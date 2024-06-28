國內外酒商齊聚推動自律 促進產業正向發展、打造成熟巿場環境

「酒業市場行銷自律規範」包含了 9大領域、共36項條文，顯示酒類產業對於社會關注的未成年議題、負責任飲酒觀念、酒後不當行為與健康風險之避免等面向，做出積極回應與具體措施，例如不錄用視覺年齡可能引發疑慮之廣告演員、不使用主要受眾為兒童或青少年之卡通人物作為行銷符號等；在確保民眾建立正確的酒精知能方面，本規範響應衛生福利部心理健康司宣導，所有行銷都恪遵安全飲酒量建議，每次飲酒量男性不超過4單位、女性不超過3單位（1單位為10克純酒精），也不會過分的強調喧鬧、興奮、性感的氛圍，以避免暗示過量飲酒。

台灣酒類飲料協會理事長、臺灣愛丁頓股份有限公司董事總經理黃皓茵 表示，今天記者會很榮幸有將近一百位來自品牌業者、經銷零售通路、民間團體、外僑商會的代表出席，展現了酒類產業的向心力。我們瞭解到除了合於法律，產業行銷更應該富有社會責任與正向價值，因此主動以高標準自我約束，齊心為了打造一個安全、理性負責任的飲酒環境而持續努力。

酒與社會責任促進會理事長、台灣保樂力加股份有限公司董事總經理王德勤 表示，國內、外主要酒類飲料業者齊聚一堂宣示負責任行銷，不僅是產業健全發展的關鍵里程碑，更意味台灣朝著更成熟、安全、健康的飲酒環境邁出一大步，延續酒與社會責任促進會過去二十年投身公益的斐然成績，未來產業會在促進消費者權益、推動上下游業者正向循環方面持續努力，期望成為亞洲典範。

中華民國全國商業總會秘書長劉守仁 表示，自律精神在百工百業逐漸受到重視，是推動社會進步的核心驅動力，商總在落實產業自律方面經驗豐富，曾輔導將近千家業者，因為產業自律比政府規管更有效率、更能符合社會需求，本次活動多達 14家業者連署，揭示酒類產業邁出一大步。

台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳 表示，酒類業者的凝聚力與先行自律、勇於承擔社會責任的精神令人感佩，廣告業者也將積極配合，在規範下迸發行銷創意，同時也感謝品牌業者積極傳遞正確觀念予消費者，促進良好的飲酒習慣，有利於洗刷酒類廣告長期污名。

台北市酒類商業同業公會理事長陳志昇 表示，酒類產業的持續發展與整體經濟息息相關，由產業領頭，參考歐美先進國家的管理方式，力求做的比政府更多、更好。

法國工商會執行長 Stephane Peden 表示，樂見台灣業者勇於承擔責任，此連署對於建立有序的商業文化有極大助益，這是一個好的開始，未來一定會帶動更多正面連鎖反應，發揮更深更廣的影響力。

酒類飲料產業在後疫情時代面臨嚴峻挑戰，其有序發展與經濟活絡、消費者權益息息相關，本次「酒業市場行銷自律規範」連署記者會彰顯國內外業者團結一致，有信心迎戰未來的諸多挑戰與機會，堅持在台灣踏實建構安全、理性、負責任的飲酒環境，未來也會持續將「酒業市場行銷自律規範」推廣到經銷零售通路、餐飲娛樂場所、廣告行銷公關等酒類飲料周邊產業，號召更多企業響應、共同向社會大眾展現正向價值。

本次行銷自律規範連署，是參考國外成功經驗、考量台灣民情與飲酒文化後，由國內、外酒類業者共同發起，除台灣酒類飲料協會（ TABA）與社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）所屬會員， 三得利台灣股份有限公司、巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司、台灣保樂力加股份有限公司、美商百富門有限公司台灣分公司、英商希威仕股份有限公司台灣分公司、格蘭父子洋酒股份有限公司、海尼根台灣股份有限公司、華緯國際股份有限公司、新加坡商酩悅軒尼詩股份有限公司台灣分公司、臺灣愛丁頓股份有限公司 （按中文筆劃排序），亦邀請到國內酒類業者，包含 金車關係事業、金門酒廠實業股份有限公司黃海山副總經理、馬祖酒廠實業股份有限公司、臺灣菸酒股份有限公司賴煥宗副總經理 （按中文筆劃排序）到場連署。

除了品牌業者，包含 55688集團、台北市酒類商業同業公會、中華民國全國商業總會、台北市廣告代理商業同業公會、台灣代駕、台灣代駕服務推廣協會、台灣安全駕駛監督聯盟、法國工商會、臺灣菸酒公司工會聯合會、歐洲在台商務協會 （按中文筆劃排序）代表亦到場支持，顯示社會各界對酒類飲料產業穩健發展的重視。活動現場亦邀請多家經銷零售業者代表共襄盛舉，中華民國酒類商業同業公會全國聯合會理事長葉博熙亦大力相挺，邀集公會成員共同響應，象徵酒類產業上下游團結一心，向社會承諾「持續做對的事」。

SOURCE 台灣酒類飲料協會