吉野家全新餐牌隆重登場 鹽燒和牛丼常駐吉野家

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吉野家

27 6月, 2024, 16:30 CST

吉仔賞你全新優惠 涵蓋早餐及下午茶

香港2024年6月27日 /美通社/ -- 吉野家全新餐牌隆重登場！由即日起吉野家將於早、午、茶和晚市帶來令人興奮的全新美食體驗！除了招牌和風牛肉丼和野菜煎雞丼，早餐及下午茶更有和風牛肉米粉和腸仔配嫩滑炒蛋米粉，價格更震撼地低至$20起！另外，大家期待已久的鹽燒和牛丼現已成為吉野家常駐美食，為大家全力打氣！

為您的一天注入活力！早餐及下午茶低至$20 輕食之選和風牛肉米粉

吉野家全新至抵滋味推介　全日套餐升級
吉野家全新至抵滋味推介　全日套餐升級

吉野家全新推出早餐及下午茶系列，為您的一天帶來無限活力！除了招牌的和風牛肉丼和野菜煎雞丼，吉野家更推出輕食之選「和風牛肉、嫩滑炒蛋配迷你飯/米粉」及「腸仔配嫩滑炒蛋米粉」，驚喜價低至$20起。另外，只需額外加$5，更可以升級套餐小食，滿足感大大提升！ 

成功召喚！人氣鹽燒和牛丼常駐吉野家

作為最受歡迎的菜式之一，鹽燒和牛丼正式常駐吉野家，以回應大家對這道美食的熱愛和支持。「鹽燒和牛丼」採用了M8-M9優質和牛，經過烹調後，再淋上特調鹽汁，更突顯出其獨特的口感鮮美，每一口都能感受到和牛的鮮嫩與鹽汁的鹹香，簡直是完美配搭。而且添加了海苔、椰菜絲、芝麻和七味粉，這些配料豐富了口感與味道的層次。即日起，只需$78即可享用鹽燒和牛丼，另加$5升級加配温泉蛋及鮮嫩時菜，享受非一般的滋味！ 

圖片下載： https://bit.ly/3xlKEQ8

關於吉野家

吉野家首間店舖於1899年在日本橋魚市場開幕，百年來創下無數輝煌佳績，至今在全球擁有近2,400間分店，其中600間位於中國北部。1991年，吉野家在香港開設首間分店，現在已擴充逾50間店舖，每月售出逾百萬碗丼飯，足以證明吉野家丼飯的品質和味道一直深得香港人認同和喜愛。為迎合顧客的需求及優化顧客的滿意度，吉野家不斷推陳出新，用新的產品吸納消費者，保持競爭力，透過會員app提供專屬優惠連繫顧客，並以科技提升點餐設備，打造便捷、愉悅的用餐體驗。

SOURCE 吉野家

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