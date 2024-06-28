國內外酒商齊聚推動自律 促進產業正向發展、打造成熟巿場環境
28 6月, 2024, 19:56 CST
台北2024年6月28日 /美通社/ -- 台灣酒類飲料協會（ TABA）、社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）今（28）日共同舉辦「酒業市場行銷自律規範」連署記者會，宣示酒類業者自願以更優於法律的嚴格規範，向社會大眾承諾一個安全、理性、負責任的市場環境，積極落實自我管理、回應社會期待。
有鑑於社會快速變遷、國人飲酒風氣轉變，產業回顧 2012年首度提出的「酒業市場行銷自律規範」版本並提出內容更新，希望能更貼近現實需求、更有效的回應社會期待，例如將影響力日益提升的社群媒體與網紅納入規範，任何行銷內容必須基於善意與正派原則，「不使用未成年人喜愛的元素、不暗示飲酒是社交成功的必要條件、不應刻意弱化酒精之生理影響以避免有暗示過量飲酒之虞而造成不當模仿」等準則，都是現行法律未規定而產業自願遵守，目的就是打造一個讓消費者可以安心、安全的享受飲酒的健康環境。
「酒業市場行銷自律規範」包含了 9大領域、共36項條文，顯示酒類產業對於社會關注的未成年議題、負責任飲酒觀念、酒後不當行為與健康風險之避免等面向，做出積極回應與具體措施，例如不錄用視覺年齡可能引發疑慮之廣告演員、不使用主要受眾為兒童或青少年之卡通人物作為行銷符號等；在確保民眾建立正確的酒精知能方面，本規範響應衛生福利部心理健康司宣導，所有行銷都恪遵安全飲酒量建議，每次飲酒量男性不超過4單位、女性不超過3單位（1單位為10克純酒精），也不會過分的強調喧鬧、興奮、性感的氛圍，以避免暗示過量飲酒。
台灣酒類飲料協會理事長、臺灣愛丁頓股份有限公司董事總經理黃皓茵 表示，今天記者會很榮幸有將近一百位來自品牌業者、經銷零售通路、民間團體、外僑商會的代表出席，展現了酒類產業的向心力。我們瞭解到除了合於法律，產業行銷更應該富有社會責任與正向價值，因此主動以高標準自我約束，齊心為了打造一個安全、理性負責任的飲酒環境而持續努力。
酒與社會責任促進會理事長、台灣保樂力加股份有限公司董事總經理王德勤 表示，國內、外主要酒類飲料業者齊聚一堂宣示負責任行銷，不僅是產業健全發展的關鍵里程碑，更意味台灣朝著更成熟、安全、健康的飲酒環境邁出一大步，延續酒與社會責任促進會過去二十年投身公益的斐然成績，未來產業會在促進消費者權益、推動上下游業者正向循環方面持續努力，期望成為亞洲典範。
中華民國全國商業總會秘書長劉守仁 表示，自律精神在百工百業逐漸受到重視，是推動社會進步的核心驅動力，商總在落實產業自律方面經驗豐富，曾輔導將近千家業者，因為產業自律比政府規管更有效率、更能符合社會需求，本次活動多達 14家業者連署，揭示酒類產業邁出一大步。
台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳 表示，酒類業者的凝聚力與先行自律、勇於承擔社會責任的精神令人感佩，廣告業者也將積極配合，在規範下迸發行銷創意，同時也感謝品牌業者積極傳遞正確觀念予消費者，促進良好的飲酒習慣，有利於洗刷酒類廣告長期污名。
台北市酒類商業同業公會理事長陳志昇 表示，酒類產業的持續發展與整體經濟息息相關，由產業領頭，參考歐美先進國家的管理方式，力求做的比政府更多、更好。
法國工商會執行長 Stephane Peden 表示，樂見台灣業者勇於承擔責任，此連署對於建立有序的商業文化有極大助益，這是一個好的開始，未來一定會帶動更多正面連鎖反應，發揮更深更廣的影響力。
酒類飲料產業在後疫情時代面臨嚴峻挑戰，其有序發展與經濟活絡、消費者權益息息相關，本次「酒業市場行銷自律規範」連署記者會彰顯國內外業者團結一致，有信心迎戰未來的諸多挑戰與機會，堅持在台灣踏實建構安全、理性、負責任的飲酒環境，未來也會持續將「酒業市場行銷自律規範」推廣到經銷零售通路、餐飲娛樂場所、廣告行銷公關等酒類飲料周邊產業，號召更多企業響應、共同向社會大眾展現正向價值。
本次行銷自律規範連署，是參考國外成功經驗、考量台灣民情與飲酒文化後，由國內、外酒類業者共同發起，除台灣酒類飲料協會（ TABA）與社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）所屬會員，三得利台灣股份有限公司、巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司、台灣保樂力加股份有限公司、美商百富門有限公司台灣分公司、英商希威仕股份有限公司台灣分公司、格蘭父子洋酒股份有限公司、海尼根台灣股份有限公司、華緯國際股份有限公司、新加坡商酩悅軒尼詩股份有限公司台灣分公司、臺灣愛丁頓股份有限公司（按中文筆劃排序），亦邀請到國內酒類業者，包含金車關係事業、金門酒廠實業股份有限公司黃海山副總經理、馬祖酒廠實業股份有限公司、臺灣菸酒股份有限公司賴煥宗副總經理（按中文筆劃排序）到場連署。
除了品牌業者，包含 55688集團、台北市酒類商業同業公會、中華民國全國商業總會、台北市廣告代理商業同業公會、台灣代駕、台灣代駕服務推廣協會、台灣安全駕駛監督聯盟、法國工商會、臺灣菸酒公司工會聯合會、歐洲在台商務協會 （按中文筆劃排序）代表亦到場支持，顯示社會各界對酒類飲料產業穩健發展的重視。活動現場亦邀請多家經銷零售業者代表共襄盛舉，中華民國酒類商業同業公會全國聯合會理事長葉博熙亦大力相挺，邀集公會成員共同響應，象徵酒類產業上下游團結一心，向社會承諾「持續做對的事」。
SOURCE 台灣酒類飲料協會
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