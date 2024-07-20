歡歌九週年慶-「群音集結，歡聚江湖」，千萬用戶共赴江湖盛宴

台北2024年7月20日 /美通社/ -- 7/18日，台灣最火的K歌社交APP-歡歌迎來了九週年生日慶典。此次九週年的慶生主題為「群音集結，歡聚江湖」，充滿了武林俠客氣息。為了迎接這場無與倫比的盛宴，歡歌準備了諸多活動與豐厚獎品，與千萬用戶共同慶生。從7月18日到8月底，歡歌舉辦了很多精彩有趣的線上週年慶活動，其中包括「派對英雄榜」、「作品武俠城」、「家族風雲榜」、「天下第一歌會」、「歡歌風雲錄」等一系列具有江湖風情的活動。用戶可以透過歌房派對、發佈作品等參與其中，用歌聲與笑容，為歡歌的九週年生日送上最誠摯的祝福。

在八月暑假尾聲，歡歌將會迎來九週年慶的壓軸盛宴，與用戶共襄盛舉。晚宴現場會佈置精美的展示墻、打卡區、遊戲區，有酒水美食供應，並會邀請熱門綜藝《一起聽團吧》的人氣樂團，同眾多歡歌站內歌手，用歌聲為歡歌送上生日祝福。歡歌會和全場用戶一起玩遊戲，吃美食，抽大獎，談天說地，享受一場精彩絕倫的視聽盛宴，共度一個美妙又難忘的夜晚。

回憶過去九年的點點滴滴，歡歌走的每一步腳印都彌足珍貴。作為全台最熱門的K歌社交軟體，歡歌一直在持續進步，從最初的錄歌功能進化到現在的AI五維評分，從歌房功能的不斷完善，到踢館賽、搶唱、玩唱到底等多種新穎玩法的推出等。歡歌始終秉承著「以用戶體驗為中心」的原則，以紮實的K歌功能為基本盤，透過社交與泛娛樂功能不斷向外破圈，深受台灣年輕人的喜愛。這也是歡歌能夠連續霸榜下載排行榜的常勝秘訣。

歡歌的行銷活動也是常年被社群網路津津樂道的話題。2021年，歡歌冠名當紅綜藝《聲林之王》，引發了全網關注；歡歌連續舉辦兩次年代歌謠祭，與金曲巨星郭靜、李翊君、李芷婷、陳勢安、張秀卿合作，在歡歌直播間與用戶重現年代青春名場面，掀起童年回憶殺；歡歌攜手網路紅人反骨男孩、那那大師、三度、一起上學吧等，打造一系列戰隊PK賽，引起全網討論；2024年，歡歌與東森電視共同打造了全台首檔樂團選秀節目-《一起聽團吧》，歡歌成為獨家投票平台，為台灣新聲代樂團助力。

自2015年誕生以來，歡歌APP始終致力於為音樂愛好者打造一個無界限的數字舞台，讓每一個熱愛唱歌的靈魂都能在這裡找到歸宿。值此九週年之際，對於歡歌APP而言意義非凡。它不僅是對過去努力與成果的認同，更是對廣大用戶長期以來支持與厚愛的回饋。歡歌透過策劃一系列週年慶活動，旨在加深與用戶的連結，讓每一位參與者都能感受到歡歌大家庭的溫暖。我們相信，週年慶能夠進一步激發用戶對音樂的熱愛，促進音樂文化的傳播，同時也標誌著歡歌向更高遠目標邁進重要一步。讓我們在歡歌九週年慶之際，以歌會友，享受音樂帶來的無限歡樂與感動，在歡歌的陪伴中書寫未來的新篇章。歡歌九週年慶典，我們不見不散。

SOURCE 歡歌APP