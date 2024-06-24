香港舞台劇教父詹瑞文談灣區置業新機遇 中國鐵建南沙西派系香港巡禮

香港2024年6月24日 /美通社/ -- 中國鐵建南沙投資發展有限公司（下稱「中鐵建南沙」）特邀香港舞台劇教父及知名喜劇演員詹瑞文在港舉辦題為「中鐵建南沙西派系灣區驕傲」的現場推介會及直播活動，活動通過房產CHANNEL、詹SIR喜樓兩大平台同步直播，20餘家香港主流媒體熱情參與，超3萬人在線觀看，共同見證中鐵建南沙西派系與灣區共驕傲的高光時刻。多位重量級嘉賓共同探討粵港澳大灣區的潛力與投資價值。

香港與南沙：雙城故事，共繪灣區藍圖

詹sir詹瑞文先生首先分享了他對香港的深厚情感，並強調了香港在演藝文化領域的繁榮與多元。作為中西文化交匯的獨特魅力城市，香港孕育了無數藝術家和創作者，為他們提供了豐富的創作靈感。他進一步指出，這種文化交融不僅在香港本土發揮着重要作用，也對鄰近的南沙產生了深遠的影響。

南沙，作為粵港澳大灣區的「心臟」，與香港一樣，是面向世界的門戶。兩地在文化、經濟、政策上緊密相連，共同塑造了一個充滿活力和創新精神的區域。詹sir提到，隨着南沙的快速發展，越來越多的香港藝術家和創業者將視野投向這片充滿潛力的土地，尋找新的創作空間和合作機會。在粵港澳大灣區國家戰略背景下，南沙將打造成為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台。

隨後，羅浪先生詳細介紹了南沙的戰略定位和近年來的快速發展。深度解讀從宏觀政策下香港/南沙的城市發展，到中鐵建南沙公司的戰略方針與產品迭新。嘉賓們從各個角度剖析整個灣區的大背景和發展趨勢，也更加映射出中鐵建西派系產品力的堅實基礎與前瞻創新，為市場注入強有力的信賴與期待。

中鐵建南沙：城市發展的見證者與推動者

中鐵建南沙投資公司不僅是南沙城市發展的見證者，更是其變革和進步的積極推動者。9年深耕在這片充滿活力的土地上，以其深厚的基建專業知識和對城市規劃的深刻理解，參與並推動了無數重大項目的建設和實施。從交通樞紐到公共設施，從商業綜合體到住宅小區，在基礎設施建設方面取得了一系列令人瞩目的成就。不僅提升了南沙的城市功能和居民生活質量，也為區域經濟的快速發展奠定了堅實的基礎。

中鐵建南沙投資公司在城市規劃和設計上同樣顯示出其創新精神和前瞻視野。公司積極引入國際先進理念，結合當地文化和環境特點，打造出既現代又具有地域特色的城市空間。這些規劃和設計不僅提高了城市的美觀度和居住舒適度，也為南沙塑造了獨特的城市形象。中鐵建南沙投資公司秉持「美好生活建造者」的品牌定位，深度佈局南沙房地產板塊，打造了西派瀾岸、西派L77、西派尊府等西派系項目，以不斷自我迭代的優質作品，為南沙打造高質量城市發展標桿貢獻力量。

西派系：奢華生活藝術的典範

在粵港澳大灣區的蓬勃發展中，中鐵建南沙以其創新精神和專業實力，為區域帶來了新的活力。為灣區人居在持續創新。承續中國鐵建央企匠心，以最高端產品序列敬獻灣區。中國鐵建西派系，連續5年榮膺「中國房地產項目品牌價值TOP10」，為財富先見者而來，擁攬國際金融島尖的灣區發展潮頭。灣區3.0的峰層生活在此展開，與世界同頻。

其中，「西派瀾岸」作為先驅項目，為市場樹立了新風尚。2022年在珠江入海口震撼登場，整個項目南向望江比例多達93%。建築高度錯落有致，建築最高達150米，跟隨江水的律動，勾勒出一條動感時尚的城市天際線。更是以首開1號樓勁銷8億元，首開售罄，開篇西派的南沙傳奇。

「西派L77」，大平層公寓，以其開放式空間設計和極致的視野，為居住者提供了一個全新的生活方式選擇。建面約360㎡純粹大平層，匯聚相似背景、眼界、品味的金融人物，打造純粹圈層聚居地，成就高度人生。僅77席，席席臻貴，劃界尊崇。

中國鐵建年度代表作—西派尊府，重新定義灣區豪宅市場的新標準。以難以複製的真正島尖位置、鼎級奢派會所、370㎡超尺度大平層......構築專屬於灣區人物的高端生活場景。首開更是創造5億佳績，成為珠水以南大平層單月四項冠軍，續寫西派榮光。

西派尊府坐落於灣區核心，與IFF等地標性建築比肩，其設計構思與灣區地標共輝映，塑造了島尖天際線的新名片。

西派尊府攜手全球設計大師團隊，向世界更高標準出發，塑造金融島尖天際名片。通過豎流體線條和淺色鋁板的應用，打造出挺拔且具有流動感的建築姿態，回應江面波光的瑰麗風光。建築佈局前低後高，形成了約80-100-150米的城市天際線，大面積LOW-E玻璃的使用，反射出建築切面不同光影的水晶質感。

作為灣區海岸濠宅作品，西派尊府於天際上新——【嶼間藝術館】雙層會所，致力為灣區人物帶來精神品位的共鳴，並引領塔尖生活方式。項目營銷中心暨會所即將亮相，敬請期待!

在這場直播活動中，中鐵建南沙展現了其在粵港澳大灣區核心南沙的卓越品牌實力和產品優勢，贏得了觀眾的廣泛認可。南沙，這片活力四射的區域，以其獨特的區位優勢和開放的國際視野，成為連接內地與港澳、樞紐全球的重要橋樑。

中鐵建南沙，作為城市發展的強大引擎，不斷推動着南沙的繁榮與進步，而西派瀾岸、西派L77、西派尊府的亮相，更是對高端生活品質的深度探索和創新實踐。隨着大灣區的持續崛起，相信中鐵建南沙將繼續以創新驅動，開創更加輝煌的灣區繁榮新篇章。

關於中國鐵建股份有限公司

中國鐵建股份有限公司前身是鐵道兵，由中國鐵道建築總公司（改制更名為中國鐵道建設集團有限公司）獨家發起設立，於2007年11月5日在北京成立，為國資委管理的特大型建築企業，是A+H股上市公司。

中國鐵建是中國乃至全球最具實力，最具規模的特大型綜合建設集團之一，2022年《財富》「世界500強企業」排名第43位，「全球250家最大承包商」排名第3位，「中國企業500強」排名第11位。

關於西派尊府

西派尊府是中國鐵建與南沙開建兩大央國企合作開發的高端住宅項目，屬於中國鐵建地產的西派系產品線。該項目憑借卓越的產品力和優越的區位優勢，不僅滿足人們對「居住升級」的渴望，更是成為大灣區新興經濟增長極和高端人群「居住升級」的新標杆。作為中國鐵建年度代表作，西派尊府得益於母公司在基建領域的雄厚實力和豐富經驗，具有強大的品牌影響力。

SOURCE 中國鐵建股份有限公司