及創新力量,深受與會者贊揚,引發熱烈討論。

與此同時,林德興先生認爲戶外廣告的發展離不開中國品牌,戶外廣告作爲「 講好中國故事、傳播好中國聲音」 的重要媒介,承載的是推動中華文化更好地走向世界的使命,應該創造更多機會讓中國品牌展示在國際聚光燈下。林德興先生向大會董事局推薦中國優秀企業華爲做分享,在國際舞臺上展現中國力量。

林德興先生 演講概况

林德興先生特邀爲中國戶外廣告發聲,發表「 中國戶外廣告發展趨勢」 主題演講,他表示,隨著中國經濟社會的快速發展與移動互聯網的頻繁迭代,中國的數字廣告占比不斷上升,未來還將融入虛擬現實和人工智能技術,加强與觀衆的互動,其廣闊市場有待香港廣告業界探索。同時結合雅仕維傳媒多年來的創意案例,系統地詮釋「 空間管理」 經營模式以及三次升級,獲得參會者的贊賞。該經營模式更被哈佛商學院收錄爲教學案例,透過哈佛這一頂尖商學院,爲全世界各大院校、企業和研究機構廣泛借鑒。

1.0 場景價值-挖掘媒體空間特點用創意包裝成爲新場景

2.0 五覺營銷-視覺延伸至刺激廣告受衆的嗅覺、觸覺、聽覺和味覺

3.0戶外綫上及新媒體-運用創新科技及數碼技術,加强受衆的互動體驗,將OOH媒體與在綫平臺連接起來,以提供全面的廣告解决方案

林德興先生介紹pDOOH(程序化數字戶外廣告),向參會者展示雅仕維傳媒借助創新戶外數字化激活戶外廣告場景優勢,pDOOH的發展能很好地幫品牌主提升廣告效果與精准度,雅仕維傳媒也與國際一流機構携手創立及推出香港首個程序化數碼戶外媒體購買平臺,備受業界認可。

本届大會新聞被新華網、人民網等多家主流媒體報道,讓各界更全面地認識到中國戶外廣告的實力,相信未來也將有更多中國品牌透過廣告借船出海。

關于世界戶外廣告組織 WOO

The World Out of Home Organization

是目前唯一的全球性戶外廣告組織,成立于1959年,主席爲Tom Goddard,董事由來自中國、美國、英國、法國、德國、加拿大、澳大利亞等全球知名的戶外廣告企業家構成。

