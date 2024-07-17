環旭電子擴展全球業務版圖 墨西哥托納拉廠全新落成

北美業務運營總經理兼全球營運發展總處資深副總Matthew Behringer就商業格局和托納拉工廠在環旭電子擴展戰略中的重要角色做說明。他表示：「托納拉工廠在我們北美業務中具有重要意義，使我們能夠提升服務能力，更好地滿足這個充滿活力市場中客戶的需求。」

環旭電子全球業務和售後服務/全球營運發展資深副總陳逢達簡述了公司的可持續發展戰略目標及墨西哥在此框架內的重要性。陳逢達強調：「作為負責任的企業成員，環旭電子通過低碳、迴圈、協作和包容等四大核心戰略，優先實現可持續發展目標。2023年，我們的瓜達拉哈拉廠達到了100%的綠色電力比例。這一可持續發展計畫將很快擴展到我們的托納拉廠，進一步強化我們對負責任的商業實踐和環境管理的承諾。」

哈利斯科州州長代表Roberto Arechederra說：「環旭電子這項投資的宣佈，為我們繼續鞏固自1962年以來在哈利斯科州發展的長期願景打開了大門。創新和高科技是我們DNA的一部分，製造和高品質的工作亦是如此。在哈利斯科州，我們秉持長遠目光運營，對於環旭電子自1997年以來對本州的信任，我們感到非常榮幸，祝賀環旭電子在哈利斯科的技術成就及其在我們國家和州的擴展。」

托納拉市市長Sergio Chavez在致詞中表示：「托納拉是哈利斯科州人口第五多的城市，具有巨大的發展潛力。幾個月前還是空地的地方，今天將有技術產品出口到歐洲、亞洲和美洲。我們談及的這筆投資近8200萬美元，並將創造3000個新工作機會，這正是身為市長應該促進的。我們必須確保投資的到來，保護投資並幫助他們獲取必要的許可。」

托納拉工廠將成為卓越中心，推動技術進步並促進當地經濟發展。環旭電子對這一新里程碑十分振奮，並期待該工廠對本地區乃至更廣泛地區帶來積極影響。

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