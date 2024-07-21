《一起聽團吧》的聽團大大都組過樂團: 上歡歌參與敗部復活投票

台北2024年7月21日 /美通社/ -- 由歡歌APP與東森電視攜手打造的全台首檔樂團選秀節目-《一起聽團吧》正火熱播出中，節目於每週日晚8點在東森綜合32頻道播出最新一集。新聲代樂團的原創歌曲與活力四射的現場表演，在台灣樂壇掀起了一場音樂風暴，引起全網熱議。而在節目中，作為聽團大大的四位重量級導師是：庾澄慶、魏如萱、陳君豪、乱彈阿翔。回顧四位大大的出道歷程，其實他們都有組建樂團的經歷，而這段經歷讓每位大大的選人和點評都極具特色。

庾澄慶大大，華語樂壇的大哥大前輩。1980年間曾短暫組建樂團「Roller coaster」，成為他步入樂壇的重要轉折點。在《一起聽團吧》中，哈林大大會看重樂團的多樣性和可塑造性，希望選擇風格更全面的樂團。面對著新生代，略顯年長的哈林跟他們交流絲毫沒有代溝，並且在節目中貢獻出「我天天給你買早餐」、「你的三餐加夜宵我全包了」等金句名場面，頻頻引發現場爆笑，是節目的氛圍擔當。

魏如萱大大，因為長相和聲線甜美，被稱為「娃娃」。出道時曾組成名為「自然捲」的樂團，成為該樂團的主唱。魏如萱大大在《一起聽團吧》中是一個溫暖的大姐大角色，她尊重每個樂團的特色，喜歡輕快活潑的流行風格，更傾向於選擇和自己同頻的樂團。在樂團表演結束後，她會用溫柔的語氣去鼓勵選手，讓原本殘酷的比賽變得暖心。

陳君豪大大，頂尖金曲製作人。2003年，與好友組成「Formula」樂團；2011年，與戴佩妮、黃宣銘等人組成「佛跳牆」樂團。在《一起聽圖吧》中，作為頂級製作人與吉他手，陳君豪大大會把關注點放在風格與樂器上。他會從製作人的角度，敏銳地洞察到每個樂團做的是什麼流派的音樂，並在樂器演奏方面給到專業意見，令選手和觀眾都覺得受益匪淺。

乱彈阿翔大大，台灣搖滾樂的先鋒。原先為搖滾樂團「亂彈」的主唱，後來單飛改名為乱彈阿翔。鐵漢柔情且笑聲魔性的阿翔大大，在觀賞樂團表演時會被感染到，時而流淚時而大笑。阿翔大大鐘情於爆發力強，現場兇猛的搖滾樂，希望能在這個節目中找到個性且充滿力量的樂團，更希望台灣的搖滾樂能站上更大更高的舞台，讓台灣樂團走向世界。

作為節目最大的合作夥伴之一，歡歌在節目播出期間上線了獨家投票活動，下載歡歌APP，就可以為你喜歡的樂團投出人氣票。而在最後獲得「最佳人氣樂團」的大贏家，將會獲得一台日系原裝汽車。在節目最後的6強冠軍爭奪賽中，歡歌也會推出獨家的決賽榜投票，你的每一次投票都有可能影響到冠軍的走勢。

目前，參與節目比賽的32支樂團中，部分樂團已經遺憾離場。但音樂的品味每個人都不同，如果想支持你喜歡的樂團返回舞台，在7/21-8/4期間，歡歌作為《一起聽團吧》的獨家投票平台，將會開啟敗部復活投票榜單。在規定的投票期間內，樂團們將會進行人氣投票的比拼。這些人氣投票將會作為很重要的參考依據，影響到比賽的進程。究竟哪些樂團能突破重圍，獲得免死金牌，重返對戰舞台呢？你的每一次投票都很關鍵，趕緊下載歡歌APP為喜歡的樂團助力吧。

SOURCE 歡歌APP