復星旗下金融科技業務全速進入收穫期 「星路科技」資管規模預計一年增十倍

香港2024年6月12日 /美通社/ -- 復星國際（00656.HK）旗下復星財富國際控股有限公司（「復星財富控股」）自主孵化的領先數智化機構財富管理平台——星路金融科技控股有限公司（「星路科技」），今天宣佈與多家金融及科技行業領頭企業，包括華夏基金香港、泰康資管香港、平安資管香港、博時國際、易方達資管香港、中歐基金國際、恒雲科技、同花順等，簽訂戰略合作夥伴關係協議。根據協議，簽約方將共同整合金融科技領域的專業知識和資源，推動金融機構在財富管理上的數智化轉型，以滿足金融機構客戶在數字化轉型過程中的個性化和多元化需求，提供全品類金融產品和一站式解決方案，為香港金融市場注入全新活力。

星路科技擁有業內領先的研發實力和解決方案實現能力，是目前香港金融市場唯一能夠提供一站式財富管理平台及解決方案的金融科技服務商。通過其自主研發的科技平台，能為金融機構客戶提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券及保險等全品類的財富管理產品，並可按客戶需求提供個性化的資產管理及投資服務。目前，公司客戶覆蓋商業銀行、證券公司、跨境電商、家族辦公室、財富管理公司、保險經紀公司、基金管理公司等。公司資產管理規模預計年內將突破100億港元，達到十倍的增長，未來三年目標達到千億規模，致力成為亞洲最具影響力的ToB財富管理平台之一。

科技創新是推動復星發展的重要引擎之一。財報顯示，2023年復星科創投入達74億元人民幣，同口徑同比增長14%。近年來，復星長期堅持的科創投入已續步進入收穫期，旗下包括金融服務在內的多個賽道業務結出碩果。

6月5日，復星財富控股旗下子公司——復星國際證券有限公司（「復星國際證券」）宣佈獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准的虛擬資產交易服務牌照。近年來，虛擬資產交易市場發展空間巨大，是各大金融服務供應商的必爭之地，復星國際證券能夠獲得香港證監會頒發虛擬資產交易服務牌照是對公司穩健的專業財務能力、穩定可靠的交易平台的重要認可。獲得此牌照後，復星在香港的金融管理及投資服務進一步拓展至虛擬資產交易及虛擬資產產品分銷服務，交易產品及服務進一步拓展至虛擬資產衍生工具，如交易所買賣基金、虛擬資產ETF 等。

復星擁有全球化產業佈局及雄厚業務資源，旗下不同產業之間的生態賦能、資源融通，可帶動業務「乘數」增長。從復星國際證券獲得虛擬資產交易服務牌照，以及星路科技在香港市場的創新突破，均可看到復星在財富管理領域的領先優勢。

財富管理業務對於金融機構而言具有輕資產、高盈利、低波動的優勢，是經營業務重要的穩定器和平滑器，具體極高的價值。近期，香港金融市場回歸上升軌道，下半年減息預期將進一步利好投資氣氛，市場預計機構投資客戶的資產管理需求將大大提升，迎來爆發點。後市金融科技業務全速進入收穫期，有望成為復星業績表現的重要亮點。

SOURCE 復星